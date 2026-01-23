"Разменная карта в торге": эксперт — о судьбе Украины в свете амбиций США в Гренландии - 23.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260123/razmennaya-karta-v-torge-ekspert--o-sudbe-ukrainy-v-svete-ambitsiy-ssha-v-grenlandii-1074679405.html
"Разменная карта в торге": эксперт — о судьбе Украины в свете амбиций США в Гренландии
"Разменная карта в торге": эксперт — о судьбе Украины в свете амбиций США в Гренландии - 23.01.2026 Украина.ру
"Разменная карта в торге": эксперт — о судьбе Украины в свете амбиций США в Гренландии
Чем активнее администрация Трампа укрепляет позиции США в Западном полушарии, тем более инструментальный характер приобретает украинское направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев
2026-01-23T05:20
2026-01-23T05:20
новости
сша
украина
дональд трамп
украина.ру
венесуэла
гренландия
европа
военная эскалация
эскалация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101074/03/1010740312_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_ca7431806a2ab5519926f3766be8066f.jpg
Отвечая на вопрос о влиянии событий в Венесуэле и вокруг Гренландии на отношение США к украинскому конфликту, Гриняев дал четкую оценку. По его мнению, ставка Вашингтона на Западное полушарие не отменяет, а, наоборот, усиливает инструментальное отношение к украинскому направлению.Аналитик подчеркнул, что акцент администрации Трампа на доктрине "своего" полушария формирует определенную тенденцию. "При этом акцент на доктрине "своего" полушария лишь укрепляет тенденцию: чем жёстче США закрепляются в Венесуэле и претендуют на Гренландию, тем больше Украина превращается в разменную карту в торге с Москвой и европейскими союзниками", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
сша
украина
венесуэла
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101074/03/1010740312_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_72edebf8a410d45f0c9b16dc1bc1d54f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, дональд трамп, украина.ру, венесуэла, гренландия, европа, военная эскалация, эскалация, главные новости, сво, дзен новости сво, война на украине, эксперты, военный эксперт
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, Венесуэла, Гренландия, Европа, военная эскалация, эскалация, Главные новости, СВО, дзен новости СВО, война на Украине, эксперты, военный эксперт

"Разменная карта в торге": эксперт — о судьбе Украины в свете амбиций США в Гренландии

05:20 23.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМилиция штурмует баррикады в Киеве
Милиция штурмует баррикады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Чем активнее администрация Трампа укрепляет позиции США в Западном полушарии, тем более инструментальный характер приобретает украинское направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев
Отвечая на вопрос о влиянии событий в Венесуэле и вокруг Гренландии на отношение США к украинскому конфликту, Гриняев дал четкую оценку.
По его мнению, ставка Вашингтона на Западное полушарие не отменяет, а, наоборот, усиливает инструментальное отношение к украинскому направлению.
"Конфликт вокруг Украины останется для Вашингтона средством давления на Россию и Европу, но не станет вопросом "жизненно важного интереса", ради которого США готовы пойти на прямую эскалацию", — сказал Гриняев.
Аналитик подчеркнул, что акцент администрации Трампа на доктрине "своего" полушария формирует определенную тенденцию.
"При этом акцент на доктрине "своего" полушария лишь укрепляет тенденцию: чем жёстче США закрепляются в Венесуэле и претендуют на Гренландию, тем больше Украина превращается в разменную карту в торге с Москвой и европейскими союзниками", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампУкраина.руВенесуэлаГренландияЕвропавоенная эскалацияэскалацияГлавные новостиСВОдзен новости СВОвойна на Украинеэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:40В ожидании "золотой лихорадки". Распил Украины без Зеленского
06:35Совет мира и хаоса: Трамп вошёл во вкус
06:30Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах
06:25"Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил
06:20Атаки НАБУ на Зеленского: главу киевского режима могут прогнуть на союз с евроглобалистами
06:10"Киев превращают в мертвый город". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:00Американская парадигма: потенциальный президент-демократ бросил Трампу вызов в Давосе
05:55"Мы не кровожадные": Насонов о том, как удары по тылам выключают военную машину киевского режима
05:45Россия не будет играть "по матрицам" США: Данилов — о рисках для Москвы при вступлении в "Совет мира"
05:40Замкнутое "кольцо" военных баз НАТО: эксперт оценил риски перехода Гренландии под контроль США
05:30"Нате, понюхайте": полковник Насонов — о втором применении "Орешника" по целям на Западной Украине
05:25"Наш противник – все страны НАТО": Насонов о выработке системных решений борьбы с БПЛА
05:20"Разменная карта в торге": эксперт — о судьбе Украины в свете амбиций США в Гренландии
05:10"Собраны с миру по нитке": полковник Насонов рассказал о деградации стратегических резервов ВСУ
05:00Развитие Севморпути и укрепление Северного флота: Гриняев назвал приоритеты России в Арктике
04:50Полная или частичная "ампутация": Гриняев обрисовал двойственную дилемму Европы в отношении США
04:42Ушаков прокомментировал переговоры Путина с делегацией США в Кремле
04:40Ищенко: Штаты больше не могут нести бремя гегемона, но Трамп снова пытается накинуть этот хомут
04:30"Ракета на сверхмалых высотах": военный эксперт про уникальный беспилотник "Монохром"
04:28Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния