Крупный пожар на ТЭС: ВС РФ атаковали Украину
Российские беспилотники "Герань" ударили по целям в Киевской области, а также атаковали объекты в районе Павлограда, передает 23 января телеграм-канал Украина.ру
Кроме прочего, по меньшей мере четыре российские авиабомбы поразили Славянскую теплоэлектростанцию в городе Николаевка.До этого первый вице-премьер — министр энергетики республики Денис Шмыгаль посетовал, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года. По его словам, ситуация в стране стала сверхтяжелой. Он отметил, что для сохранения целостности энергосистемы "Укрэнерго" была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений.На прошлой неделе на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, указывали в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве.О других успехах россиян - в материале ВС РФ наступают, Путин принимает Уиткоффа в Кремле. Обзор 22 января от канала "Украина.ру" на сайте Украина.ру.
Крупный пожар на ТЭС: ВС РФ атаковали Украину

07:43 23.01.2026 (обновлено: 07:54 23.01.2026)
 
Кроме прочего, по меньшей мере четыре российские авиабомбы поразили Славянскую теплоэлектростанцию в городе Николаевка.
"Произошел крупный пожар, однако в Славянске, Краматорске и Николаевке пока не было серьезных перебоев с электроснабжением",- говорится в посте.
До этого первый вице-премьер — министр энергетики республики Денис Шмыгаль посетовал, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года. По его словам, ситуация в стране стала сверхтяжелой. Он отметил, что для сохранения целостности энергосистемы "Укрэнерго" была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений.
На прошлой неделе на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, указывали в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ наступают, Путин принимает Уиткоффа в Кремле. Обзор 22 января от канала "Украина.ру" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния