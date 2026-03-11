10 марта 2026 года, вечерний эфир - 11.03.2026 Украина.ру
10 марта 2026 года, вечерний эфир
10 марта 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 11.03.2026
2026-03-11T12:37
2026-03-11T12:37
донецкая народная республика
пятнашка
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Сергей Ищенко - военный обозреватель, капитан первого ранга запаса* Тема дня Новороссии. Весенние праздники в ДНР. Гость: Александра Петренко начальник отдела по работе с муниципальными образованиями и молодежными некоммерческими организациями и объединениями Министерства молодежной политики ДНР* Наши защитники. Победа в национальной премии "Знание". Гость: Алиас Авидзба - заместитель командира ИБ "Пятнашка"
донецкая народная республика
Украина.ру
донецкая народная республика, пятнашка, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Пятнашка, Новороссия сегодня

10 марта 2026 года, вечерний эфир

12:37 11.03.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Сергей Ищенко - военный обозреватель, капитан первого ранга запаса
* Тема дня Новороссии. Весенние праздники в ДНР. Гость: Александра Петренко начальник отдела по работе с муниципальными образованиями и молодежными некоммерческими организациями и объединениями Министерства молодежной политики ДНР
* Наши защитники. Победа в национальной премии "Знание". Гость: Алиас Авидзба - заместитель командира ИБ "Пятнашка"
