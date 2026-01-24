https://ukraina.ru/20260124/desantniki-iz-kostromy-unichtozhili-pekhotu-protivnika-pod-khersonom-glavnoe-k-etomu-chasu-1074756710.html

Десантники из Костромы уничтожили пехоту противника под Херсоном. Главное к этому часу

Костромские артиллеристы-десантники "Градом" уничтожили пехоту противника под Херсоном, на правом берегу Днепра, заявили в Минобороны РФ. Об этом и других новостях к этому часу 24 января сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-01-24T09:42

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_245418e85df60138b2833deb233a29bb.jpg

🟥 В Минобороны РФ также сообщили, что ВСУ потеряли технику и живую силу под Купянском в зоне работы "Запада"; 🟦 Из-за схода вагонов с углем в Хабаровском крае отменены пригородные поезда, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги; 🟦 Прекращение преследований УПЦ является одним из ключевых условий урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявили "Известиям" в МИД РФ; 🟦 Канцлер Австрии выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС. Требования для всех стран-кандидатов должны быть едиными, подчеркнул Кристиан Штокер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung; 🟦 Россия "будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО", говорится в новой стратегии национальной безопасности США. Кроме того, Пентагон признал, что РФ "обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом";🟦 В Киеве во время ночной атаки был прилет по кондитерской фабрике "Roshen", которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко*.Также власти заявили о повреждении метрополитена на открытом участке в районе Славутича-Выдубичей. Поезда по этой ветке ходят с изменениями. *Внесён в список террористов и экстремистов РосфинмониторингаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

