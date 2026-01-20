Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/lavrov-obratil-vnimanie-na-skandalnoe-zayavlenie-mertsa-1074546931.html
Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца
Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году обратил внимание на недавнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца
2026-01-20T11:23
2026-01-20T11:24
новости
япония
россия
сергей лавров
фридрих мерц
украина
украина.ру
адольф гитлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170240_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_7ef08c8912bb3d006dab4cf7d33d4825.jpg.webp
"Недавно Мерц сказал, что нельзя позволить России получить свое по Украине, поскольку это будет однозначно умиротворению Гитлера. Как вам это заявление? Мало кто на него обратил внимание, а стоило бы. Мы помним к чему приводила подобная самонадеянность германского руководства несколько раз в истории", - указал Лавров.Также он рассказал, что в Японии уже открыто говорят о необходимости пересмотра внеядерного статуса страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
япония
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170240_104:0:1031:695_1920x0_80_0_0_8a816f705ed3b4ed352bfb1d69300345.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, япония, россия, сергей лавров, фридрих мерц, украина, украина.ру, адольф гитлер
Новости, Япония, Россия, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, Украина, Украина.ру, Адольф Гитлер

Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца

11:23 20.01.2026 (обновлено: 11:24 20.01.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году обратил внимание на недавнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца
"Недавно Мерц сказал, что нельзя позволить России получить свое по Украине, поскольку это будет однозначно умиротворению Гитлера. Как вам это заявление? Мало кто на него обратил внимание, а стоило бы. Мы помним к чему приводила подобная самонадеянность германского руководства несколько раз в истории", - указал Лавров.
Также он рассказал, что в Японии уже открыто говорят о необходимости пересмотра внеядерного статуса страны.

"Говоря о Второй мировой войне, по понятным причинам не можем о ней не вспоминать, хочу отметить и то, что в Японии активизировались разговоры об изменении конституции в том, что касается не просто наращивания наступательного армейского военного потенциала, но и пересмотра внеядерного статуса этой страны. Об этом говорят уже, по сути дела, в открытую", - сказал Лавров.

Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЯпонияРоссияСергей ЛавровФридрих МерцУкраинаУкраина.руАдольф Гитлер
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Лавров рассказал о пользе БРИКС
11:43Изоляция России не состоялась - Лавров
11:38"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском
11:3720 января 2026 года, утренний эфир
11:33Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая
11:23Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца
11:12Год начался бурно - Лавров
11:01Аппарат парламента Украины отправился на удалёнку из-за бытовых неудобств
10:40Макрон предложил Трампу созвать G7 с участием России, Украины и Дании. Главное к этому часу
10:40ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию
10:27Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте
10:25Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 января
10:17Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и Гренландию
10:10В Ставрополе ликвидировали россиянина, причастного к подготовке теракта против военного - ФСБ
09:5719 января 2026 года, вечерний эфир
09:47Европа конфликтует с США, рискуя остаться без газа
09:33Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко
09:10Жителей ЕС готовят к ядерной войне
09:00Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января
09:00США отправили военные самолеты в Гренландию
Лента новостейМолния