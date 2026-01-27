Крупнейший меткомбинат Украины АрселорМиттал идёт на дно. "Зеленая повестка" ЕС и немного войны - 27.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260127/krupneyshiy-metkombinat-ukrainy-arselormittal-idt-na-dno-zelenaya-povestka-es-i-nemnogo-voyny-1074875879.html
Крупнейший меткомбинат Украины АрселорМиттал идёт на дно. "Зеленая повестка" ЕС и немного войны
Крупнейший меткомбинат Украины АрселорМиттал идёт на дно. "Зеленая повестка" ЕС и немного войны - 27.01.2026 Украина.ру
Крупнейший меткомбинат Украины АрселорМиттал идёт на дно. "Зеленая повестка" ЕС и немного войны
Крупнейший украинский металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" официально сообщил о вынужденном завершении работы цеха по производству блюминга с марта 2026 года.
2026-01-27T14:14
2026-01-27T14:24
украина
европа
германия
ринат ахметов
виктор пинчук
дональд трамп
европейская комиссия
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102035/63/1020356382_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1a71a18db17ba753ff4cc11319e9301e.jpg
"Это решение непростое, но обусловленное текущими экономическими и рыночными обстоятельствами в условиях полномасштабной войны. Ключевым фактором стало решение Европейской Комиссии ввести с 1 января 2026 года механизм CBAM (Механизм трансграничного углеродного регулирования) для всех без исключения и без переходного периода для украинских производителей, что фактически означает потерю европейского рынка для значительной части продукции и критически влияет на объемы производства. Дополнительным фактором остается очень высокая стоимость электроэнергии в Украине, которая с начала войны выросла более чем вдвое, что делает работу блюминга экономически невыгодной", - сообщатся на официальном сайте предприятия.Напомним, что ЕС ввел CBAM с 1 января 2026 года, которое повышает стоимость доступа на европейский рынок на 60–90 доллара за тонну. Для украинского предприятия решение о закрытии цеха несет масштабные проблемы. Цех блюминга обеспечивал значительную часть производства, а из-за остановки экспорта планируемые на 2026 год 1,25 млн тонн продукции (почти половина годового производства) не будут реализованы в Европе.Несмотря на то, что 2025 год предприятие закончило в плюсе, общая ситуация на рынке металлургии сложная. Европейский рынок находится в стадии стагнации, производства сокращаются или переносятся в другие страны. Особенно страдает автомобилестроение Германии. Соответственно и спрос на сталь сокращается. Высокие расходы на энергию и конкуренция с дешевым импортом (особенно из Китая) вынудили глобальную компанию Арселор Миттал (украинским меткомбинат только часть империи Лакшми Миттала) пересматривать работу, например, останавливать производства в Южной Африке. Ранее компания объявила о сокращении производства в Польше и Испании на 3 млн тонн в год. Причина – слабый спрос на европейском рынке. А "зеленая повестка" европейцев загоняет металлургов в угол окончательно. К тому же санкционная политика Трампа не оставляет лазеек и на американском рынке. Американские пошлины, введенные в 2025 году, обойдутся Арселору в 150 млн долларов убытков.Конечно, украинская АрселорМиттал Кривой Рог не осталась в стороне от экономических трудностей глобального масштаба. И как видно виной тому вовсе не военные действия, а исключительно европейская политика брюссельских управленцев.Кстати, история "Арселор Миттал Кривой Рог" драматична сама по себе и характерна для украинской политики. Это предприятие приобрело национальную славу в связи со скандальной приватизацией. Напомним, что ранее крупнейший меткомбинат назывался "Криворожсталь". Слово "реприватизация" получило общенародное распространение именно после того, как меткомбинат продали дважды. Судьба предприятия стала зеркалом политической коррупции, власти олигархата, экономического беспредела на Украине. В июне 2004 года украинское правительство объявило победителем конкурса по продаже 93.02% акций ОАО "Криворожсталь" консорциум "Инвестиционно-металлургический союз". В его состав входили крупнейшие украинские бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Цена сделки составила 4.26 миллиарда гривен (около 800 миллионов долларов по курсу того времени). Эта приватизация сразу была названа "нечистой". Реальная рыночная стоимость