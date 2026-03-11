https://ukraina.ru/20260311/iran-vystavil-schet-ssha-zelenskiy-zagovoril-o-mirovoy-voyne-khronika-sobytiy-na-utro-11-marta-1076635565.html

Иран выставил счет США, Зеленский заговорил о мировой войне. Хроника событий на утро 11 марта

Иран выставил счет США, Зеленский заговорил о мировой войне. Хроника событий на утро 11 марта - 11.03.2026 Украина.ру

Иран выставил счет США, Зеленский заговорил о мировой войне. Хроника событий на утро 11 марта

Иран озвучивает условия, на которых согласен вновь сесть за стол переговоров. Владимир Зеленский делает ставки, как долго конфликт на Ближнем Востоке будет перетягивать внимание с Украины. Европа придумывает новые способы финансировать киевский режим

2026-03-11T10:00

2026-03-11T10:00

2026-03-11T10:00

эксклюзив

хроники

россия

вооруженные силы украины

вс рф

наступление вс рф

сво

сводка сво

спецоперация

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075898407_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_73f61ae270013fc8443367c4f6f2b2c3.jpg

Иран выдвинул условия СШАКорпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о "крупнейшей и самой мощной" атаке на Израиль с начала эскалации на Ближнем Востоке. По данным иранской стороны, под удар попали цели в Тель-Авиве и Хайфе. Для атаки использовались ракеты "Хорремшехр-4".В иранских СМИ также сообщается, что в некоторых районах Тель-Авива после попадания ракет частично отключилось электроснабжение.Между тем Иран выдвинул официальные условия для возобновления переговорного процесса с Соединенными Штатами на фоне продолжающейся военной эскалации в регионе. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники в Тегеране.По информации канала, среди ключевых требований иранской стороны — предоставление гарантий отказа от дальнейших атак на исламскую республику, выплата компенсаций за нанесенный ущерб, а также возможность беспрепятственно реализовывать ядерный топливный цикл в соответствии с национальными интересами.Тем временем спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф занял более жесткую позицию в отношении перспектив прекращения огня. По его словам, Иран не пойдет на перемирие до тех пор, пока не "преподаст урок" противнику."Мы не пойдем на прекращение огня до того момента, пока не преподадим урок противнику, чтобы пресечь даже саму идею повторных военных действий против иранского народа", — цитирует Галибафа официальный сайт парламента Исламской Республики.Стоит напомнить, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Зеленский прогнозирует "затяжную войну"... на Ближнем ВостокеКиев между тем не желает оставаться в стороне. Владимир Зеленский заявил, что если конфликт на Ближнем Востоке не остановить сейчас, он затянется на долгое время. Такую точку зрения глава киевского режима высказал в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону на YouTube."Если война, знаете, не будет немедленно остановлена кем-то, она может быть долгой, это может быть мировая война... Если это не прекратится до осени, я думаю, она продолжится", — считает Зеленский.Ранее украинский политик сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток с целью помощи в защите и стабилизации ситуации. По его словам, Умеров, военные, а также украинское Минобороны и МИД будут готовить "конкретные договоренности".Как ЕС пытается обойти блокировку финансирования киевского режимаОдновременно с этим издание Pоlitico со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Евросоюз выделит кредит Украине в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока, если Венгрия и Словакия заблокируют принятие единого кредита на 90 миллиардов евро."Украина получит деньги от стран ЕС для финансирования своих военных усилий, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро", — сообщило издание.Отмечается, что на случай если Венгрия и Словакия откажутся отступить от своих позиций, страны Балтии и Северной Европы имеют план, как предоставить Украине достаточно средств, чтобы она "оставалась на плаву в первую половину этого года". Сумма, которую могут выделить Киеву, составляет 30 миллиардов евро, сообщил другой источник, и поскольку это будут двусторонние кредиты, они не потребуют одобрения ЕС.Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хайнен заявил, что его правительство предусмотрело выделение Киеву 3,5 миллиарда евро в год в качестве двусторонней поддержки до 2029 года, сообщили Politico два других дипломата.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 11 марта уничтожили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении оборонного ведомства.Согласно данным министерства, дроны были ликвидированы над Астраханской областью, акваторией Азовского моря, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, Ростовской и Самарской областями, Республикой Крым, Саратовской областью и акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Красноармейском направлении российские войска развивают успех в населенном пункте Гришино. Продолжаются встречные боестолкновения в районах Белицкого, Нового Донбасса и Вольного. Идут бои на подступах к Кучерову Яру. Подразделения ВС РФ закрепились на высотах юго-восточнее Новопавловки, улучшив тактическое положение.На Северском направлении ведутся бои южнее Резниковки и в лесном массиве Бабачий. Российские подразделения оказывают давление в сторону Калеников. В районе Кривой Луки расширена зона контроля, наносятся удары по линиям снабжения украинских формирований.На Гуляйпольском направлении наблюдается продвижение по линии Гуляйпольское — Верхняя Терса — Воздвижевка — Зарницкое. Противник, по имеющимся данным, усиливает позиции и проводит ротацию личного состава. Техника и пехота ВСУ поражаются огневыми средствами.На Константиновском направлении сообщается об установлении контроля над населенным пунктом Ильиновка. В результате ударов по дамбам произошло подтопление позиций украинских войск. Боестолкновения в районе города усиливаются, активно применяются беспилотные летательные аппараты с обеих сторон.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, сво, сводка сво, спецоперация, всу, пво