Российские беспилотники "Герань" ударили по целям в Киевской области, а также атаковали объекты в районе Павлограда, передает 23 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-23T07:43
2026-01-23T07:43
2026-01-23T07:54
новости
украина
россия
киевская область
денис шмыгаль
владимир путин
стив уиткофф
украина.ру
укрэнерго
минэнерго
Кроме прочего, по меньшей мере четыре российские авиабомбы поразили Славянскую теплоэлектростанцию в городе Николаевка.До этого первый вице-премьер — министр энергетики республики Денис Шмыгаль посетовал, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года. По его словам, ситуация в стране стала сверхтяжелой. Он отметил, что для сохранения целостности энергосистемы "Укрэнерго" была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений.На прошлой неделе на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, указывали в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве.
украина
россия
киевская область
новости, украина, россия, киевская область, денис шмыгаль, владимир путин, стив уиткофф, украина.ру, укрэнерго, минэнерго
Новости, Украина, Россия, Киевская область, Денис Шмыгаль, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Украина.ру, Укрэнерго, Минэнерго
Крупный пожар на ТЭС: ВС РФ атаковали Украину
07:43 23.01.2026 (обновлено: 07:54 23.01.2026)
Российские беспилотники "Герань" ударили по целям в Киевской области, а также атаковали объекты в районе Павлограда, передает 23 января телеграм-канал Украина.ру
Кроме прочего, по меньшей мере четыре российские авиабомбы поразили Славянскую теплоэлектростанцию в городе Николаевка.
"Произошел крупный пожар, однако в Славянске, Краматорске и Николаевке пока не было серьезных перебоев с электроснабжением",- говорится в посте.
До этого первый вице-премьер — министр энергетики республики Денис Шмыгаль посетовал, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года. По его словам, ситуация в стране стала сверхтяжелой. Он отметил, что для сохранения целостности энергосистемы "Укрэнерго" была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений.
На прошлой неделе на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, указывали в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве.