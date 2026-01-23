"Нате, понюхайте": полковник Насонов — о втором применении "Орешника" по целям на Западной Украине - 23.01.2026 Украина.ру
"Нате, понюхайте": полковник Насонов — о втором применении "Орешника" по целям на Западной Украине
"Нате, понюхайте": полковник Насонов — о втором применении "Орешника" по целям на Западной Украине - 23.01.2026
"Нате, понюхайте": полковник Насонов — о втором применении "Орешника" по целям на Западной Украине
Второе применение гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" по объекту во Львовской области стало наглядным ответом западным скептикам, сомневавшимся в его возможностях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Комментируя применение российского гиперзвукового оружия, Насонов заявил, что оно было адресовано тем, кто подвергал сомнению его эффективность. "Возьмем второе применение "Орешника" во Львовской области. Мы как бы говорим противнику: "Как же вы достали со своими разговорами, что у нас его нет. Нате, понюхайте", — сказал эксперт.Он пояснил, что целью удара был конкретный военный объект. "Кстати, мы не собирались поражать их газовые хранилища, как об этом изначально заявляла Украина. Мы изначально целились по авиационно-ремонтному заводу", — подчеркнул Насонов.Полковник запаса отверг утверждения о "неточности" попадания, объяснив принцип действия боеприпаса. "Это они рассказывали, что мы [якобы] промахнулись. Нет, ребята. Система с разделяющейся боевой частью не может промахнуться. Это будет зона сплошного поражения", — заявил он.Насонов также прокомментировал заявления о погрешности, признав её несущественной для оружия такого класса. "Вы же еще говорили, что у него плохая точность? Да 100 метров для такого оружия – это ни о чем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.Также по теме "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.
"Нате, понюхайте": полковник Насонов — о втором применении "Орешника" по целям на Западной Украине

05:30 23.01.2026
 
© Фото : Freepik.comОрешник
Орешник - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Freepik.com
Второе применение гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" по объекту во Львовской области стало наглядным ответом западным скептикам, сомневавшимся в его возможностях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Комментируя применение российского гиперзвукового оружия, Насонов заявил, что оно было адресовано тем, кто подвергал сомнению его эффективность. "Возьмем второе применение "Орешника" во Львовской области. Мы как бы говорим противнику: "Как же вы достали со своими разговорами, что у нас его нет. Нате, понюхайте", — сказал эксперт.
Он пояснил, что целью удара был конкретный военный объект. "Кстати, мы не собирались поражать их газовые хранилища, как об этом изначально заявляла Украина. Мы изначально целились по авиационно-ремонтному заводу", — подчеркнул Насонов.
Полковник запаса отверг утверждения о "неточности" попадания, объяснив принцип действия боеприпаса. "Это они рассказывали, что мы [якобы] промахнулись. Нет, ребята. Система с разделяющейся боевой частью не может промахнуться. Это будет зона сплошного поражения", — заявил он.
Насонов также прокомментировал заявления о погрешности, признав её несущественной для оружия такого класса. "Вы же еще говорили, что у него плохая точность? Да 100 метров для такого оружия – это ни о чем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.
