https://ukraina.ru/20260120/lavrov-obratil-vnimanie-na-skandalnoe-zayavlenie-mertsa-1074546931.html

Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца

Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца - 20.01.2026 Украина.ру

Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году обратил внимание на недавнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца

2026-01-20T11:23

2026-01-20T11:23

2026-01-20T11:24

новости

япония

россия

сергей лавров

фридрих мерц

украина

украина.ру

адольф гитлер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170240_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_7ef08c8912bb3d006dab4cf7d33d4825.jpg.webp

"Недавно Мерц сказал, что нельзя позволить России получить свое по Украине, поскольку это будет однозначно умиротворению Гитлера. Как вам это заявление? Мало кто на него обратил внимание, а стоило бы. Мы помним к чему приводила подобная самонадеянность германского руководства несколько раз в истории", - указал Лавров.Также он рассказал, что в Японии уже открыто говорят о необходимости пересмотра внеядерного статуса страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

япония

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, япония, россия, сергей лавров, фридрих мерц, украина, украина.ру, адольф гитлер