"Мы опрокинули энергосистему": полковник Насонов про блэкаут на Украине и предупреждения России

Удары российской армии по энергетическим районам Украины стали ответом на отказ Киева прекратить работу оборонных предприятий. Их цель — полностью выключить военную машину киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

Комментируя информацию СМИ о проблемах со светом и теплом на Украине, Насонов напомнил о предупреждениях России, которые были проигнорированы. "Мы давали возможность понять: "У нас это есть, но давайте вы одумаетесь и перестанете работать на заводах по производству оружия, которое убивает наших людей". Киевский режим это не сделал", — сказал эксперт.По его словам, это привело к концентрации усилий ВС РФ. "Поэтому мы за небольшой промежуток времени сконцентрировали удары по одному и тому же энергетическому району", — добавил полковник запаса.Он детально описал процесс воздействия на энергосистему. "Что такое блэкаут? Это когда у тебя нет электроэнергии на нескольких источниках поставки. Так оно и получилось. Сначала мы опрокинули одну энергосистему. Чуть позже опрокинули вторую систему. И этот процесс продолжается", — заявил Насонов.Эксперт также сообщил об ударах по транспортной инфраструктуре. "Более того, мы еще минимально бьем по транспортной инфраструктуре Украины. Хотя и этого оказалось достаточно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.Также по теме "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.

