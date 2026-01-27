Дедлайн для Банковой, давление США и большая война на горизонте - 27.01.2026 Украина.ру
Дедлайн для Банковой, давление США и большая война на горизонте
Дедлайн для Банковой, давление США и большая война на горизонте
США ужесточают условия переговоров по Украине: в Вашингтоне говорят о гарантиях безопасности только в обмен на вывод ВСУ из Донбасса. Обозреватель Украина.ру... Украина.ру, 27.01.2026
2026-01-27T17:20
2026-01-27T17:22
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074886889_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19e25878a84c305a164c8d6b86208ceb.png
США ужесточают условия переговоров по Украине: в Вашингтоне говорят о гарантиях безопасности только в обмен на вывод ВСУ из Донбасса. Обозреватель Украина.ру Павел Волков рассказал, какие заключения уже можно сделать из процесса переговоров. Тем временем Киев тонет в коммунальном коллапсе — без света, воды и с угрозой уличных туалетов во дворах.На Ближнем Востоке обстановка стремительно обостряется: США наращивают военное присутствие у Ирана — историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок рассказал, возможна ли атака в любой момент.
Дедлайн для Банковой, давление США и большая война на горизонте

17:20 27.01.2026 (обновлено: 17:22 27.01.2026)
 
США ужесточают условия переговоров по Украине: в Вашингтоне говорят о гарантиях безопасности только в обмен на вывод ВСУ из Донбасса. Обозреватель Украина.ру Павел Волков рассказал, какие заключения уже можно сделать из процесса переговоров.

Тем временем Киев тонет в коммунальном коллапсе — без света, воды и с угрозой уличных туалетов во дворах.

На Ближнем Востоке обстановка стремительно обостряется: США наращивают военное присутствие у Ирана — историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок рассказал, возможна ли атака в любой момент.
