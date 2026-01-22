Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ двигаются вдоль Северского Донца, поэтому ВСУ готовят Харьков к обороне - 22.01.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ двигаются вдоль Северского Донца, поэтому ВСУ готовят Харьков к обороне
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Под Волчанском армия России расширяет зону контроля вдоль берега Северского Донца, приступив к штурму Графского. Сначала штурмовые группы продвинулись по Татарскому лесу, затем зажали ВСУ в жилой застройке на северной окраине населённого пункта, что подтверждается кадрами с дронов. В соседней Симоновке украинские подразделения были вытеснены с занимаемых оборонительных позиций, что открывает хорошие оперативно-тактические возможности нашим подразделениям группировки войск "Север" продвинуться в сторону Печенежского водохранилища.Бои продолжаются в районе Волчанских Хуторов, где давление ведётся сразу с нескольких направлений на стыке Белгородской и Харьковской областей. Наши штурмовики продвинулись в глубину свыше 15-20 километров, освободив Дегтярное и начав штурм Нестеровки.Все попытки украинцев контратаковать и восстановить позиции в районе Волчанска не привели к результату. Наша разведка своевременно выявила крупное скопление сил врага в лесополосе у Сазоно-Балановки. Последующий анализ позволил идентифицировать на позициях пусковую установку. Обнаруженная цель - ракетный дивизион с американской пусковой установкой залпового огня M270A1 MLRS. Наши ракетчики нанесли по ней мощный и точечный удар.Из Купянска сообщают, что противник вновь попытался атаковать в направлении центра, но, получив отпор, откатился. Изрядно потрепанные штурмовые группы ВСУ оттягиваются на южные окраины Купянской агломерации. Противник продолжает минирование низины вдоль Оскола, пытаясь усложнить переброску наших подразделений на западный берег и предотвратить переброску техники через ледовые переправы.В районе Моначиновки после ударов тактической авиации ВКС РФ наблюдалась активность противника, пытавшегося эвакуировать оставшееся имущество и материальную часть.Наиболее интенсивно ВСУ действовали последние двое суток в направлении Петровка - Осиново, через которые лежит путь на переправы. В этом районе уничтожено несколько пикапов, один бронеавтомобиль и два грузовых автомобиля. Уничтожен также логистически важный для врага мост через реку Плотва в районе Захаровки.Командование украинской группировки на этом направлении в срочном порядке усиливает позиции в районе Хатнего, вызывая даже пограничников из отпусков и выписывая их преждевременно из госпиталей. Речь идет о военнослужащих 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.Противник также перебрасывает к Нестеровке и Круглому резервы, в том числе "птиц Мадьяра". Украинские военные блогеры считают, что эффект внезапности позволил российским войскам занять эти населенные пункты, помимо освобожденного чуть раньше Дегтярного. В дальнейшем "северяне" могут использовать это продвижение, чтобы развивать атаки к Землянкам и выйти к реке Волчья.До конца недели в Харькове ожидается до минус 10 градусов ночью. В отличие от Киева, местные власти не призывали население уезжать из города. Кроме того, согласно оценкам украинских СМИ, ВСУ не собираются оставлять Харьков, но готовят город к обороне. В регион перебрасываются дополнительные силы, в том числе колумбийские наемники. Украинское командование с помощью наемников хочет удержать позиции на участке Хатнее — Меловое. Пленные военнослужащие ВСУ подтверждают тяжелые условия на позициях без ротации и эвакуации.Образ победы в войсках есть. Другое дело, насколько он достижим. Подробнее — в материале Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз.
https://ukraina.ru/20260121/1074614038.html
13:04 22.01.2026 (обновлено: 13:46 22.01.2026)
 
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Под Волчанском армия России расширяет зону контроля вдоль берега Северского Донца, приступив к штурму Графского. Сначала штурмовые группы продвинулись по Татарскому лесу, затем зажали ВСУ в жилой застройке на северной окраине населённого пункта, что подтверждается кадрами с дронов. В соседней Симоновке украинские подразделения были вытеснены с занимаемых оборонительных позиций, что открывает хорошие оперативно-тактические возможности нашим подразделениям группировки войск "Север" продвинуться в сторону Печенежского водохранилища.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Бои продолжаются в районе Волчанских Хуторов, где давление ведётся сразу с нескольких направлений на стыке Белгородской и Харьковской областей. Наши штурмовики продвинулись в глубину свыше 15-20 километров, освободив Дегтярное и начав штурм Нестеровки.
Все попытки украинцев контратаковать и восстановить позиции в районе Волчанска не привели к результату. Наша разведка своевременно выявила крупное скопление сил врага в лесополосе у Сазоно-Балановки. Последующий анализ позволил идентифицировать на позициях пусковую установку. Обнаруженная цель - ракетный дивизион с американской пусковой установкой залпового огня M270A1 MLRS. Наши ракетчики нанесли по ней мощный и точечный удар.
Из Купянска сообщают, что противник вновь попытался атаковать в направлении центра, но, получив отпор, откатился. Изрядно потрепанные штурмовые группы ВСУ оттягиваются на южные окраины Купянской агломерации. Противник продолжает минирование низины вдоль Оскола, пытаясь усложнить переброску наших подразделений на западный берег и предотвратить переброску техники через ледовые переправы.
В районе Моначиновки после ударов тактической авиации ВКС РФ наблюдалась активность противника, пытавшегося эвакуировать оставшееся имущество и материальную часть.
Наиболее интенсивно ВСУ действовали последние двое суток в направлении Петровка - Осиново, через которые лежит путь на переправы. В этом районе уничтожено несколько пикапов, один бронеавтомобиль и два грузовых автомобиля. Уничтожен также логистически важный для врага мост через реку Плотва в районе Захаровки.
Командование украинской группировки на этом направлении в срочном порядке усиливает позиции в районе Хатнего, вызывая даже пограничников из отпусков и выписывая их преждевременно из госпиталей. Речь идет о военнослужащих 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.
Противник также перебрасывает к Нестеровке и Круглому резервы, в том числе "птиц Мадьяра". Украинские военные блогеры считают, что эффект внезапности позволил российским войскам занять эти населенные пункты, помимо освобожденного чуть раньше Дегтярного. В дальнейшем "северяне" могут использовать это продвижение, чтобы развивать атаки к Землянкам и выйти к реке Волчья.
До конца недели в Харькове ожидается до минус 10 градусов ночью. В отличие от Киева, местные власти не призывали население уезжать из города. Кроме того, согласно оценкам украинских СМИ, ВСУ не собираются оставлять Харьков, но готовят город к обороне. В регион перебрасываются дополнительные силы, в том числе колумбийские наемники. Украинское командование с помощью наемников хочет удержать позиции на участке Хатнее — Меловое. Пленные военнослужащие ВСУ подтверждают тяжелые условия на позициях без ротации и эвакуации.
Вчера, 13:46
Военкор Андрей Коц: Россия создала плацдарм в форме квадрата, который позволит выбить ВСУ из ОреховаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру
Образ победы в войсках есть. Другое дело, насколько он достижим. Подробнее — в материале Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз.
