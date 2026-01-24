https://ukraina.ru/20260124/desantniki-iz-kostromy-unichtozhili-pekhotu-protivnika-pod-khersonom-glavnoe-k-etomu-chasu-1074756710.html
Десантники из Костромы уничтожили пехоту противника под Херсоном. Главное к этому часу
Десантники из Костромы уничтожили пехоту противника под Херсоном. Главное к этому часу - 24.01.2026 Украина.ру
Десантники из Костромы уничтожили пехоту противника под Херсоном. Главное к этому часу
Костромские артиллеристы-десантники "Градом" уничтожили пехоту противника под Херсоном, на правом берегу Днепра, заявили в Минобороны РФ. Об этом и других новостях к этому часу 24 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-01-24T09:42
2026-01-24T09:42
2026-01-24T09:42
украина.ру
украина.ру
вооруженные силы украины
упц
петр порошенко
украина
россия
херсон
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_245418e85df60138b2833deb233a29bb.jpg
🟥 В Минобороны РФ также сообщили, что ВСУ потеряли технику и живую силу под Купянском в зоне работы "Запада"; 🟦 Из-за схода вагонов с углем в Хабаровском крае отменены пригородные поезда, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги; 🟦 Прекращение преследований УПЦ является одним из ключевых условий урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявили "Известиям" в МИД РФ; 🟦 Канцлер Австрии выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС. Требования для всех стран-кандидатов должны быть едиными, подчеркнул Кристиан Штокер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung; 🟦 Россия "будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО", говорится в новой стратегии национальной безопасности США. Кроме того, Пентагон признал, что РФ "обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом";🟦 В Киеве во время ночной атаки был прилет по кондитерской фабрике "Roshen", которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко*.Также власти заявили о повреждении метрополитена на открытом участке в районе Славутича-Выдубичей. Поезда по этой ветке ходят с изменениями. *Внесён в список террористов и экстремистов РосфинмониторингаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
херсон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4206a27518b639dd823a18b0759fafa6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, украина.ру, вооруженные силы украины, упц, петр порошенко, украина, россия, херсон, новости
Украина.ру, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, УПЦ, Петр Порошенко, Украина, Россия, Херсон, Новости
Десантники из Костромы уничтожили пехоту противника под Херсоном. Главное к этому часу
Костромские артиллеристы-десантники "Градом" уничтожили пехоту противника под Херсоном, на правом берегу Днепра, заявили в Минобороны РФ. Об этом и других новостях к этому часу 24 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Минобороны РФ также сообщили, что ВСУ потеряли технику и живую силу под Купянском в зоне работы "Запада";
🟦 Из-за схода вагонов с углем в Хабаровском крае отменены пригородные поезда, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги;
🟦 Прекращение преследований УПЦ является одним из ключевых условий урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявили "Известиям" в МИД РФ;
🟦 Канцлер Австрии выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС. Требования для всех стран-кандидатов должны быть едиными, подчеркнул Кристиан Штокер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung;
🟦 Россия "будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО", говорится в новой стратегии национальной безопасности США.
Кроме того, Пентагон признал, что РФ "обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом";
🟦 В Киеве во время ночной атаки был прилет по кондитерской фабрике "Roshen", которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко*.
Также власти заявили о повреждении метрополитена на открытом участке в районе Славутича-Выдубичей. Поезда по этой ветке ходят с изменениями.
*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру