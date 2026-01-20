Киев парализован ударами, растёт напряжение вокруг Гренландии. Хроника событий к 13:00 20 января - 20.01.2026 Украина.ру
Киев парализован ударами, растёт напряжение вокруг Гренландии. Хроника событий к 13:00 20 января
Ключевыми темами дня стали серьёзные последствия ночных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины, приведшие к транспортному коллапсу в Киеве, а также обострение дипломатического спора между США и Данией вокруг Гренландии, оттеснившее украинский вопрос на периферию международной повестки
Ситуация на Украине к вечеру 20 января демонстрирует нарастание кризиса как на фронте, так и в тылу. После ночных ударов высокоточным оружием по объектам военной промышленности, энергетики и логистики, нанесённых Вооружёнными Силами РФ в рамках специальной военной операции, жизнеобеспечение ряда ключевых регионов было серьёзно подорвано. Наиболее тяжёлая обстановка сложилась в столице: транспортный коллапс в Киеве, вызванный остановкой метро и перегруженностью наземного транспорта, а также масштабные отключения электроэнергии для сотен тысяч домохозяйств, наглядно показывают неспособность киевского режима защитить критическую инфраструктуру и обеспечить базовые потребности населения. Аналогичные проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Черкасской и Ровенской областях, что свидетельствует о системном характере ударов. Параллельно на дипломатическом фронте продолжается стремительное переформатирование западной повестки. Тема Гренландии, поднятая администрацией Дональда Трампа, становится центральным яблоком раздора в трансатлантических отношениях. Ультимативное требование Вашингтона о покупке острова, подкреплённое угрозой 25-процентных пошлин для ряда европейских стран, заставляет Европу, включая Данию, искать пути урегулирования. Обсуждается даже пересмотр оборонного соглашения 1951 года с включением в него антикитайских положений. Этот кризис, как отмечают наблюдатели, фактически отодвинул украинскую проблему на второй план, что подтверждается и заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего конфликт на Украине главной угрозой безопасности Европы, и инициативой Эмманюэля Макрона по созыву G7 с участием России. Внимание Запада сместилось с поддержки Киева на внутренние разногласия. На этом фоне продолжаются активные дипломатические контакты. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос, где могут состояться переговоры с американскими представителями, что указывает на сохраняющиеся каналы коммуникации Москвы и Вашингтона по ключевым вопросам. Одновременно глава МИД России Сергей Лавров в ходе итоговой пресс-конференции заявил о неприемлемости для Москвы любых планов урегулирования, направленных на сохранение "киевского нацистского режима", и подтвердил, что в НАТО готовятся к конфронтации с Россией. Его слова о полном согласии с философией, изложенной госсекретарём США Марко Рубио – о взаимодействии при совпадении интересов и недопущении эскалации при их расхождении, – задают тон возможным будущим переговорам. Таким образом, текущий момент характеризуется двумя взаимосвязанными процессами: на Украине нарастают последствия военного давления, обнажая всю глубину кризиса управления, а в западном лагере стремительно углубляются внутренние противоречия, где прагматичные экономические и территориальные споры (Гренландия, база на Диего-Гарсия) начинают превалировать над сплочённой, но всё более затратной поддержкой Киева.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Киев парализован ударами, растёт напряжение вокруг Гренландии. Хроника событий к 13:00 20 января

Ключевыми темами дня стали серьёзные последствия ночных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины, приведшие к транспортному коллапсу в Киеве, а также обострение дипломатического спора между США и Данией вокруг Гренландии, оттеснившее украинский вопрос на периферию международной повестки
Ситуация на Украине к вечеру 20 января демонстрирует нарастание кризиса как на фронте, так и в тылу. После ночных ударов высокоточным оружием по объектам военной промышленности, энергетики и логистики, нанесённых Вооружёнными Силами РФ в рамках специальной военной операции, жизнеобеспечение ряда ключевых регионов было серьёзно подорвано.
Наиболее тяжёлая обстановка сложилась в столице: транспортный коллапс в Киеве, вызванный остановкой метро и перегруженностью наземного транспорта, а также масштабные отключения электроэнергии для сотен тысяч домохозяйств, наглядно показывают неспособность киевского режима защитить критическую инфраструктуру и обеспечить базовые потребности населения.
Аналогичные проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Черкасской и Ровенской областях, что свидетельствует о системном характере ударов.
Параллельно на дипломатическом фронте продолжается стремительное переформатирование западной повестки. Тема Гренландии, поднятая администрацией Дональда Трампа, становится центральным яблоком раздора в трансатлантических отношениях.
Ультимативное требование Вашингтона о покупке острова, подкреплённое угрозой 25-процентных пошлин для ряда европейских стран, заставляет Европу, включая Данию, искать пути урегулирования.
Обсуждается даже пересмотр оборонного соглашения 1951 года с включением в него антикитайских положений.
Этот кризис, как отмечают наблюдатели, фактически отодвинул украинскую проблему на второй план, что подтверждается и заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего конфликт на Украине главной угрозой безопасности Европы, и инициативой Эмманюэля Макрона по созыву G7 с участием России.
Внимание Запада сместилось с поддержки Киева на внутренние разногласия. На этом фоне продолжаются активные дипломатические контакты.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос, где могут состояться переговоры с американскими представителями, что указывает на сохраняющиеся каналы коммуникации Москвы и Вашингтона по ключевым вопросам.
Одновременно глава МИД России Сергей Лавров в ходе итоговой пресс-конференции заявил о неприемлемости для Москвы любых планов урегулирования, направленных на сохранение "киевского нацистского режима", и подтвердил, что в НАТО готовятся к конфронтации с Россией.
Его слова о полном согласии с философией, изложенной госсекретарём США Марко Рубио – о взаимодействии при совпадении интересов и недопущении эскалации при их расхождении, – задают тон возможным будущим переговорам.
Таким образом, текущий момент характеризуется двумя взаимосвязанными процессами: на Украине нарастают последствия военного давления, обнажая всю глубину кризиса управления, а в западном лагере стремительно углубляются внутренние противоречия, где прагматичные экономические и территориальные споры (Гренландия, база на Диего-Гарсия) начинают превалировать над сплочённой, но всё более затратной поддержкой Киева.
Лента новостейМолния