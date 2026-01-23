https://ukraina.ru/20260123/krupnyy-pozhar-na-tes-vs-rf-atakovali-ukrainu-1074708697.html

Крупный пожар на ТЭС: ВС РФ атаковали Украину

Российские беспилотники "Герань" ударили по целям в Киевской области, а также атаковали объекты в районе Павлограда, передает 23 января телеграм-канал Украина.ру

Кроме прочего, по меньшей мере четыре российские авиабомбы поразили Славянскую теплоэлектростанцию в городе Николаевка.До этого первый вице-премьер — министр энергетики республики Денис Шмыгаль посетовал, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года. По его словам, ситуация в стране стала сверхтяжелой. Он отметил, что для сохранения целостности энергосистемы "Укрэнерго" была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений.На прошлой неделе на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, указывали в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве.О других успехах россиян - в материале ВС РФ наступают, Путин принимает Уиткоффа в Кремле. Обзор 22 января от канала "Украина.ру" на сайте Украина.ру.

