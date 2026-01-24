Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки" - 24.01.2026 Украина.ру
Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки"
Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки" - 24.01.2026 Украина.ру
Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки"
Новый социальный взрыв на Украине возможен лишь в случае полного исчерпания ресурсов для элементарного выживания населения. Пока люди справляются с холодом и голодом, они не станут бросать вызов киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-01-24T06:00
2026-01-24T06:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101088/80/1010888019_0:351:3018:2048_1920x0_80_0_0_e27fda47c4f43a170598dac73cf62ba0.jpg
Отвечая на вопрос об устойчивости киевского режима, эксперт указал на низкую протестную активность украинцев. "Твердо считаю, что режиму ничего не угрожает", — уверен политолог.По его словам, существует четкий признак протестных настроений, за которым последует вынужденная реакция Киева. "Тут есть индикатор. Это костры во дворах. Когда они появятся, власти придется поджать лапки", — сказал политолог.Предыдущие попытки властей смягчить ситуацию, по мнению эксперта, были неэффективными. "Были попытки еще в довоенный период смягчить цены на газ. Это были интересные решения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине и энергетическом коллапсе в Киеве — в статье Дмитрия Ковалевича "Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки"

06:00 24.01.2026
 
Милиция штурмует баррикады в Киеве
Милиция штурмует баррикады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Новый социальный взрыв на Украине возможен лишь в случае полного исчерпания ресурсов для элементарного выживания населения. Пока люди справляются с холодом и голодом, они не станут бросать вызов киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Отвечая на вопрос об устойчивости киевского режима, эксперт указал на низкую протестную активность украинцев. "Твердо считаю, что режиму ничего не угрожает", — уверен политолог.
"На Майдан жители Украины вышли тогда, когда их желания стали опережать их возможности. Сейчас люди озабочены выживанием", — заявил Суздальцев.
По его словам, существует четкий признак протестных настроений, за которым последует вынужденная реакция Киева. "Тут есть индикатор. Это костры во дворах. Когда они появятся, власти придется поджать лапки", — сказал политолог.
Предыдущие попытки властей смягчить ситуацию, по мнению эксперта, были неэффективными. "Были попытки еще в довоенный период смягчить цены на газ. Это были интересные решения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Украине и энергетическом коллапсе в Киеве — в статье Дмитрия Ковалевича "Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил" на сайте Украина.ру.
Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки"
