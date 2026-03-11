"Прощай, Женя!" Украинский FPV-дрон оборвал жизнь русского писателя
Вчера, утром 10 марта, под Славянском погиб мой хороший знакомый – писатель Евгений Николаев. Позывной "Гайдук". Командир созданного Захаром Прилепиным добровольческого отряда "Родня", который вместе с отрядом "Ночные волки" воевал в составе интернациональной бригады "Пятнашка"
Один из его бойцов попал под FPV дрон, был ранен. Женя сам пошел вытаскивать его, а не поручил это сделать подчиненным, в итоге попал под вражеский БПЛА… В настоящий момент известно, что его тело пока нет возможности вынести с поля боя.
В Москве у него остались жена и трое детей… Остался отец - волонтер, который возит гуманитарку в Донбасс. Его позывной "Зануда".
С Женей я познакомился в сентябре 2025 года, когда приехал в "Пятнашку" на интервью к заместителю командира бригады Сергею Кепину (позывной "Близнец"). Попросил Сергея дать еще каких-то бойцов для разговора. Первым, кого он мне привел, и был "Гайдук". Среднего роста. Несмотря на свою лопатой седую старообрядческую бороду и такие же седые стриженные волосы выглядел молодым, бойким, подвижным и веселым. С чувством юмора. В декабре прошлого года ему стукнуло всего сорок пять. Ему бы жить да жить… Отвечал на мои вопросы четко, интересно и конкретно. Не мямлил и не тянул кота за хвост.
По поводу его длиннющей бороды спросил у него: не принимают ли его за священника. Женя рассмеялся: принимают-принимают, и даже пытались как-то руку поцеловать.
Тогда я узнал, что он из Кишинева, хотя ему довелось пожить и в Тирасполе, и в Бандерах, и в Одессе. В общем, южнорусский парень. Он сам, кстати, так себя любил определять в разговорах со мной. В 2015 году в качестве волонтера приехал в Донбасс. Там и остался. В 2016 году начал воевать. Позывной "Гайдук" выбрал себе, потому что гайдуки — это народные заступники. Он и пришел воевать на донецкую землю, потому что захотел взвалить на себя нелегкую ношу заступника Новороссии.
Женя воевал в Бахмуте и в Часовом Яре. Про бои в первом он рассказал мне так:
"Это было в 2023 году. Тогда "птички" применялись не особо, поэтому мы могли передвигаться ночью. Тогда это ещё можно было. Вот идёт наша группа, а кругом битый шифер, поэтому группа при ходьбе шуршит. И украинская группа тоже идёт рядом и тоже шуршит. Мы говорим: тише, тише. И они говорят: тише, тише. Это было первое моё боестолкновение, когда я участвовал в стрелкотне.
Помню, как на меня пошёл невероятно большой боец… Мы его, мёртвого, после боя померили, он был метра два ростом и весом, наверное, килограмм сто пятьдесят. Он был уже без ноги…
Когда он на меня вышел, то я раз в него выстрелил, второй, третий… в броню ему… а он идёт на меня, ему хоть бы хны. Стреляю дальше, а он ничего не чувствует. Он был под препаратами. Я же слышу, что в него попадаю…
Захар Прилепин и Евгений "Гайдук" Николаев
…выбежал наш боец, выстрелил ему под каску и попал выше носа".
Тогда группа Жени никого двухсотыми не потеряла.
Рассказал и о своих взаимоотношениях с украинскими дронами. Именно из-за них и был ранен в первый раз. Это было под Часов Яром.
"Надо было взять вражескую позицию в одной из лесополос, чтобы дальше развивать наступление. Наша группа попала под FPV-дроны. Одному моему бойцу оторвало голову. Один беспилотник стал заходить на нас. Я его аккуратненько из автомата сбил. Справа винт сбил, и дрон врезался в соседнее дерево и сдетонировал. Мне вторичка попала в глаз… Сейчас всё с ним в порядке. Даже лучше видеть стал. Меня тогда сразу перевязали, но к своим я 11 часов выходил", - смеется Женя по ходу рассказа.
Вспомнил, как в Бахмуте бегал и прятался от украинских БПЛА.
