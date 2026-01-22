https://ukraina.ru/20260122/novaya-iskrennost-donalda-trampa-1074669657.html
"Новая искренность" Дональда Трампа
Дональд Трамп ведёт себя беспримерно нагло. Он империалист в самом грубом смысле этого слова. О том, что международное право не работает, говорилось давно, но что это значит мы окончательно поняли благодаря ему. Однако, он всё равно остаётся удивительно симпатичным человеком. Почему? Наверное, потому что честен…
Весьма проницательная российская политтехнолог Мария Сергеева отметила такую особенность информационной политики Вашингтона на данном этапе:"Я всё это время ждала хоть какое-то моральное оправдание Венесуэле в медиаполе. Ну как пробирки с химическим оружием в Ираке. Появления специально обученных угнетённых венесуэльцев, которые всё это время в подполье готовили высадку американского десанта, а теперь, наконец, смогут взять власть и спасти страну. Разговоров о благе венесуэльского народа. Хоть чего-то кроме откровенного "ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". (…) Вообще не удосужились хоть какую-нибудь объяснительную модель под международное право подвести.Последующие действия по Гренландии ложатся в ту же коммуникативную стратегию. От понятий добра, зла, справедливости мы переходим к логике ницшеанского сверхчеловека. Творю всё, что хочу, потому что могу себе позволить, и вообще, кто меня остановит".На самом деле Мария, конечно, шутит – она отлично всё поняла, но для большей доходчивости акцентировала внимание на отличии "новой искренности" администрации Трампа от "постмодерна" предшественников.Собственно, тут даже более значительное отличие – ведь мотивация, о которой пишет Сергеева, была характерна не только для десятилетий американского монополизма в глобальной политики, а для всего периода с момента, когда США отказались от предвоенного изоляционизма.Тогда США действительно представили себя единственным защитником универсальных ценностей демократии – сначала по контрасту с "советским тоталитаризмом", а потом просто потому, что именно американцы знают, что такое демократия и как она должна выглядеть.Для обоснования этой функции США была придумана почти вся современная политология, оперирующая "универсальным" характером демократии и тоталитаризма, хотя ежу понятно, что при всей универсальности общих принципов реализация их предполагает бесчисленное множество вариантов.Демократия имеет исторический и национальный характер. Достаточно сравнить демократию античных полисов, Запорожской Сечи и произвольного современного государства. Или демократию во Франции и США. Универсальный характер приобрела и концепция "тоталитаризма" – именно отсюда растут ноги ныне запрещённой в России идеи приравнивания советского социализма и немецкого нацизма. Кстати, социалистические режимы позиционировали и позиционируют себя как демократические… А вполне тоталитарные механизмы действуют в любом демократическом государстве.На фоне этого совершенно естественно выглядела та мотивация, о которой пишет Мария – вьетнамцев надо вбомбить в каменный век, чтобы они свергли тоталитарный режим и обрели подлинную демократию. Последнюю демонстрировали южновьетнамские режимы – их, мягко говоря, несоответствие лучшим образцам демократии традиционно объяснялось "северовьетнамской агрессией".Кстати, идея "борьбы за демократию" как объяснения военных действий к международному праву прямого отношения не имеет – международное право вообще за демократию, но не ценой нарушения суверенитета. Вот если "законное правительство" (привезённое в обозе демократических оккупантов) обратится к США за военной помощью для сохранения демократии, тогда да…Пресловутая "пробирка Пауэлла" к этому вообще отношения не имеет – это вопрос собственной безопасности страны. Кстати говоря, начало СВО было обосновано именно вопросами безопасности России…Разумеется, между "пробиркой Пауэлла" (в которой было что-то безвредное) и причинами СВО разница была. Никто не отрицает:- планов вступления Украины в НАТО (Трамп в своём проекте мирного соглашения де-факто признал, что это вступление создаст угрозу безопасности России);- факта существования на территории Украины американских биолабораторий (сколько бы на Украине не смеялись над происходящей от них угрозой прежде всего – для самой Украины);- намерения Украины получить ядерное оружие (опять же – в трамповском проекте мирного урегулирования предлагается ещё раз подтвердить безъядерный статус Украины).В целом политика Трампа подкупает именно непривычной честностью.Венесуэла? Это нефть и наркотики – американское руководство хочет контролировать то и другое. Совершенно естественное желание, даже если мы сомневаемся в том, что американцы хотят именно пресечь ввоз в США венесуэльских наркотиков, а не получить долю с их оборота.Гренландия? Приобретение Гренландии (и, тем более, Канады) увеличивает возможности США в Арктике – ведь де-факто она разделена на зоны влияния арктических государств. Дания является арктическим государством только за счёт Гренландии, а вот США хотели бы получить больше, чем им даёт проекция Аляски (интересно, обсуждалось ли это в Анкоридже?)Кстати говоря, Китай, государство ни в каком смысле не арктическое, действительно предметно интересовался Гренландией – в 2012-17 годах прямые инвестиции Китая в Гренландию составляли более 11% ВВП территории. Разумеется, КНР и, тем более, Россия планов на захват и присоединение острова не имели (просто из-за несвязанности территорий), но сказать, что Трамп совсем уж зря беспокоится нельзя.Но в целом поведение Трампа соответствует именно политике "новой искренности" – он не придумывает абсурдных оправданий своей политики, вроде желания гренландцев получить ещё больше демократии, чем у них есть, а прямо говорит – мне ЭТО нужно. Для разнообразия можно объяснить, зачем именно ЭТО нужно – тут, как раз, будут натяжки (как с "захватом" Гренландии Китаем), но именно натяжки, а не прямая ложь.Такая информационная политика напрямую связана с признанием нынешней вашингтонской администрацией многополярности современного мира. США отказываются от своей ответственности за судьбы демократии во всём мире (какая уж тот демократия, если Трамп не стесняясь называет себя диктатором и монтирует международные структуры, руководство в которых он сможет передавать по наследству) и перестают платить за демократию Европы. За это Трамп требует права делать, что ему угодно.Выглядит это, конечно, немного по-детски: "ах так? вы не хотите больше меня видеть своим гегемоном? тогда я не буду играть по вашим правилам!" Зато честно…Он считает такую "сделку" честной просто потому, что честно говорит, что он хочет получить и чем готов поступиться. Естественно, так, как хочет Трамп, не будет, но торг уже начат.Относительно американского взгляда на многополярность можно также прочитать в статье Василия Стоякина "Многополярность и её институциональное оформление"
