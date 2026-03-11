https://ukraina.ru/20260311/10-marta-2026-goda-vecherniy-efir-1076644056.html

10 марта 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 11.03.2026

донецкая народная республика

пятнашка

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Сергей Ищенко - военный обозреватель, капитан первого ранга запаса* Тема дня Новороссии. Весенние праздники в ДНР. Гость: Александра Петренко начальник отдела по работе с муниципальными образованиями и молодежными некоммерческими организациями и объединениями Министерства молодежной политики ДНР* Наши защитники. Победа в национальной премии "Знание". Гость: Алиас Авидзба - заместитель командира ИБ "Пятнашка"

2026

Новости