актива, по экспертным оценкам, была в пять-шесть раз выше. На торги были допущены несколько иностранных компаний, включая мировых гигантов Arcelor (Люксембург) и Tata Steel (Индия), чьи заявки принесли бы государственному бюджету существенно больше. Однако их предложения были отклонены по формальным процедурным причинам. Поэтому после Оранжевого Майдана в 2004 году "Криворожсталь" стала политическим инструментом тогдашнего президента Виктора Ющенко. Он сделал лозунг "справедливой реприватизации" одним из ключевых в своей программе. Флагманом этой кампании стало именно дело "Криворожстали". В апреле 2005 года Окружной административный суд Киева вынес историческое решение: приватизация "Криворожстали" была признана незаконной, и государству было возвращено право собственности на 93.02% акций комбината. Это решение создало правовой прецедент и продемонстрировало новую волю власти к пересмотру итогов спорных приватизаций 90-х - начала 2000-х годов, а значит новому витку обогащения.24 октября 2005 года состоялся повторный аукцион. На этот раз он проходил под международным присмотром. Победу одержала немецкая компания Mittal Steel Germany, входящая в глобальную сталелитейную группу Mittal Steel, возглавляемую Лакшми Митталом. Цена составила астрономические 4.8 млрд долларов. Эта сделка стала крупнейшей приватизацией в истории независимой Украины, принесшей рекордные поступления в государственный бюджет.Позже, в 2006 году, Mittal Steel объединилась с люксембургской Arcelor, и комбинат получил свое нынешнее название — "АрселорМиттал Кривой Рог".После решения о реприватизации прежние владельцы — консорциум Ахметова и Пинчука — подали иск о возмещении убытков. Судебный процесс длился несколько лет, но в 2013 году Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил их иск без удовлетворения. Таким образом, законность повторной приватизации была окончательно подтверждена в суде.И вот теперь остановка предприятия. Приведет ли она к банкротству одно из главных предприятий Украины или же его ждет какой-то иной вариант развития, покажет время. А сейчас сотни сотрудников окажутся без работы. И это - в самый сложный для Украины период, на родине главы режима Зеленского и с подачи его "друзей" в ЕС.
украина
европа
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102035/63/1020356382_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_a1db73463e371423267843bed8dc4bbf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, европа, германия, ринат ахметов, виктор пинчук, дональд трамп, европейская комиссия, ес
Украина, Европа, Германия, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Дональд Трамп, Европейская комиссия, ЕС

Крупнейший меткомбинат Украины АрселорМиттал идёт на дно. "Зеленая повестка" ЕС и немного войны

14:14 27.01.2026 (обновлено: 14:24 27.01.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Andrew J.Kurbiko / Перейти в фотобанкАрселорМиттал Кривой Рог
АрселорМиттал Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© commons.wikimedia.org / Andrew J.Kurbiko
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Крупнейший украинский металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" официально сообщил о вынужденном завершении работы цеха по производству блюминга с марта 2026 года.
"Это решение непростое, но обусловленное текущими экономическими и рыночными обстоятельствами в условиях полномасштабной войны. Ключевым фактором стало решение Европейской Комиссии ввести с 1 января 2026 года механизм CBAM (Механизм трансграничного углеродного регулирования) для всех без исключения и без переходного периода для украинских производителей, что фактически означает потерю европейского рынка для значительной части продукции и критически влияет на объемы производства. Дополнительным фактором остается очень высокая стоимость электроэнергии в Украине, которая с начала войны выросла более чем вдвое, что делает работу блюминга экономически невыгодной", - сообщатся на официальном сайте предприятия.
Напомним, что ЕС ввел CBAM с 1 января 2026 года, которое повышает стоимость доступа на европейский рынок на 60–90 доллара за тонну. Для украинского предприятия решение о закрытии цеха несет масштабные проблемы. Цех блюминга обеспечивал значительную часть производства, а из-за остановки экспорта планируемые на 2026 год 1,25 млн тонн продукции (почти половина годового производства) не будут реализованы в Европе.
