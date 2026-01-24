"Левый берег Киева опустел": Поликарпов про коммунальный коллапс после ударов по энергетике - 24.01.2026 Украина.ру
"Левый берег Киева опустел": Поликарпов про коммунальный коллапс после ударов по энергетике
"Левый берег Киева опустел": Поликарпов про коммунальный коллапс после ударов по энергетике - 24.01.2026
"Левый берег Киева опустел": Поликарпов про коммунальный коллапс после ударов по энергетике
Удары по энергообъектам нанесли Киеву серьёзный ущерб, но не привели к полному краху инфраструктуры. Ситуация остаётся сложной, однако может улучшиться из-за потепления и массового оттока жителей из города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос о степени ущерба, нанесённого энергетической инфраструктуре Киева, Поликарпов признал масштаб разрушений, но не согласился с тезисом о невозможности восстановления нормальной жизни."Конечно, мы нанесли очень серьезный урон левобережной части Киева. Вчера вечером половина города была без света и тепла", — заявил эксперт."Конечно, сидеть в холодных квартирах семьями и греться при помощи газовой плиты – это то еще удовольствие. Но со следующей недели в Киеве обещают потепление. Сейчас там морозы, с понедельника днем будет нулевая температура, а с четверга опять немножко похолодает", — сказал Поликарпов.И если Украина как-то восстановит систему, а в ближайшие ночи не будет новых ударов, то в понедельник-вторник, учитывая снижение энергопотребления за счет отъезда 600 тысяч человек, ситуация стабилизируется, пояснил он.Поликарпов также подтвердил информацию о массовом оттоке населения из Киева. "Про 600 тысяч человек говорил [мэр Виталий] Кличко. Думаю, это именно жители левобережной части. Левый берег Киева опустел", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Романа Насонова: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина на сайте Украина.ру.
"Левый берег Киева опустел": Поликарпов про коммунальный коллапс после ударов по энергетике

05:15 24.01.2026
 
Удары по энергообъектам нанесли Киеву серьёзный ущерб, но не привели к полному краху инфраструктуры. Ситуация остаётся сложной, однако может улучшиться из-за потепления и массового оттока жителей из города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос о степени ущерба, нанесённого энергетической инфраструктуре Киева, Поликарпов признал масштаб разрушений, но не согласился с тезисом о невозможности восстановления нормальной жизни.
"Конечно, мы нанесли очень серьезный урон левобережной части Киева. Вчера вечером половина города была без света и тепла", — заявил эксперт.
"Конечно, сидеть в холодных квартирах семьями и греться при помощи газовой плиты – это то еще удовольствие. Но со следующей недели в Киеве обещают потепление. Сейчас там морозы, с понедельника днем будет нулевая температура, а с четверга опять немножко похолодает", — сказал Поликарпов.
И если Украина как-то восстановит систему, а в ближайшие ночи не будет новых ударов, то в понедельник-вторник, учитывая снижение энергопотребления за счет отъезда 600 тысяч человек, ситуация стабилизируется, пояснил он.
Поликарпов также подтвердил информацию о массовом оттоке населения из Киева. "Про 600 тысяч человек говорил [мэр Виталий] Кличко. Думаю, это именно жители левобережной части. Левый берег Киева опустел", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Романа Насонова: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина на сайте Украина.ру.
