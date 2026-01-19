https://ukraina.ru/20260119/ukraina-za-nedelyu-poslednyaya-pyatiletka-1074464394.html

Украина за неделю. Последняя пятилетка



Украина за неделю. Последняя пятилетка

Минувшая неделя не принесла Украине ничего значимого на внешнеполитическом контуре, однако внутриполитическая жизнь страны неожиданно пробудилась от спячки

















Роковое голосованиеСначала в Верховной Рады голосовали по отставке главы СБУ Василия Малюка*. Де-факто он перестал руководить спецслужбой с начала января, когда Владимир Зеленский принял его отставку.В отставку эту он подал с огромной неохотой, по слухам, только после долгих закулисных уговоров и под угрозой увольнения уже не по собственному желанию. Наиболее распространенная точка зрения гласит, что Малюк перестал быть управляемым и отказался по приказу Офиса президента (ОП) принимать меры против антикоррупционных органов.Это произошло в разгар противостояния Зеленского и теперь уже бывшего главы его администрации Андрея Ермака с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).Имя Ермака всплыло в расследовании против его бывшего партнера по бизнесу Тимура Миндича, поэтому глава Офиса президента хотел нанести по этим ведомствам удар силами СБУ, однако Малюк отказался.После этого глава СБУ автоматически был зачислен в лагерь оппозиционных к Зеленскому сил, который состоит из упомянутых антикоррупционеров, поддерживающих их "грантовых" активистов и части политиков. Стало понятно, что песенка Малюка на посту главы спецслужбы спета и его отставка лишь вопрос времени.Напоследок оппоненты власти решили хлопнуть дверью и "прокатили" отставку Малюка в профильном парламентском комитете. Голосование это имело символический характер, выносить вопрос в сессионный зал это не мешало, однако власти решили, что эту ситуацию нужно исправлять.Большинство в комитете принадлежит "Слуге народа", поэтому Офис президента поработал с депутатами, чтобы со второй попытки все-таки одобрить отставку Малюка, которую в обязательном порядке должен утвердить парламент.Сюрпризов при голосовании всей Радой 13 января не произошло – 235 голосов (при необходимом минимуме в 226 голосов) набралось "за". Из правящей партии решение поддержали 168 человек, поэтому добирать голоса пришлось за счет представителей других фракций и депутатских групп.Главную роль в этом сыграла фракция "Батькивщина", которой руководит Юлия Тимошенко, именно за счет их поддержки и удалось протащить это решение. Как станет ясно очень скоро, для экс-премьера Украины это был роковой шаг.За две сессии с предоплатойУже вечером того же дня украинские СМИ сообщили, что детективы НАБУ (Независимое антикоррупционное бюро Украины) нагрянули с обыском в офис Тимошенко и в штаб ее партии.Согласно первым сообщениям следствия, речь идет об уголовном деле, в котором фигурирует лидер одной из парламентских фракций. Этот лидер раздавал деньги депутатам от других партий за "нужные" голосования и за переход в его фракцию.Преступление квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины - предложение или обещание должностному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду. По данной статье обвиняемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.Вскоре украинское издание Obozrevatel сообщило со ссылкой на источники, что речь идет о Юлии Тимошенко. Журналисты также добавили, что обыски одновременно прошли и у главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии.Позднее САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) подтвердила, что Тимошенко было вручено подозрение. Согласно комментарию лидера "Батькивщины", она якобы ни в чем не виновата.По мнению политика, ее хотят устранить как конкурента перед возможными выборами.Чуть позже НАБУ обнародовало запись прослушки, на которой Тимошенко разговаривает с неназванным депутатом Рады. Так, она предложила ему и еще двум его коллегам по 10 тыс. долларов в месяц за голосование по ее команде."Один раз в месяц, это постоянно действующая история для каждого человека. Один месяц это считается две сессии. То есть мы платим предоплату 10 за две сессии. Если мы с вами сегодня договоримся, то мы фиксируем, кто с вами вместе, и я буду вам отдавать как на кассу. А вы уже с ними будете разбираться, это же не 20 и не 30 человек, вас тут только трое - это, можно сказать, очень маленькая группа. Но я должна вам передать, за что голосовать", - сказала Тимошенко на видео.