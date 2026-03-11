https://ukraina.ru/20260311/vs-rf-osvobodili-selo-chervonaya-zarya-glavnye-novosti-svo--1076636641.html

ВС РФ освободили село Червоная Заря. Главные новости СВО

Группировка войск "Север" освободила село Червоная Заря. Об этом и других важных событиях рассказал 11 марта телеграм-канал Украина.ру

Российские военные зачистили лесные массивы и освободили населенный пункт в ходе ожесточенных боев юго-восточнее Бобылевки (Шосткинский район), где противник пытался удержать позиции, используемые украинскими террористами для атак по гражданской инфраструктуре Брянской области.🟥 ВС РФ атакуют вражеские объекты в Затоке Одесской области.🟥 Удар также нанесён по Шосткинскому району Сумской области.🟥 Ударные вертолеты ВС РФ отрабатывают по позициям ВСУ в Харьковской области.🟥 Россияне нанесли удары по целям врага в Харькове. Был прилет по предприятию, заявил мэр Игорь Терехов.🟥 Элитный украинский снайпер пытался перехитрить ВС РФ, но был уничтожен на Славянско-краматорском направлении, сообщил оператор БПЛА бригады "Волки" с позывным Кощей.🟥 Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42 человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.🟥 Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Адлерском районе Сочи, информировали в оперштабе Кубани.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