Несмотря на то, что 2025 год предприятие закончило в плюсе, общая ситуация на рынке металлургии сложная. Европейский рынок находится в стадии стагнации, производства сокращаются или переносятся в другие страны. Особенно страдает автомобилестроение Германии. Соответственно и спрос на сталь сокращается. Высокие расходы на энергию и конкуренция с дешевым импортом (особенно из Китая) вынудили глобальную компанию Арселор Миттал (украинским меткомбинат только часть империи Лакшми Миттала) пересматривать работу, например, останавливать производства в Южной Африке. Ранее компания объявила о сокращении производства в Польше и Испании на 3 млн тонн в год. Причина – слабый спрос на европейском рынке. А "зеленая повестка" европейцев загоняет металлургов в угол окончательно. К тому же санкционная политика Трампа не оставляет лазеек и на американском рынке. Американские пошлины, введенные в 2025 году, обойдутся Арселору в 150 млн долларов убытков.
Конечно, украинская АрселорМиттал Кривой Рог не осталась в стороне от экономических трудностей глобального масштаба. И как видно виной тому вовсе не военные действия, а исключительно европейская политика брюссельских управленцев.
Кстати, история "Арселор Миттал Кривой Рог" драматична сама по себе и характерна для украинской политики. Это предприятие приобрело национальную славу в связи со скандальной приватизацией. Напомним, что ранее крупнейший меткомбинат назывался "Криворожсталь". Слово "реприватизация" получило общенародное распространение именно после того, как меткомбинат продали дважды. Судьба предприятия стала зеркалом политической коррупции, власти олигархата, экономического беспредела на Украине.
В июне 2004 года украинское правительство объявило победителем конкурса по продаже 93.02% акций ОАО "Криворожсталь" консорциум "Инвестиционно-металлургический союз". В его состав входили крупнейшие украинские бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Цена сделки составила 4.26 миллиарда гривен (около 800 миллионов долларов по курсу того времени). Эта приватизация сразу была названа "нечистой". Реальная рыночная стоимость актива, по экспертным оценкам, была в пять-шесть раз выше. На торги были допущены несколько иностранных компаний, включая мировых гигантов Arcelor (Люксембург) и Tata Steel (Индия), чьи заявки принесли бы государственному бюджету существенно больше. Однако их предложения были отклонены по формальным процедурным причинам.
Поэтому после Оранжевого Майдана в 2004 году "Криворожсталь" стала политическим инструментом тогдашнего президента Виктора Ющенко. Он сделал лозунг "справедливой реприватизации" одним из ключевых в своей программе. Флагманом этой кампании стало именно дело "Криворожстали". В апреле 2005 года Окружной административный суд Киева вынес историческое решение: приватизация "Криворожстали" была признана незаконной, и государству было возвращено право собственности на 93.02% акций комбината. Это решение создало правовой прецедент и продемонстрировало новую волю власти к пересмотру итогов спорных приватизаций 90-х - начала 2000-х годов, а значит новому витку обогащения.
24 октября 2005 года состоялся повторный аукцион. На этот раз он проходил под международным присмотром. Победу одержала немецкая компания Mittal Steel Germany, входящая в глобальную сталелитейную группу Mittal Steel, возглавляемую Лакшми Митталом. Цена составила астрономические 4.8 млрд долларов. Эта сделка стала крупнейшей приватизацией в истории независимой Украины, принесшей рекордные поступления в государственный бюджет.
Позже, в 2006 году, Mittal Steel объединилась с люксембургской Arcelor, и комбинат получил свое нынешнее название — "АрселорМиттал Кривой Рог".
После решения о реприватизации прежние владельцы — консорциум Ахметова и Пинчука — подали иск о возмещении убытков. Судебный процесс длился несколько лет, но в 2013 году Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил их иск без удовлетворения. Таким образом, законность повторной приватизации была окончательно подтверждена в суде.
И вот теперь остановка предприятия. Приведет ли она к банкротству одно из главных предприятий Украины или же его ждет какой-то иной вариант развития, покажет время. А сейчас сотни сотрудников окажутся без работы. И это - в самый сложный для Украины период, на родине главы режима Зеленского и с подачи его "друзей" в ЕС.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаЕвропаГерманияРинат АхметовВиктор ПинчукДональд ТрампЕвропейская комиссияЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Зеленский может приехать в Москву - Welt
08:06Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
07:40ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге
07:00Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке
06:30Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии
06:20"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении
06:00У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
05:45Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте
05:40Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
05:30После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин
05:15Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
05:00Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента
04:45"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
04:30"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
04:18Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах
04:15"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
04:00Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
03:47Мачадо заявила о скором возвращении в Венесуэлу для "строительства новой страны"
Лента новостейМолния