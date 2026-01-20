https://ukraina.ru/20260120/mnogopolyarnost-i-e-institutsionalnoe-oformlenie-1074565717.html

Многополярность и её институциональное оформление

Нет, ну мы же мечтали все о новом многополярном мире, который будет более справедливым, безопасным и т.п.? Мечтали, конечно, хотя и отдавали себе отчёт, что идеал недостижим. И вот настало время, когда можно получить и расписаться, ибо многополярность не за горами, а прямо таки уже на пороге и формируются её институты. Причём впереди всех – США

Естественно, институты многополярности формируются не так, как хотелось бы нам и даже без нашего участия. Тем более интересно посмотреть, что предлагают вчерашние гегемоны – США и ЕС.Трамп ещё в первый свой президентский срок настаивал н реформировании ООН вообще и его Совета безопасности – в частности. ООН, как мы знаем, осталось неотреформированным. Трамп решил не ломиться в запертую дверь и, как выдающийся миротворец (даже в украинских СМИ его называют peacedeadmaker – как мы поняли, это на каком-то диалекте языка древних укров), решил создать замену СБ ООН в виде "Совета мира"."Совет мира" был предложен им в плане урегулирования арабо-израильского конфликта как инстанция, надзирающая за исполнением соглашений. Потом структуру с таким же названием он предложил в плане урегулирования украинского конфликта, ну а 18 января Bloomberg сообщил, что ознакомился с проектом устава этой организации, которая должна заниматься любыми активными или потенциальными конфликтами, т.е. заменяет СБ ООН.Возможности США (точнее – лично Трампа) в рамках этой организации поистине безграничны.Председатель (в данном случае – президент США Дональд Трамп – на правах организатора) имеет право приглашать страны в Совет мира. Вот, например КНР он не пригласил, а Францию – пригласил. Макрон, правда, не согласился, но… колхоз дело добровольное. Не хочешь вступать – не надо. США просто введут 200% пошлину на французские вина. До тех пор, пока Макрон или его преемник не согласится. На этом фоне приглашение в состав Совета России выглядит… Хотя нет – приглашение России обязательно, поскольку она является стороной одного из конфликтов, которыми должен заниматься СМ (украинцы предсказуемо недовольны).Председатель имеет право исключать страны из Совета мира. Правда, тут Трамп продемонстрировал поистине американское стремление к демократии и славянскую широту души – для принятия такого решения нужна поддержка 2/3 членов СМ.Председатель имеет право вето. Больше никто права вето не имеет (кроме пункта об исключении страны из СМ), а вообще одна страна – один голос, причём пребывание страны в СМ ограничено тремя годами (кроме постоянных членов, которыми становятся, купив за деньги абонемент).США де-факто имеют монополию на занятие поста председателя, поскольку действующий председатель назначает преемника. Легко догадаться, что преемник – не обязательно президент США… Но почти наверняка представитель команды Трампа. Интересный способ сохранить власть вне зависимости от результатов выборов в США.Кроме того, США оставляют за собой право применения силы где угодно по миру. Сейчас, правда, речь идёт только об обеих Америках, зато размах уже поражает воображение – помимо Гренландии Трамп претендует уже и на контроль над Канадой и Венесуэлой…Если вы удивлены такой странной "многополярностью", то вы это зря. Просто у представителей нынешней американской администрации взгляды на многополярность (или "многосторонность" – от перевода зависит) другие, чем у нас.В России многополярность понимают как право на невмешательство и это логично – у нас это национальная травма с момента распада СССР. Внезапно оказалось, что ни считаться с нами, ни воспринимать нас в качестве равноправных партнёров никто не собирался, зато объяснять, как правильно жить, все горазды.А вот в Америке многополярность понимают как право не платить за своё лидерство. Вспомним, с чего Трамп начал в первый свой приход в Белый дом – с повышения расходов на оборону стран-членов НАТО. Вообще напоминает обиду – ах так, вы уволили нас из гегемонов? Тогда каждый платит сам за себя! Хотя члены НАТО США из гегемонов не выписывали, США выписались сами… Однако отказываться от своего влияния США вовсе не собираются.Кстати, история с Гренландией – вопрос чисто финансовый. Полезные функции Гренландии сводятся к тому, что это территория, на которой расположены загоризонтные РЛС NORAD (система ПВО Северной Америки) и береговая инфраструктура SOSUS (система наблюдения Фареро-Исландского противолодочного рубежа). Поскольку больше там ничего полезного нет, то зачем США платить аренду?Европейцы же оказались в очень сложной ситуации. Отказ США от обеспечения безопасности за свой счёт, история с Гренландией и миротворческие усилия США на Украине (при том, что Европа планирует воевать до последнего украинца) заставляют ЕС возвращаться к концепции отдельного полюса влияния в современном мире.Сейчас речь идёт о том, чтобы на основе "коалиции желающих" сформировать европейский оборонительный альянс, который бы сделал Европу независимой от США. Ключевую роль в этом военном блоке должна будет играть Украина – просто потому, что она единственная европейская страна, которая показала, что может воевать.Разумеется, тут перед европейцами возникнет множество проблем, которые не факт, что удастся решить. Прежде всего, формирование военной организации потребует большей централизации ЕС, а этот проект был свёрнут ещё в 2005 году после провала референдумов о принятии Конституции ЕС. Плюс противоречия между разными центрами силы внутри ЕС (в основном – Германии и Франции), и огромные расходы на создание автономной системы управления (сейчас она завязана на США), и многое другое. Вообще такое впечатление, что Трамп вовсе не собирается разваливать НАТО – он просто хочет отказаться от идеологии "равноправия" и привести блок в соответствие с реальным статусом инструмента американской политики.Забавно, что в случае успеха реализации проекта регионального военного блока Европа фактически попадает в зависимость от киевского режима, который будет обеспечивать её военную безопасность в отсутствие США. Европейские политики очевидно (надо сказать – очень самоуверенно) полагают, что если платить будут они, то они же будут заказывать музыку. Возможно, конечно, но что-то нам подсказывает, что так не получится – нынешнее украинское руководство наглядно демонстрировало, что умеет манипулировать "союзниками", да и перед применением военной силы останавливаться не будет.Впрочем, это всё теория – Россия не возражает против вступления Украины в ЕС (собственно, со временем это будет нам выгодно), но безусловно не допустит превращения Украины в центр военной организации ЕС – одной из ключевых целей спецоперации по-прежнему остаётся демилитаризация Украины.В целом, как мы видим, то, что предлагают вчерашние гегемоны, мало напоминает наши представления не только о многополярности, но и вообще о сколько-нибудь цивилизованном поведении во внешней политике. Из позитива можно заметить то, что администрация Трампа, в отличие от администрации Байдена и европейских элит, гораздо меньше склонна к использованию двойных стандартов – просто делает то, что им нужно и не особенно парится по поводу того, что так же делают и другие.Одно можно сказать совершенно точно – спешить нам некуда, без нас новый мировой порядок не сформируют. Сейчас наше руководство взяло паузу, заставляя Запад демонстрировать свои козыри. Время сказать своё слово ещё будет.О внешней политике в прекрасном новом мире можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко "Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро"

2026