По словам экс-премьера, это делается для того, чтобы "грохнуть" правящее большинство. Для этого также она дала команду своему собеседнику поддерживать внесение всех законопроектов в повестку дня, но не голосовать за них.На чем попалась ТимошенкоИнтересно, что опубликованный фрагмент разговора, судя по всему, был записан накануне голосования по увольнению Малюка, а также переходу Дениса Шмыгаля из министра обороны в министерство энергетики, а министра цифровой трансформации Михаила Федорова на его место в Минобороны.Как известно, отставку всех троих Рада утвердила, а вот новые назначения Шмыгаля и Федорова не состоялись, та же "Батькивщина" Тимошенко голосов за эти назначения не дала.В качестве изобличающих Тимошенко доказательств НАБУ опубликовало скриншоты ее сообщений, где подкупленным депутатам указывалось поддержать увольнение всех троих, но проголосовать против назначения Шмыгаля и Федорова на новые должности.На видео также показали сидящую в своем офисе Тимошенко, перед которой на столе находились несколько пачек долларов.В сети пошла гулять конспирологическая версия, согласно которой все действия Тимошенко при голосовании по Малюку, Федорову и Шмыгалю направлялись из… Офиса президента. По этой теории, власти в реальности хотели расстаться с этой троицей, а объявленные кадровые перестановки с участием Шмыгаля и Федорова были инсценировкой.План заключался в том, чтобы "продинамить" назначения этих двух министров, но так, чтобы в этом не фигурировала фракция "Слуги народа", поэтому действовать решили именно через Тимошенко, которая со своей фракцией голосовала так, как это нужно было ОП.Получается, что Тимошенко могла получить деньги на подкуп депутатов от властей, но пала жертвой этой ситуации, после того, как в дело вклинились антикоррупционные органы.Тем не менее со второй попытки Шмыгаль и Федоров были назначены на новые должности, поэтому или эта версия несостоятельна, либо же все изменилось за сутки и власти решили не обострять ситуацию.Кто и зачем атаковал ТимошенкоДаже если эта теория ошибочна, то сомнений, что все последнее время Тимошенко действовала в связке с властью, нет практически никаких. Спустя несколько дней на суде по избранию меры пресечения лидер "Батькивщины" выступила предельно жестко как ярая оппозиционерка.По ее словам, "следующие 5 лет станут последними в истории независимой Украины"."У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет", - сказала она, добавив, что сегодня Украиной управляет "фашистский режим". Такая боевая риторика никак не вяжется с делами, фракция Тимошенко давно стала союзником "Слуги народа" в Раде. Достаточно вспомнить прошлогоднее голосование по закону об ограничении полномочий НАБУ и САП, где Тимошенко и подконтрольные ей депутаты активно подыгрывали Зеленскому. Вся история с ее нынешним уголовным делом является скорее ответной атакой антикоррупционной вертикали, которая подослала своего провокатора к Тимошенко. Скорее всего, в этой роли выступил "слуга народа" Игорь Копытин. На суде Тимошенко просила вызвать его для дачи показаний, однако судья заявил, что это невозможно, косвенно подтвердив, что именно этот парламентарий фигурирует на записях.Уголовное дело против Тимошенко лежит в русле попыток объединенной оппозиции (НАБУ и САП, "грантовики", часть политиков) нанести удар по контролируемому властями большинству, которое становится все труднее удержать. Под эти попытки переформатирования Рады ложатся и спекуляции последнего времени со стороны Зеленского на теме выборов. Так, он провел серию встреч с теми, кого в прессе называют потенциальными конкурентами Зе-команды: экс-главкомом Валерием Залужным, волонтером и шоуменом Сергеем Притулой, волонтером и бывшим главой одесской ячейки "Правого сектора"** Сергеем Стерненко и опальным экс-министром энергетики Александром Кубраковым. В это же время в украинских судах неожиданный поворот получили уголовные дела против политиков Нестора Шуфрича и Александра Дубинского. Оба они проходят обвиняемыми в уголовных делах о госизмене, однако решением суда им предоставлена возможность выйти под залог на свободу. При этом по закону такой меры по статье о госизмене не предусмотрено. Можно допустить, что Шуфрич и Дубинский получили свою прокачку как "оппозиционеры" и теперь с подачи властей могут возвращаться в политику, где им уготована роль "карманных" противников режима. *Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ

