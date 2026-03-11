https://ukraina.ru/20260311/udary-razocharovanie-ssha-i-istoschenie-zapasov-chto-proiskhodit-na-blizhnem-vostoke-1076641831.html

Удары, разочарование США и истощение запасов: что происходит на Ближнем Востоке

Удары, разочарование США и истощение запасов: что происходит на Ближнем Востоке - 11.03.2026 Украина.ру

Удары, разочарование США и истощение запасов: что происходит на Ближнем Востоке

Четыре человека пострадали из-за падения двух беспилотников в районе аэропорта Дубая, сообщили местные власти. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 11 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

Другие новости о ситуации на Ближнем Востоке: 🟥 Десять человек погибли, еще пять пострадали при ударах Израиля на востоке Ливана, сообщило ливанское Национальное информационное агентство.🟥 В Ормузском проливе атакован контейнеровоз, сообщило Управление морской торговли Великобритании. Судно получило повреждения от неизвестного снаряда в 25 морских милях к северо-западу от Рас-эль-Хаймы в ОАЭ, пишет иранский Mehr. Экипаж судна не пострадал.🟥 Иран провел 37-ю волну ответной операции под кодовым названием "Правдивое обещание – 4", которая стала самой масштабной с начала текущего конфликта в регионе. Об этом сообщает гостелевидение Исламской Республики. Целями массированного удара стали военные базы США на Ближнем Востоке, включая базу Арифджан в Кувейте. В ходе этой атаки Иран впервые применил новейшие баллистические ракеты с боеголовкой весом две тонны.🟥 Радиолокационная система США ПРО THAAD стоимостью $300 млн уничтожена в Иордании, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) ранее сообщал, что военные Ирана уничтожили радары американской системы ПРО THAAD в ОАЭ и Иордании.🟦 Вывозные рейсы из Катара пока невозможны из-за закрытого воздушного пространства, туристы могут воспользоваться наземным маршрутом через Саудовскую Аравию или ОАЭ, сообщили в посольстве России в Дохе. На катарско-саудовской границе функционирует сухопутный погранпереход "Абу Самра". Чтобы его пересечь россиянам нужна виза в Саудовскую Аравию.🟦 Власти США недооценили оборонные возможности Ирана и его влияние на энергорынок, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников администрации. Несмотря на предупреждения ряда советников и помощников, Белый дом посчитал, что стремительные удары по исламской республике и убийство ее ключевых руководителей немедленно приведут к смене власти по венесуэльскому сценарию. Также администрация США не предполагала, что власти Ирана ограничат судоходство через Ормузский пролив.🟦 США на фоне военной операции против Ирана с беспрецедентной скоростью истощают запасы ракет-перехватчиков, пишет журнал American Conservative. По данным издания, издержки операции растут, а широко распространившиеся спутниковые снимки показывают, что иранские ракеты и беспилотники нанесли заметный ущерб дорогостоящим американским системам противоракетной обороны, включая комплексы THAAD.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Иран выставил счет США, Зеленский заговорил о мировой войне. Хроника событий на утро 11 марта.

