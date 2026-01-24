https://ukraina.ru/20260124/orban-rasskazal-o-nastuplenii-ukraintsev-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1200-24-yanvarya-1074761451.html

Орбан рассказал о наступлении украинцев, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 января

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал об атаке украинцев. Украинские военные продолжат наносить удары по регионам России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал об угрозах со стороны Украины."Украинцы перешли в наступление. Они выступают с угрозами и открыто вмешиваются в венгерские выборы. Их цель — получить финансирование и как можно быстрее вступить в Европейский Союз", — написал он на своей странице в соцсети X.По его словам, Будапешт противится этому."Как член Европейского Союза, Венгрия имеет право сказать "нет". Наше патриотическое правительство ясно говорит "нет". Мы не хотим, чтобы деньги венгерских семей отправлялись на Украину, и мы не хотим, чтобы Венгрия была втянута в войну. Мы должны показать, что венграм нельзя угрожать или их запугивать. Мы не такие. Вместе с Брюсселем мы также посылаем чёткий сигнал Киеву: мы не будем платить!" — подчеркнул Орбан.Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана. В частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.Ранее Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждают, что Киев якобы провёл "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Также Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.Обстрелы и налётыУтром 24 января Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов: 46 БПЛА – над территорией Ростовской области, 22 БПЛА – над территорией Белгородской области, 3 БПЛА – над территорией Республики Крым, 2 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Воронежской области, 1 БПЛА – над территорией Брянской области", — указывалось в публикации оборонного ведомства.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 23 снаряда по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Cтарая Збурьевка — 6; Новая Збурьевка — 5; Новая Каховка — 7; Малокаховка — 3; Малая Лепетиха — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Новая Каховка, Голая Пристань, Заводовка и Малая Лепетиха.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе по посёлкам Дубовое и Малиновка, сёлам Бочковка, Чайки, Ясные Зори и хутору Валковский совершены атаки 10 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены. Также над округом сбиты две воздушные цели. В селе Бочковка от удара дрона повреждены 2 частных дома. В посёлке Дубовое в результате падения обломков сбитого БПЛА повреждён частный дом", — отмечалось в сводке.В Борисовском округе посёлок Борисовка и село Грузское атакованы 7 беспилотниками, 2 из которых сбиты."В селе Грузское от удара дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Мужчина продолжает лечение в стационаре городской больницы №2 г. Белгорода. Машина сгорела. Между сёлами Грузское и Зозули в результате атаки дрона повреждён микроавтобус", — сообщил губернатор.Над Валуйским округом сбиты и подавлены 6 беспилотников. Последствий нет.В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка в результате атаки FPV-дрона повреждено административное здание. Также над округом сбиты и подавлены 8 беспилотников.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский, Чапаевский, сёлам Антоновка, Безымено, Головчино, Гора-Подол, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Рождественка выпущен 31 боеприпас в ходе 8 обстрелов и нанесены удары 17 беспилотников, 3 из которых сбиты и подавлены. За прошедший день в округе ранены девять мирных жителей."В городе Грайворон мужчина получил баротравму в результате атаки FPV-дрона на частный дом. Он продолжает лечение амбулаторно. В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализированы три женщины, которые получили ранения от сдетонировавшего рядом дрона. Врачи оценивают состояние одной из них как тяжёлое. Вследствие атаки дрона на служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево пострадали пять человек. Трое госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии. У остальных травмы средней степени тяжести. Двое пострадавших продолжают лечение амбулаторно. Автобус полностью уничтожен огнём", — писал Гладков.В городе Грайворон повреждены 4 частных дома, 2 надворные постройки, оборудование коммерческого объекта и 3 автомобиля.Над Корочанским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.Над Красногвардейским округом сбит беспилотник. Последствий нет."В Краснояружском округе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Вязовое, Илек-Пеньковка, Староселье и хутор Высокий атакованы 7 беспилотниками, 2 из которых сбиты и подавлены. Без повреждений", — указывалось в сводке.Над Новооскольским округом системой ПВО сбит беспилотник. Над Старооскольским округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Над Чернянским округом сбиты 2 беспилотника. Во всех случаях обошлось без последствий.В Шебекинском округе в селе Безлюдовка в результате детонации боеприпаса полностью разрушены 2 дачных дома, а также повреждены 6 домовладений и линия электропередачи. Кроме того, над округом сбиты и подавлены 12 беспилотников.Над Яковлевским округом системой ПВО сбиты 9 беспилотников самолётного типа. Без последствий.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Азов"* и мобилизованные аутисты не остановят катастрофу. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

