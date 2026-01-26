Киевлян ждут потопы и разграбленные квартиры: эксперт предрек социальный взрыв на Украине - 26.01.2026 Украина.ру
Киевлян ждут потопы и разграбленные квартиры: эксперт предрек социальный взрыв на Украине
Киевлян ждут потопы и разграбленные квартиры: эксперт предрек социальный взрыв на Украине - 26.01.2026 Украина.ру
Киевлян ждут потопы и разграбленные квартиры: эксперт предрек социальный взрыв на Украине
Массовые протесты из-за энергетического кризиса с наибольшей вероятностью могут охватить Украину весной, когда люди вернутся в города и увидят последствия зимних отключений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2026-01-26T05:50
2026-01-26T05:50
По словам эксперта, проблемы со светом и теплом увеличили недовольство населения, но пик социального напряжения на Украине ещё впереди. "Массовых акций протеста ждать не стоит. Это может произойти, когда начнется оттепель", — заявил эксперт.Он провёл историческую аналогию, объясняя свою точку зрения. "Я это сужу по тому, когда происходила Февральская революция. Она была связана в том числе с погодным фактором", — сказал военный историк.Поликарпов подробно описал возможный сценарий. "Будет тепло. Люди вернутся из деревень в город. Увидят свои квартиры либо после потопа, либо в ограбленном состоянии. И тогда могут быть какие-то выступления. Этого следует ожидать примерно в марте", — пояснил он.Отвечая на другой вопрос, эксперт допустил, что для ликвидации последствий ударов по энергетике могут задействовать военных. "Какой-нибудь инженерно-саперный батальон могут перебросить в Киев для ремонта", — предположил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
Киевлян ждут потопы и разграбленные квартиры: эксперт предрек социальный взрыв на Украине

Массовые протесты из-за энергетического кризиса с наибольшей вероятностью могут охватить Украину весной, когда люди вернутся в города и увидят последствия зимних отключений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По словам эксперта, проблемы со светом и теплом увеличили недовольство населения, но пик социального напряжения на Украине ещё впереди. "Массовых акций протеста ждать не стоит. Это может произойти, когда начнется оттепель", — заявил эксперт.
Он провёл историческую аналогию, объясняя свою точку зрения. "Я это сужу по тому, когда происходила Февральская революция. Она была связана в том числе с погодным фактором", — сказал военный историк.
Поликарпов подробно описал возможный сценарий. "Будет тепло. Люди вернутся из деревень в город. Увидят свои квартиры либо после потопа, либо в ограбленном состоянии. И тогда могут быть какие-то выступления. Этого следует ожидать примерно в марте", — пояснил он.
Отвечая на другой вопрос, эксперт допустил, что для ликвидации последствий ударов по энергетике могут задействовать военных. "Какой-нибудь инженерно-саперный батальон могут перебросить в Киев для ремонта", — предположил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.
Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
