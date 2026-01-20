"Бессмысленно гибнуть никто не хочет": Ищенко развенчал миф про "мобилизационный потенциал" Украины - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/bessmyslenno-gibnut-nikto-ne-khochet-ischenko-razvenchal-mif-pro-mobilizatsionnyy-potentsial-ukrainy-1074516714.html
"Бессмысленно гибнуть никто не хочет": Ищенко развенчал миф про "мобилизационный потенциал" Украины
"Бессмысленно гибнуть никто не хочет": Ищенко развенчал миф про "мобилизационный потенциал" Украины - 20.01.2026 Украина.ру
"Бессмысленно гибнуть никто не хочет": Ищенко развенчал миф про "мобилизационный потенциал" Украины
Новый министр обороны Украины Федоров заявил, что для "победы" Украине нужны миллионы новых солдат и миллиарды долларов. Эту фантастическую арифметику легко опровергает простой расчёт реальных потерь ВСУ и мобилизационных возможностей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2026-01-20T06:50
2026-01-20T06:50
новости
украина
киев
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
украина.ру
вс рф
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060256336_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_50885c39555a42a79b60c5576ef9788f.jpg
Шанс "поставить в строй" и "вернуть на фронт" можно достаточно точно посчитать. Для этого не надо владеть тонкостями высшей математики, хватит четырёх действий арифметики, отмечает политолог.Автор заявляет, что подобные заявления киевского режима рассчитаны на эмоции, а не на расчёт. "Казалось бы, утверждения о способности Украины воевать ещё очень долго подтверждаются. Но есть нюанс", — пишет Ищенко. Он указывает на ключевое условие, которое не учитывает Киев. "Мало иметь мобилизационный потенциал, мало даже иметь ТЦК для того, чтобы его отловить и отправить на фронт. Надо ещё чтобы количество пополнения, переданного фронту в единицу времени, превышало или хотя бы полностью компенсировало количество потерь этого самого фронта", — констатирует политолог.Ищенко подчёркивает, что после провала контрнаступления 2023 года ситуация для Украины стала необратимой. "Динамика роста потерь и сокращения численности пополнения ВСУ – вещь объективная. После провала контрнаступления 2023 года в способность Украины победить её собственный "мобилизационный потенциал" не верит, а бессмысленно гибнуть никто, никогда, ни в одной стране мира не хочет", — резюмирует автор статьи. Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Украина в ожидании чуда" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Апокалипсис в Киеве и грызня власть имущих. Эксперты и политики Украины о ситуации в стране" на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060256336_141:0:1041:675_1920x0_80_0_0_998860302b3ae58193cc4458775196d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, тцк, мобилизация на украине, мобилизация, потери всу
Новости, Украина, Киев, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, ТЦК, мобилизация на Украине, мобилизация, потери ВСУ

"Бессмысленно гибнуть никто не хочет": Ищенко развенчал миф про "мобилизационный потенциал" Украины

06:50 20.01.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Новый министр обороны Украины Федоров заявил, что для "победы" Украине нужны миллионы новых солдат и миллиарды долларов. Эту фантастическую арифметику легко опровергает простой расчёт реальных потерь ВСУ и мобилизационных возможностей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Шанс "поставить в строй" и "вернуть на фронт" можно достаточно точно посчитать. Для этого не надо владеть тонкостями высшей математики, хватит четырёх действий арифметики, отмечает политолог.
Автор заявляет, что подобные заявления киевского режима рассчитаны на эмоции, а не на расчёт. "Казалось бы, утверждения о способности Украины воевать ещё очень долго подтверждаются. Но есть нюанс", — пишет Ищенко. Он указывает на ключевое условие, которое не учитывает Киев.
"Мало иметь мобилизационный потенциал, мало даже иметь ТЦК для того, чтобы его отловить и отправить на фронт. Надо ещё чтобы количество пополнения, переданного фронту в единицу времени, превышало или хотя бы полностью компенсировало количество потерь этого самого фронта", — констатирует политолог.
Ищенко подчёркивает, что после провала контрнаступления 2023 года ситуация для Украины стала необратимой.
"Динамика роста потерь и сокращения численности пополнения ВСУ – вещь объективная. После провала контрнаступления 2023 года в способность Украины победить её собственный "мобилизационный потенциал" не верит, а бессмысленно гибнуть никто, никогда, ни в одной стране мира не хочет", — резюмирует автор статьи.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Украина в ожидании чуда" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в материале "Апокалипсис в Киеве и грызня власть имущих. Эксперты и политики Украины о ситуации в стране" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияТЦКмобилизация на Украинемобилизацияпотери ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок
06:55Недовольство народа растет, но энергокризис не приводит к протестам против Зеленского — эксперт
06:50"Бессмысленно гибнуть никто не хочет": Ищенко развенчал миф про "мобилизационный потенциал" Украины
06:30Шоу не должно продолжаться. Кто и зачем демонтирует культурный фронт Украины
06:20"Украину убьёт рак ненависти". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Энергетические войны. Китай перехватил у Индии нефть из России, а Венгрия - "Нефтяную индустрию Сербии"
06:05"Пересидеть" Трампа и дождаться выборов в США — Неменский о стратегии киевского режима
06:00Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины
05:50Даже не вспомнят: если Гренландия станет 51-м штатом, на Украину "всем будет наплевать" — эксперт
05:40"На картах командования уже обозначена линия Днепра": военный эксперт про следующий этап СВО
05:30Никаких "если", Украина обречена: кто хочет жить, должен "сдаваться или разбегаться", уверен Ищенко
05:20"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая
05:10Трамп – симптом, а не создатель кризиса: Бабич о том, как фигура лидера США стала маркером сдвигов
05:05Коррупция антикоррупционеров. Почему РФ нужно добиться демонтажа украинской антикоррупционной вертикали
05:00Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа
04:56"Восстановлению подлежит": как "оживляют" технику в зоне СВО
04:50Покупка Гренландии? Запад в шоке: почему лидеры ЕС не готовы к территориальным претензиям США
04:44Киев атакуют "Герани" и "Искандеры". Сводка ночных ударов ВС РФ по регионам Украины на 4:00
04:40Вот - полуразворот? Или ментальное покорение Сибири
04:30"Трамп прямо говорит об оккупации": Дмитрий Бабич указал на крах двойных стандартов Запада
Лента новостейМолния