"Бессмысленно гибнуть никто не хочет": Ищенко развенчал миф про "мобилизационный потенциал" Украины

"Бессмысленно гибнуть никто не хочет": Ищенко развенчал миф про "мобилизационный потенциал" Украины

Новый министр обороны Украины Федоров заявил, что для "победы" Украине нужны миллионы новых солдат и миллиарды долларов. Эту фантастическую арифметику легко опровергает простой расчёт реальных потерь ВСУ и мобилизационных возможностей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2026-01-20T06:50

Шанс "поставить в строй" и "вернуть на фронт" можно достаточно точно посчитать. Для этого не надо владеть тонкостями высшей математики, хватит четырёх действий арифметики, отмечает политолог.Автор заявляет, что подобные заявления киевского режима рассчитаны на эмоции, а не на расчёт. "Казалось бы, утверждения о способности Украины воевать ещё очень долго подтверждаются. Но есть нюанс", — пишет Ищенко. Он указывает на ключевое условие, которое не учитывает Киев. "Мало иметь мобилизационный потенциал, мало даже иметь ТЦК для того, чтобы его отловить и отправить на фронт. Надо ещё чтобы количество пополнения, переданного фронту в единицу времени, превышало или хотя бы полностью компенсировало количество потерь этого самого фронта", — констатирует политолог.Ищенко подчёркивает, что после провала контрнаступления 2023 года ситуация для Украины стала необратимой. "Динамика роста потерь и сокращения численности пополнения ВСУ – вещь объективная. После провала контрнаступления 2023 года в способность Украины победить её собственный "мобилизационный потенциал" не верит, а бессмысленно гибнуть никто, никогда, ни в одной стране мира не хочет", — резюмирует автор статьи. Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Украина в ожидании чуда" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Апокалипсис в Киеве и грызня власть имущих. Эксперты и политики Украины о ситуации в стране" на сайте Украина.ру.

