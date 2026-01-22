Протесты в Польше и инициативы Вашингтона на фоне культурного и энергетического кризиса в Киеве - 22.01.2026 Украина.ру
Протесты в Польше и инициативы Вашингтона на фоне культурного и энергетического кризиса в Киеве
Протесты в Польше и инициативы Вашингтона на фоне культурного и энергетического кризиса в Киеве
Польские фермеры готовят новую блокаду., Трамп объявил о создании "Совета мира", но участие России под вопросом. В Киеве — увольнения за Чайковского и массовое... Украина.ру, 22.01.2026
2026-01-22T18:30
2026-01-22T18:30
киев
польша
вашингтон
петр ильич чайковский
дональд трамп
совет мира
видео
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074688466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_edb33cb14a011bd6c5c0ccbe0477db8b.png
Польские фермеры готовят новую блокаду., Трамп объявил о создании "Совета мира", но участие России под вопросом. В Киеве — увольнения за Чайковского и массовое закрытие кафе из-за блэкаута.
киев
польша
вашингтон
киев, польша, вашингтон, петр ильич чайковский, дональд трамп, совет мира, видео, видео
Киев, Польша, Вашингтон, Петр Ильич Чайковский, Дональд Трамп, Совет мира, Видео

Протесты в Польше и инициативы Вашингтона на фоне культурного и энергетического кризиса в Киеве

18:30 22.01.2026
 
Польские фермеры готовят новую блокаду., Трамп объявил о создании "Совета мира", но участие России под вопросом. В Киеве — увольнения за Чайковского и массовое закрытие кафе из-за блэкаута.
Больше материалов по теме:
КиевПольшаВашингтонПетр Ильич ЧайковскийДональд ТрампСовет мираВидео
 
19:12Жители Киева составляют график походов в туалет
19:09Россия вводит жёсткий режим безопасности в Чёрном море, парализуя украинский зерновой экспорт
19:04Зеленского в Давосе попросили завершить выступление из-за превышения регламента
18:51В Киеве нарастает гуманитарный кризис: горят трансформаторы, жилые дома остаются без коммунальных услуг
18:42В Днепропетровской области продвижение ВС РФ. Главные события к этому часу
18:30Протесты в Польше и инициативы Вашингтона на фоне культурного и энергетического кризиса в Киеве
18:02Репутация в унитазе. Янукович как зеркало страха Зеленского
18:00Новое разделение в Европе, инициативы США и реалии на Украине. Итоги 22 января
17:55Франция и союзники задержали танкер "теневого флота" России в Средиземном море - Макрон
17:40"Мы для них – ждуны, враги и мясо". О том, как украинские военные относились к жителям Красноармейска
17:39Зеленский решился выступить на форуме в Давосе: основные тезисы
17:31В этот день трое православных батюшек 22 часа молитвой сдерживали беспорядки в Киеве
17:29"Новая искренность" Дональда Трампа
17:22Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы
17:20В Киеве заявили о незначительном улучшении энергоситуации в случае потепления
17:16Как ситуация вокруг Венесуэлы и Гренландии меняет систему международных отношений — Лукьянов
17:15Зачем Трамп вызвал Зеленского в Давос? Однажды его заменит "даже Юля"
17:10ЖКХ Киева планируют окончательно добить - "Военная хроника"
17:02Вот такая у них "Volja". На Украине продвигают "национальный шрифт" и готовят переход на латиницу
16:46Трамп принял Зеленского в Давосе и отправил сообщение Путину
