https://ukraina.ru/20260123/nate-ponyukhayte-polkovnik-nasonov--o-vtorom-primenenii-oreshnika-po-tselyam-na-zapadnoy-ukraine-1074697619.html

"Нате, понюхайте": полковник Насонов — о втором применении "Орешника" по целям на Западной Украине

"Нате, понюхайте": полковник Насонов — о втором применении "Орешника" по целям на Западной Украине - 23.01.2026 Украина.ру

"Нате, понюхайте": полковник Насонов — о втором применении "Орешника" по целям на Западной Украине

Второе применение гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" по объекту во Львовской области стало наглядным ответом западным скептикам, сомневавшимся в его возможностях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-01-23T05:30

2026-01-23T05:30

2026-01-23T05:30

новости

львовская область

украина

россия

украина.ру

"орешник"

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:7:1104:628_1920x0_80_0_0_a4a89a24451ceb918018a292d319ebc3.png

Комментируя применение российского гиперзвукового оружия, Насонов заявил, что оно было адресовано тем, кто подвергал сомнению его эффективность. "Возьмем второе применение "Орешника" во Львовской области. Мы как бы говорим противнику: "Как же вы достали со своими разговорами, что у нас его нет. Нате, понюхайте", — сказал эксперт.Он пояснил, что целью удара был конкретный военный объект. "Кстати, мы не собирались поражать их газовые хранилища, как об этом изначально заявляла Украина. Мы изначально целились по авиационно-ремонтному заводу", — подчеркнул Насонов.Полковник запаса отверг утверждения о "неточности" попадания, объяснив принцип действия боеприпаса. "Это они рассказывали, что мы [якобы] промахнулись. Нет, ребята. Система с разделяющейся боевой частью не может промахнуться. Это будет зона сплошного поражения", — заявил он.Насонов также прокомментировал заявления о погрешности, признав её несущественной для оружия такого класса. "Вы же еще говорили, что у него плохая точность? Да 100 метров для такого оружия – это ни о чем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.Также по теме "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.

львовская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, львовская область, украина, россия, украина.ру, "орешник", сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, вс рф, ракетный удар, оружие, новости украины, главные новости