https://ukraina.ru/20260122/novaya-iskrennost-donalda-trampa-1074669657.html

"Новая искренность" Дональда Трампа

"Новая искренность" Дональда Трампа - 22.01.2026 Украина.ру

"Новая искренность" Дональда Трампа

Дональд Трамп ведёт себя беспримерно нагло. Он империалист в самом грубом смысле этого слова. О том, что международное право не работает, говорилось давно, но что это значит мы окончательно поняли благодаря ему. Однако, он всё равно остаётся удивительно симпатичным человеком. Почему? Наверное, потому что честен…

2026-01-22T17:29

2026-01-22T17:29

2026-01-22T17:29

мнения

сша

украина

россия

дональд трамп

нато

многополярный мир

политика

информационная война

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074187523_0:169:3070:1896_1920x0_80_0_0_6afb2d1653682520d88d11333864b499.jpg.webp

Весьма проницательная российская политтехнолог Мария Сергеева отметила такую особенность информационной политики Вашингтона на данном этапе:"Я всё это время ждала хоть какое-то моральное оправдание Венесуэле в медиаполе. Ну как пробирки с химическим оружием в Ираке. Появления специально обученных угнетённых венесуэльцев, которые всё это время в подполье готовили высадку американского десанта, а теперь, наконец, смогут взять власть и спасти страну. Разговоров о благе венесуэльского народа. Хоть чего-то кроме откровенного "ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". (…) Вообще не удосужились хоть какую-нибудь объяснительную модель под международное право подвести.Последующие действия по Гренландии ложатся в ту же коммуникативную стратегию. От понятий добра, зла, справедливости мы переходим к логике ницшеанского сверхчеловека. Творю всё, что хочу, потому что могу себе позволить, и вообще, кто меня остановит".На самом деле Мария, конечно, шутит – она отлично всё поняла, но для большей доходчивости акцентировала внимание на отличии "новой искренности" администрации Трампа от "постмодерна" предшественников.Собственно, тут даже более значительное отличие – ведь мотивация, о которой пишет Сергеева, была характерна не только для десятилетий американского монополизма в глобальной политики, а для всего периода с момента, когда США отказались от предвоенного изоляционизма.Тогда США действительно представили себя единственным защитником универсальных ценностей демократии – сначала по контрасту с "советским тоталитаризмом", а потом просто потому, что именно американцы знают, что такое демократия и как она должна выглядеть.Для обоснования этой функции США была придумана почти вся современная политология, оперирующая "универсальным" характером демократии и тоталитаризма, хотя ежу понятно, что при всей универсальности общих принципов реализация их предполагает бесчисленное множество вариантов.Демократия имеет исторический и национальный характер. Достаточно сравнить демократию античных полисов, Запорожской Сечи и произвольного современного государства. Или демократию во Франции и США. Универсальный характер приобрела и концепция "тоталитаризма" – именно отсюда растут ноги ныне запрещённой в России идеи приравнивания советского социализма и немецкого нацизма. Кстати, социалистические режимы позиционировали и позиционируют себя как демократические… А вполне тоталитарные механизмы действуют в любом демократическом государстве.На фоне этого совершенно естественно выглядела та мотивация, о которой пишет Мария – вьетнамцев надо вбомбить в каменный век, чтобы они свергли тоталитарный режим и обрели подлинную демократию. Последнюю демонстрировали южновьетнамские режимы – их, мягко говоря, несоответствие лучшим образцам демократии традиционно объяснялось "северовьетнамской агрессией".Кстати, идея "борьбы за демократию" как объяснения военных действий к международному праву прямого отношения не имеет – международное право вообще за демократию, но не ценой нарушения суверенитета. Вот если "законное правительство" (привезённое в обозе демократических оккупантов) обратится к США за военной помощью для сохранения демократии, тогда да…Пресловутая "пробирка Пауэлла" к этому вообще отношения не имеет – это вопрос собственной безопасности страны. Кстати говоря, начало СВО было обосновано именно вопросами безопасности России…Разумеется, между "пробиркой Пауэлла" (в которой было что-то безвредное) и причинами СВО разница была. Никто не отрицает:- планов вступления Украины в НАТО (Трамп в своём проекте мирного соглашения де-факто признал, что это вступление создаст угрозу безопасности России);- факта существования на территории Украины американских биолабораторий (сколько бы на Украине не смеялись над происходящей от них угрозой прежде всего – для самой Украины);- намерения Украины получить ядерное оружие (опять же – в трамповском проекте мирного урегулирования предлагается ещё раз подтвердить безъядерный статус Украины).В целом политика Трампа подкупает именно непривычной честностью.Венесуэла? Это нефть и наркотики – американское руководство хочет контролировать то и другое. Совершенно естественное желание, даже если мы сомневаемся в том, что американцы хотят именно пресечь ввоз в США венесуэльских наркотиков, а не получить долю с их оборота.Гренландия? Приобретение Гренландии (и, тем более, Канады) увеличивает возможности США в Арктике – ведь де-факто она разделена на зоны влияния арктических государств. Дания является арктическим государством только за счёт Гренландии, а вот США хотели бы получить больше, чем им даёт проекция Аляски (интересно, обсуждалось ли это в Анкоридже?)Кстати говоря, Китай, государство ни в каком смысле не арктическое, действительно предметно интересовался Гренландией – в 2012-17 годах прямые инвестиции Китая в Гренландию составляли более 11% ВВП территории. Разумеется, КНР и, тем более, Россия планов на захват и присоединение острова не имели (просто из-за несвязанности территорий), но сказать, что Трамп совсем уж зря беспокоится нельзя.Но в целом поведение Трампа соответствует именно политике "новой искренности" – он не придумывает абсурдных оправданий своей политики, вроде желания гренландцев получить ещё больше демократии, чем у них есть, а прямо говорит – мне ЭТО нужно. Для разнообразия можно объяснить, зачем именно ЭТО нужно – тут, как раз, будут натяжки (как с "захватом" Гренландии Китаем), но именно натяжки, а не прямая ложь.Такая информационная политика напрямую связана с признанием нынешней вашингтонской администрацией многополярности современного мира. США отказываются от своей ответственности за судьбы демократии во всём мире (какая уж тот демократия, если Трамп не стесняясь называет себя диктатором и монтирует международные структуры, руководство в которых он сможет передавать по наследству) и перестают платить за демократию Европы. За это Трамп требует права делать, что ему угодно.Выглядит это, конечно, немного по-детски: "ах так? вы не хотите больше меня видеть своим гегемоном? тогда я не буду играть по вашим правилам!" Зато честно…Он считает такую "сделку" честной просто потому, что честно говорит, что он хочет получить и чем готов поступиться. Естественно, так, как хочет Трамп, не будет, но торг уже начат.Относительно американского взгляда на многополярность можно также прочитать в статье Василия Стоякина "Многополярность и её институциональное оформление"

https://ukraina.ru/20260113/globalizatsiya-kulaka-pokhoronit-li-tramp--narozhdayuschiysya-mnogopolyarnyy-mir--1074241363.html

https://ukraina.ru/20250212/1061022663.html

https://ukraina.ru/20260121/zachem-trampu-nuzhen-sovet-mira-1074631262.html

https://ukraina.ru/20260120/chego-esche-zhdat-ot-donalda-trampa--1074555219.html

сша

украина

россия

арктика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

мнения, сша, украина, россия, дональд трамп, нато, многополярный мир, политика, информационная война, арктика