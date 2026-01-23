Эксперт о покупке Гренландии: США подвергают сомнению законность контроля Дании над островом - 23.01.2026 Украина.ру
Притязания США на Гренландию основываются на двух основных аргументах. Вашингтон ставит под вопрос правовые основания датского суверенитета и апеллирует к историческим прецедентам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев
2026-01-23T04:20
2026-01-23T04:20
Комментируя юридическую сторону вопроса притязаний Вашингтона на Гренландию, Гриняев четко обозначил основы позиции США. "Юридически это основывается на оспаривании законности контроля Дании над островом и на актуализации исторических прецедентов территориального расширения США", — сказал эксперт.Он детализировал первый аргумент, касающийся современного правового режима острова. Гриняев отметил, что Дональд Трамп подвергает сомнению законность такого правового режима. Президент США говорит, что Дания не имеет достаточно легитимности, чтобы контролировать гренландские земли, заявил аналитик. Эксперт подчеркнул, что такой подход Вашингтона противоречит устоявшимся нормам. "То есть Америка иначе интерпретирует принцип эффективного контроля, который исторически использовался международным правом для признания фактического государственного суверенитета. Такой подход Трампа противоречит международным договоренностям", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
новости, сша, дания, вашингтон, дональд трамп, украина.ру, гренландия, геополитика, эксперты, аналитики, аналитика, украина.ру дзен, международные отношения, международная политика, международное право
Новости, США, Дания, Вашингтон, Дональд Трамп, Украина.ру, Гренландия, геополитика, эксперты, аналитики, Аналитика, Украина.ру Дзен, международные отношения, Международная политика, международное право

04:20 23.01.2026
 
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
Притязания США на Гренландию основываются на двух основных аргументах. Вашингтон ставит под вопрос правовые основания датского суверенитета и апеллирует к историческим прецедентам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев
Комментируя юридическую сторону вопроса притязаний Вашингтона на Гренландию, Гриняев четко обозначил основы позиции США. "Юридически это основывается на оспаривании законности контроля Дании над островом и на актуализации исторических прецедентов территориального расширения США", — сказал эксперт.
Он детализировал первый аргумент, касающийся современного правового режима острова. Гриняев отметил, что Дональд Трамп подвергает сомнению законность такого правового режима.
Президент США говорит, что Дания не имеет достаточно легитимности, чтобы контролировать гренландские земли, заявил аналитик. Эксперт подчеркнул, что такой подход Вашингтона противоречит устоявшимся нормам.
"То есть Америка иначе интерпретирует принцип эффективного контроля, который исторически использовался международным правом для признания фактического государственного суверенитета. Такой подход Трампа противоречит международным договоренностям", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
