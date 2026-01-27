https://ukraina.ru/20260127/krupneyshiy-metkombinat-ukrainy-arselormittal-idt-na-dno-zelenaya-povestka-es-i-nemnogo-voyny-1074875879.html

Крупнейший меткомбинат Украины АрселорМиттал идёт на дно. "Зеленая повестка" ЕС и немного войны

Крупнейший украинский металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" официально сообщил о вынужденном завершении работы цеха по производству блюминга с марта 2026 года.

"Это решение непростое, но обусловленное текущими экономическими и рыночными обстоятельствами в условиях полномасштабной войны. Ключевым фактором стало решение Европейской Комиссии ввести с 1 января 2026 года механизм CBAM (Механизм трансграничного углеродного регулирования) для всех без исключения и без переходного периода для украинских производителей, что фактически означает потерю европейского рынка для значительной части продукции и критически влияет на объемы производства. Дополнительным фактором остается очень высокая стоимость электроэнергии в Украине, которая с начала войны выросла более чем вдвое, что делает работу блюминга экономически невыгодной", - сообщатся на официальном сайте предприятия.Напомним, что ЕС ввел CBAM с 1 января 2026 года, которое повышает стоимость доступа на европейский рынок на 60–90 доллара за тонну. Для украинского предприятия решение о закрытии цеха несет масштабные проблемы. Цех блюминга обеспечивал значительную часть производства, а из-за остановки экспорта планируемые на 2026 год 1,25 млн тонн продукции (почти половина годового производства) не будут реализованы в Европе.Несмотря на то, что 2025 год предприятие закончило в плюсе, общая ситуация на рынке металлургии сложная. Европейский рынок находится в стадии стагнации, производства сокращаются или переносятся в другие страны. Особенно страдает автомобилестроение Германии. Соответственно и спрос на сталь сокращается. Высокие расходы на энергию и конкуренция с дешевым импортом (особенно из Китая) вынудили глобальную компанию Арселор Миттал (украинским меткомбинат только часть империи Лакшми Миттала) пересматривать работу, например, останавливать производства в Южной Африке. Ранее компания объявила о сокращении производства в Польше и Испании на 3 млн тонн в год. Причина – слабый спрос на европейском рынке. А "зеленая повестка" европейцев загоняет металлургов в угол окончательно. К тому же санкционная политика Трампа не оставляет лазеек и на американском рынке. Американские пошлины, введенные в 2025 году, обойдутся Арселору в 150 млн долларов убытков.Конечно, украинская АрселорМиттал Кривой Рог не осталась в стороне от экономических трудностей глобального масштаба. И как видно виной тому вовсе не военные действия, а исключительно европейская политика брюссельских управленцев.Кстати, история "Арселор Миттал Кривой Рог" драматична сама по себе и характерна для украинской политики. Это предприятие приобрело национальную славу в связи со скандальной приватизацией. Напомним, что ранее крупнейший меткомбинат назывался "Криворожсталь". Слово "реприватизация" получило общенародное распространение именно после того, как меткомбинат продали дважды. Судьба предприятия стала зеркалом политической коррупции, власти олигархата, экономического беспредела на Украине. В июне 2004 года украинское правительство объявило победителем конкурса по продаже 93.02% акций ОАО "Криворожсталь" консорциум "Инвестиционно-металлургический союз". В его состав входили крупнейшие украинские бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Цена сделки составила 4.26 миллиарда гривен (около 800 миллионов долларов по курсу того времени). Эта приватизация сразу была названа "нечистой". Реальная рыночная стоимость актива, по экспертным оценкам, была в пять-шесть раз выше. На торги были допущены несколько иностранных компаний, включая мировых гигантов Arcelor (Люксембург) и Tata Steel (Индия), чьи заявки принесли бы государственному бюджету существенно больше. Однако их предложения были отклонены по формальным процедурным причинам. Поэтому после Оранжевого Майдана в 2004 году "Криворожсталь" стала политическим инструментом тогдашнего президента Виктора Ющенко. Он сделал лозунг "справедливой реприватизации" одним из ключевых в своей программе. Флагманом этой кампании стало именно дело "Криворожстали". В апреле 2005 года Окружной административный суд Киева вынес историческое решение: приватизация "Криворожстали" была признана незаконной, и государству было возвращено право собственности на 93.02% акций комбината. Это решение создало правовой прецедент и продемонстрировало новую волю власти к пересмотру итогов спорных приватизаций 90-х - начала 2000-х годов, а значит новому витку обогащения.24 октября 2005 года состоялся повторный аукцион. На этот раз он проходил под международным присмотром. Победу одержала немецкая компания Mittal Steel Germany, входящая в глобальную сталелитейную группу Mittal Steel, возглавляемую Лакшми Митталом. Цена составила астрономические 4.8 млрд долларов. Эта сделка стала крупнейшей приватизацией в истории независимой Украины, принесшей рекордные поступления в государственный бюджет.Позже, в 2006 году, Mittal Steel объединилась с люксембургской Arcelor, и комбинат получил свое нынешнее название — "АрселорМиттал Кривой Рог".После решения о реприватизации прежние владельцы — консорциум Ахметова и Пинчука — подали иск о возмещении убытков. Судебный процесс длился несколько лет, но в 2013 году Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил их иск без удовлетворения. Таким образом, законность повторной приватизации была окончательно подтверждена в суде.И вот теперь остановка предприятия. Приведет ли она к банкротству одно из главных предприятий Украины или же его ждет какой-то иной вариант развития, покажет время. А сейчас сотни сотрудников окажутся без работы. И это - в самый сложный для Украины период, на родине главы режима Зеленского и с подачи его "друзей" в ЕС.

