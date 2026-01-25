https://ukraina.ru/20260125/zelenskiy--glavnoe-oruzhie-putina-protiv-ukrainy-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-strany-1074769527.html

"Зеленский – главное оружие Путина против Украины". Эксперты и политики о настоящем и будущем страны

В экспертном сообществе обсуждают, на каких условиях Киев может согласиться на мир, и думают, кто после этого будет восстанавливать Украину. Или не будет

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074495534_0:54:1044:641_1920x0_80_0_0_24fe57bebf3e6b433756ccd8b35118bb.jpg

Как сообщает Financial Times, Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в Давосе не смог договориться о послевоенных гарантиях безопасности для Украины, а также по вопросу экономического восстановления страны. Соответствующие документы не были подписаны из-за того, что стороны не завершили над ними работу.Территориальный вопрос не даёт двигаться дальше. Зеленский заявил, что в Давосе о территориях договориться не удалось. Киев против отвода ВСУ из Донбасса, а в Москве считают, что без этого мирное урегулирование невозможно.Продолжение войны несёт украинцам только беды. Киевский режим разрушил сам себя, считает украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, один из его собеседников в Киеве, глубоко погружённый в политический процесс, задал вопрос — "интересно, какую награду Путин даст Зеленскому?""Потому что Зеленский сделал больше для разрушения страны, для уничтожения Украины, чем все ресурсы, которые были задействованы Россией вместе взятые", — пояснил Бондаренко.Ситуация в стране тяжёлая, люди сидят без света и тепла, начинаются стихийные протесты, пока мирные — отчаявшиеся люди перекрывают движение на дорогах. Как ответит на это режим? Бондаренко предположил, что протестующих против многочасовых отключений света и тепла украинцев скоро объявят "агентами ФСБ".Кстати, настоящие агенты тоже не молчат. Ветеран советской и российской разведки Валерий Задерей предостерегает, что отсутствие стратегического плана может быть очень опасно для России. По его мнению, высказанному в интервью блогеру Павлу Иванову, такой план необходимо выработать как можно скорее, надо отстаивать и выстраивать Россию как мировую державу, всё остальное должно делаться исходя из этого."Если этого не произойдёт, то, в принципе, к концу могут быть очень трагические события. То есть они (западные "партнёры") разыграют нас и на украинском фронте, и в Закавказье, и в Средней Азии. Мало не покажется", — заявил Задерей.Он также отметил, что на Западе понимают, что на украинском театре военных действий нанести стратегическое поражение России не удаётся, потому ставку делают на ухудшение ситуации внутри страны, инструменты у противника для этого есть — и достаточно эффективные (к ним он отнёс удушающие экономику ставки ЦБ, миграционную политику, раскачивание регионов и пр.)Разведчик подчеркнул, что необходимо объяснять народу сущность гибридной войны — а она "как всепроникающая радиация".Обсуждают эксперты и нюансы новой политики США. Особенно впечатляет всех гренландский вопрос. Покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что Трампу необходима и Гренландия, но нужно и выполнить договорённости с Путиным, достигнутые в Анкоридже. По мнению политика, скорее всего, эти договорённости предусматривают полное прекращение финансирования Киева не только со стороны США, но и со стороны Европы, а как Трамп этого добьётся — "это его проблемы"."Потому что на самом деле война не закончится, пока будет финансирование", — сказал Мураев в эфире ютуб-канала Politeka. По его словам, Зеленский сейчас рассказывает, что все ринутся восстанавливать Украину и выделят на это миллиарды, но на самом деле следует приготовиться к тому, что денег на восстановление ни США, ни Европа не дадут."Если проанализировать все конфликты, в том числе и там, где принимали участие европейцы и США, ни одна страна потом не восстанавливалась. Это разбитые и разрушенные страны. И нам с вами ещё придётся искать механизмы восстановления Украины, (искать — авт.) заинтересованных", — сказал Мураев.Политик пояснил, что он много времени проводит в Китае по той причине, что именно Китай обладает необходимым "потенциалом, экономическим ресурсом и интересом", которые позволят восстановить Украину после войны.По мнению Мураева, Трамп сейчас старается доломать старый миропорядок, в том числе старается доломать СБ ООН — Британия и Франция там явно лишние, сегодня они "не соответствуют критериям сверхдержав, не могут претендовать на раздел сфер влияния по итогам какой-то войны".Сейчас происходит передел сфер влияния без мирового конфликта, поскольку он мог бы быть ядерным и поставил бы под вопрос существование человечества, добавил экс-нардеп. Он продолжил: поэтому Трамп делает своё дело, порученное ему олигархатом (крупный технологический бизнес, IT-гиганты — им должны уступить место "старые деньги").Процесс ломки старого мира продолжится. Так, формируемый Трампом Совет мира — "это новый орган, который поставит под вопрос существование ООН", предположил Мураев. Он также напомнил о своём прогнозе — украинский конфликт закончится осенью 2026 года — по той простой причине, что ЕС уже ничем не сможет помочь Зеленскому, и тогда Киеву просто не на что будет воевать.Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* тоже полагает, что мир близок, что соглашение будет подписано на основе договорённостей, достигнутых в Анкоридже. Возможно, условия для Киева будут даже тяжелее, поскольку "был инцидент с Валдаем".Впрочем, никто ведь точно не знает, о чём именно договорились в Анкоридже — кроме тех, кто там договаривался.Российский экономист и общественный деятель Владимир Боглаев подчеркнул, что разрушение энергосистемы Украины, к которому вынуждены сейчас прибегать ВС РФ, объективно делает быстрое восстановление украинской экономики невозможным.По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, украинский конфликт инициирован Америкой, некоторые американские политики признают, что это прокси-конфликт между США и РФ. Американцам этот конфликт нужен был для того, чтобы ослабить Европу, оторвать её от дешёвых российских энергоресурсов, и эта цель достигнута.Что до условий мира, то они действительно станут хуже для Киева, в этом мало кто сомневается. Даже если мир наступит прямо сейчас, последствия правления националистов предстоит преодолевать долгие годы, если не десятилетия.Так, по данным ресурса "Опендатабот", в прошлом 2025 году на одного новорождённого на Украине приходилось трое умерших.Впрочем, западных хозяев киевского режима вымирание украинцев вряд ли волнует, ими уже предусмотрен ввоз на территорию разорённой страны миллионов мигрантов. Потому идея Трампа об организации беспошлинной зоны на территории, которая останется от нынешней Украины, вполне логична, считает экс-депутат Рады, украинский общественный деятель Василий Волга.В интервью журналисту Александру Шелесту* он напомнил, что украинские недра проданы Зеленским США "за ту помощь, которую он объявлял безвозмездной". Но оказалось, что всё это далеко не безвозмездно, право на разработку украинских недр будет продано на несколько десятилетий вперёд."Ресурсы отдали, всё наиболее работоспособное боевое население похоронили. Кто мог — сбежал…", — описал Волга ситуацию.По его предположению, для восстановления будут использованы дешёвые российские энергоресурсы, а также часть замороженных российских активов, поэтому часть заводов будут принадлежать США, а какая-то часть — РФ."И США снабжают Европу вместо Китая. Этот ход гениален", — констатировал эксперт.А кто же будет работать и добывать ресурсы? Люди, которые будут делать это почти бесплатно, найдутся. Волга полагает, что мы сейчас наблюдаем, как "заканчивается программа по превращению Украины в новую Африку".Хорошенькая перспектива, если так. Остаётся надеяться на то, что в Москве иное представление о будущем Украины.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Киев превращают в мертвый город". 