"Разменная карта в торге": эксперт — о судьбе Украины в свете амбиций США в Гренландии

Чем активнее администрация Трампа укрепляет позиции США в Западном полушарии, тем более инструментальный характер приобретает украинское направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев

Отвечая на вопрос о влиянии событий в Венесуэле и вокруг Гренландии на отношение США к украинскому конфликту, Гриняев дал четкую оценку. По его мнению, ставка Вашингтона на Западное полушарие не отменяет, а, наоборот, усиливает инструментальное отношение к украинскому направлению.Аналитик подчеркнул, что акцент администрации Трампа на доктрине "своего" полушария формирует определенную тенденцию. "При этом акцент на доктрине "своего" полушария лишь укрепляет тенденцию: чем жёстче США закрепляются в Венесуэле и претендуют на Гренландию, тем больше Украина превращается в разменную карту в торге с Москвой и европейскими союзниками", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.

