Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца
Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году обратил внимание на недавнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца
"Недавно Мерц сказал, что нельзя позволить России получить свое по Украине, поскольку это будет однозначно умиротворению Гитлера. Как вам это заявление? Мало кто на него обратил внимание, а стоило бы. Мы помним к чему приводила подобная самонадеянность германского руководства несколько раз в истории", - указал Лавров.Также он рассказал, что в Японии уже открыто говорят о необходимости пересмотра внеядерного статуса страны.
Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца
11:23 20.01.2026 (обновлено: 11:24 20.01.2026)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году обратил внимание на недавнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца
"Недавно Мерц сказал, что нельзя позволить России получить свое по Украине, поскольку это будет однозначно умиротворению Гитлера. Как вам это заявление? Мало кто на него обратил внимание, а стоило бы. Мы помним к чему приводила подобная самонадеянность германского руководства несколько раз в истории", - указал Лавров.
Также он рассказал, что в Японии уже открыто говорят о необходимости пересмотра внеядерного статуса страны.
"Говоря о Второй мировой войне, по понятным причинам не можем о ней не вспоминать, хочу отметить и то, что в Японии активизировались разговоры об изменении конституции в том, что касается не просто наращивания наступательного армейского военного потенциала, но и пересмотра внеядерного статуса этой страны. Об этом говорят уже, по сути дела, в открытую", - сказал Лавров.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.