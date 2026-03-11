https://ukraina.ru/20260311/vs-rf-osvobodili-selo-chervonaya-zarya-glavnye-novosti-svo--1076636641.html
ВС РФ освободили село Червоная Заря. Главные новости СВО
Группировка войск "Север" освободила село Червоная Заря. Об этом и других важных событиях рассказал 11 марта телеграм-канал Украина.ру
Российские военные зачистили лесные массивы и освободили населенный пункт в ходе ожесточенных боев юго-восточнее Бобылевки (Шосткинский район), где противник пытался удержать позиции, используемые украинскими террористами для атак по гражданской инфраструктуре Брянской области.🟥 ВС РФ атакуют вражеские объекты в Затоке Одесской области.🟥 Удар также нанесён по Шосткинскому району Сумской области.🟥 Ударные вертолеты ВС РФ отрабатывают по позициям ВСУ в Харьковской области.🟥 Россияне нанесли удары по целям врага в Харькове. Был прилет по предприятию, заявил мэр Игорь Терехов.🟥 Элитный украинский снайпер пытался перехитрить ВС РФ, но был уничтожен на Славянско-краматорском направлении, сообщил оператор БПЛА бригады "Волки" с позывным Кощей.🟥 Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42 человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.🟥 Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Адлерском районе Сочи, информировали в оперштабе Кубани.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
10:33 11.03.2026 (обновлено: 10:47 11.03.2026)
Российские военные зачистили лесные массивы и освободили населенный пункт в ходе ожесточенных боев юго-восточнее Бобылевки (Шосткинский район), где противник пытался удержать позиции, используемые украинскими террористами для атак по гражданской инфраструктуре Брянской области.
🟥 ВС РФ атакуют вражеские объекты в Затоке Одесской области.
🟥 Удар также нанесён по Шосткинскому району Сумской области.
🟥 Ударные вертолеты ВС РФ отрабатывают по позициям ВСУ в Харьковской области.
🟥 Россияне нанесли удары по целям врага в Харькове. Был прилет по предприятию, заявил мэр Игорь Терехов.
🟥 Элитный украинский снайпер пытался перехитрить ВС РФ, но был уничтожен на Славянско-краматорском направлении, сообщил оператор БПЛА бригады "Волки" с позывным Кощей.
🟥 Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42 человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Шесть человек погибли, 42 пострадали. 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное", - уточнил он.
🟥 Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Адлерском районе Сочи, информировали в оперштабе Кубани.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.