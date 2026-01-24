https://ukraina.ru/20260124/kogda-vo-dvorakh-zapylayut-kostry-suzdaltsev-raskryl-chto-zastavit-zelenskogo-podzhat-lapki-1074731928.html

Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки"

Новый социальный взрыв на Украине возможен лишь в случае полного исчерпания ресурсов для элементарного выживания населения. Пока люди справляются с холодом и голодом, они не станут бросать вызов киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2026-01-24T06:00

Отвечая на вопрос об устойчивости киевского режима, эксперт указал на низкую протестную активность украинцев. "Твердо считаю, что режиму ничего не угрожает", — уверен политолог.По его словам, существует четкий признак протестных настроений, за которым последует вынужденная реакция Киева. "Тут есть индикатор. Это костры во дворах. Когда они появятся, власти придется поджать лапки", — сказал политолог.Предыдущие попытки властей смягчить ситуацию, по мнению эксперта, были неэффективными. "Были попытки еще в довоенный период смягчить цены на газ. Это были интересные решения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине и энергетическом коллапсе в Киеве — в статье Дмитрия Ковалевича "Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил" на сайте Украина.ру.

2026