Женя всегда лично участвовал в эвакуации раненных или попавших в серьезную передрягу бойцов:
"Был случай 31 декабря 2024 года. У нас пропала группа в Часов Яре, и я выдвинулся, чтобы её найти. Нашёл. Она была морально подавлена из-за больших потерь. Я её вывел.
Когда выводил, то мы наткнулись на раненого бойца из "Эспаньолы", которые были нашими смежниками. У него весь низ был посечён осколками. Он был здоровый, спортивного вида парень. Килограмм, наверное, сто двадцать весил. Но мы его эвакуировали, несмотря на то что по нам работали и "птички", и артиллерия, и миномёты. Обняли его, когда передавали. Живи, брат. Он жив остался. Всегда передаёт нам всем привет. Его в Питер отвезли. Он был фанатом "Зенита".
Помню, прятались от обстрела в блиндаже. Вдруг услышали какой-то абсолютно мультяшный звук. Не можем понять, что происходит. И тут одному из наших бойцов прилетел осколок от 120-мм мины и ударил между ног, не задев ни нижние конечности, ни тестикулы. Он так смотрел вниз минут пять и, в конце концов, говорит: да-а!
Вот такой вот осколок при пролёте и давал такой мультяшный звук"
Спросил Гайдука тогда, боится ли он смерти. В ответ Женя рассказал примечательную историю, из которой следовало, что смерть его должна обойти, и вот почему:
"Зашли мы недавно в серую зону, а там лежит мёртвый всушник, а у него на бронике написано "Гайдук"…
— Снял с него?
— Нет, просто сфотографировал. Так что смерть меня должна обойти стороной – она уже забрала себе одного Гайдука".
Увы, на этот раз не обошла… Забрала и второго...
В тот день первого нашего общения выяснилось, что Женя хорошо владеет испанским. Он помогал мне в качестве переводчика во время интервьюирования колумбийского бойца, воюющего в "Пятнашке".
Я тогда еще не знал, что он командир "Родни" и ближайший друг и товарищ Захара Прилепина. Об этом мне стало изваестно чуть позже в нашей завязавшейся с ним переписке и в разговорах по телефону.
Политикой Гайдук занялся, еще живя в Молдавии. Когда во дворе его родной школы сжигали русские книги, он спас из огня томик Аркадия Гайдара. Потом организовал что-то вроде организацию молдавских нацболов и стал кошмарить молдавские власти. В итоге последние его предупредили: если не уберешься из страны, то сядешь надолго. Пришлось перебираться в Москву. Там в начале нулевых он влился в ныне запрещенную Национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова.
Тогда в электричке, следовавшей из Серпухова в Москву, познакомился со своим будущим другом – Захаром Прилепиным. Читал в рукописи роман того о Чечне – "Патологии". В 2003 году за драку с милицией получил срок – три года. Кстати, Гайдук стал одним из прототипов главного героя прилепинского романа "Санькя".
У Николаева два высших образования: одно молдавское, другое получено в МГУ – историк. В прошлом году выпустил автобиографическую книгу "Моя Новороссия", в которой рассказал о своем революционном и боевом пути. Готовил к печати свою художественную книгу "Смерть Тяни-Толкая", в которой рассказывается о жизни на стыке 90-х и нулевых Дописал ли ее, пока неизвестно.
В 2022 году он в качестве волонтера был на Херсонском фронте, а после пошел в центр подготовки бойцов "Сталь", который под Нижним Новгородом организовал Прилепин, и по окончании отправился добровольцем в зону СВО, где и стал командиром добровольческого отряда "Родня".
В общем, со смертью Жени Русский мир потерял не только закаленного в боях и храброго командира, но и серьезного русского писателя. Возможно, Женя сделал бы и отличную политическую карьеру. Но это уже сослагательное наклонение.
Не скрою, до сих пор пребываю в шоке от известия о его гибели. За две недели до нее я брал у него видео интервью, а за два дня до смерти переписывался с ним в телеграм, высылал ему видеоинтервью бойцов "Ночных волков". Мы разговаривали с ним по телефону, когда он следовал на свою последнюю ротацию и планировали осуществить вместе одно мероприятие после его возвращения с передовой… Но, увы, теперь оно пройдет без него…
Прощай, Женя! Не могу смириться с тем, что вражеский дрон-камикадзе прервал твой жизненный путь и, наверное, никогда не смирюсь…
