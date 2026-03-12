https://ukraina.ru/20260312/pobeda-obyavlena-tramp-pokhvastalsya-razgromom-irana-1076684013.html

Победа объявлена: Трамп похвастался "разгромом" Ирана

Победа объявлена: Трамп похвастался "разгромом" Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия практически уничтожила Иран в ходе текущей военной кампании. С таким заявлением он выступил на митинге в штате Кентукки 12 марта

"Наша армия фактически уничтожила Иран. Сильная страна", — сказал американский лидер, обращаясь к собравшимся.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Между тем Пентагон назвал цену войны с Ираном. Представители оборонного ведомства представили законодателям предварительные расчеты затрат на начальном этапе операции.

