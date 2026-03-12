Пока США считают расходы на войну, Иран топит танкеры у Ирака
Два иностранных нефтяных танкера подверглись атаке беспилотников вблизи иракского порта Басра, еще одно судно подорвалось на заминированном катере. Об этом 12 марта сообщает иракское информационное агентство Shafaq News
По данным издания, в результате ударов на танкерах вспыхнули серьезные пожары. Иракский аналитик Салман Хайдер сообщил в соцсетях, что Военно-морские силы Ирака провели операцию по спасению экипажей атакованных судов.
Позже иракское информагентство INA уточнило данные о пострадавших: 38 человек были эвакуированы, один член экипажа погиб.
Shafaq News со ссылкой на источники утверждает, что по предварительным данным, удары по танкерам были нанесены Ираном.
Между тем Пентагон назвал цену войны с Ираном. Представители оборонного ведомства представили законодателям предварительные расчеты затрат на начальном этапе операции.
