Дедлайн для Банковой, давление США и большая война на горизонте

2026-01-27T17:20

2026-01-27T17:20

2026-01-27T17:22

видео

сша

украина

вашингтон

павел волков

переговоры по украине 2025

переговоры

киев

гарантии безопасности

новости переговоров

США ужесточают условия переговоров по Украине: в Вашингтоне говорят о гарантиях безопасности только в обмен на вывод ВСУ из Донбасса. Обозреватель Украина.ру Павел Волков рассказал, какие заключения уже можно сделать из процесса переговоров. Тем временем Киев тонет в коммунальном коллапсе — без света, воды и с угрозой уличных туалетов во дворах.На Ближнем Востоке обстановка стремительно обостряется: США наращивают военное присутствие у Ирана — историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок рассказал, возможна ли атака в любой момент.

