Пока США считают расходы на войну, Иран топит танкеры у Ирака

Два иностранных нефтяных танкера подверглись атаке беспилотников вблизи иракского порта Басра, еще одно судно подорвалось на заминированном катере. Об этом 12 марта сообщает иракское информационное агентство Shafaq News

2026-03-12T10:16

новости

ирак

иран

По данным издания, в результате ударов на танкерах вспыхнули серьезные пожары. Иракский аналитик Салман Хайдер сообщил в соцсетях, что Военно-морские силы Ирака провели операцию по спасению экипажей атакованных судов.Позже иракское информагентство INA уточнило данные о пострадавших: 38 человек были эвакуированы, один член экипажа погиб.Shafaq News со ссылкой на источники утверждает, что по предварительным данным, удары по танкерам были нанесены Ираном. Между тем Пентагон назвал цену войны с Ираном. Представители оборонного ведомства представили законодателям предварительные расчеты затрат на начальном этапе операции.

Новости

новости, ирак, иран