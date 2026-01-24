https://ukraina.ru/20260124/kogda-vo-dvorakh-zapylayut-kostry-suzdaltsev-raskryl-chto-zastavit-zelenskogo-podzhat-lapki-1074731928.html
Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки"
Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки" - 24.01.2026 Украина.ру
Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки"
Новый социальный взрыв на Украине возможен лишь в случае полного исчерпания ресурсов для элементарного выживания населения. Пока люди справляются с холодом и голодом, они не станут бросать вызов киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-01-24T06:00
2026-01-24T06:00
2026-01-24T06:00
новости
киев
дания
андрей суздальцев
украина.ру
владимир зеленский
протесты
протестующие
майдан
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101088/80/1010888019_0:351:3018:2048_1920x0_80_0_0_e27fda47c4f43a170598dac73cf62ba0.jpg
Отвечая на вопрос об устойчивости киевского режима, эксперт указал на низкую протестную активность украинцев. "Твердо считаю, что режиму ничего не угрожает", — уверен политолог.По его словам, существует четкий признак протестных настроений, за которым последует вынужденная реакция Киева. "Тут есть индикатор. Это костры во дворах. Когда они появятся, власти придется поджать лапки", — сказал политолог.Предыдущие попытки властей смягчить ситуацию, по мнению эксперта, были неэффективными. "Были попытки еще в довоенный период смягчить цены на газ. Это были интересные решения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине и энергетическом коллапсе в Киеве — в статье Дмитрия Ковалевича "Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил" на сайте Украина.ру.
киев
дания
майдан
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101088/80/1010888019_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_bcaa7465080180979dd72737d85e55b4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, дания, андрей суздальцев, украина.ру, владимир зеленский, протесты, протестующие, майдан, киевский режим, власти украины, жители, украинцы, главные новости
Новости, Киев, Дания, Андрей Суздальцев, Украина.ру, Владимир Зеленский, протесты, протестующие, Майдан, киевский режим, власти Украины, жители, украинцы, Главные новости
Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки"
Новый социальный взрыв на Украине возможен лишь в случае полного исчерпания ресурсов для элементарного выживания населения. Пока люди справляются с холодом и голодом, они не станут бросать вызов киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев