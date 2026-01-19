https://ukraina.ru/20260119/surovyy-opyt-kakie-uroki-nuzhno-izvlech-iz-kommunalnogo-apokalipsisa-v-kieve-1074472242.html

Суровый опыт: какие уроки нужно извлечь из коммунального апокалипсиса в Киеве

Суровый опыт: какие уроки нужно извлечь из коммунального апокалипсиса в Киеве

Начавшийся лишь недавно 2026 год уже по праву можно назвать годом коммунальных проблем как на Украине, так и в России.

В Киеве коммунальный коллапс. Десятки — а может и сотни — домов с размороженными системами отопления, в квартирах рвёт трубы, отдельные подъезды заледенели. Граждане делятся советами по обогреву в условиях отсутствия тепла и электроэнергии: в ход идут огнеупорные кирпичи на газовых плитах, а кое-где граждане и вовсе греются, сжигая новогодние ёлки. По Донецку и Макеевке ширятся слухи — они непрерывно рождаются и каждый раз опровергаются властями — об ужесточении графика подачи воды из-за исчерпания воды в водохранилищах. В Бердянске из-за ответных ударов ВСУ перебои с теплом и светом, а в подмосковном Чехове 110 многоквартирных домов (МКД) без тепла из-за остановки котельной.Вал коммунальных проблем — как рукотворных, так вызванных накопленными проблемами, усиленными непогодой — не может не натолкнуть на размышления.Цивилизация в виде набора базовых благ — электроэнергии, централизованного водоснабжения/канализации, а также отопления — является хрупкой системой. Однако она воспринимается среднестатистическим горожанином как абсолютная база, функционирующая сама по себе, строго в соответствии с гедонистической адаптацией — человек быстро привыкает к хорошему.Отсутствие проблем с благами цивилизации позволяет не задумываться о том, откуда берутся вода и тепло, куда уходят экскременты и как в розетке появляется ток. Мы стали преступно мало понимать непрерывно усложняющийся вокруг нас мир. Дети в школе учат физику, но даже взрослые не понимают, как по итогам своего упорядоченного движения заряженные частицы оказываются в их квартире и какие при этом этапы они проходят.Наше незнание и нежелание изучать мир вместе с его относительно стабильностью девальвировало роль "синих" воротничков — инженеров, слесарей, электриков и так далее, — обслуживающих системы жизнеобеспечения до тех пор, пока не оказывается, что самым ценным кадром в условиях коммунального коллапса становится слесарь.Тот самый слесарь, к которому годами относились как к скотине: не уважали, платили преступно мало и по любому поводу делали нервы. В итоге оказывается, что в бригаде крупной управляющей компании (УК), обслуживающей свыше сотни МКД в провинциальном городе, три отделочника включая водителя, в другой УК 4 слесаря вместо 12 по штату, а в соседнем регионе на 300-тысячный город всего два газосварщика и у всех многоэтажек критические проблемы с канализацией.И пока коммунальные блага кое-как поступают в квартиру среднестатистического горожанина, он может не задумываться об этом. Но если наступает момент массового ЧП, то оказывается, что без этого самого слесаря атомизированные жильцы огромных МКД не понимают, где у них в дом ввод тепла и воды, и что делать в случае ЧП. Мало того, киевские события показали, что жильцы не в состоянии наладить между собой даже минимальную коммуникацию в условиях ЧП — и это при наличии домовых чатов и сотовой связи — из-за того, что не знают ни своих соседей, ни соседей по другим подъездам. Таких домов в Киеве сотни — в них разорвало трубы — и на их восстановление уйдут годы в силу отсутствия денег, кадров и просто по причине абсолютной профнепригодности украинских чиновников.В таком исходе нет ничего удивительного. Людей десятилетиями растили в парадигме потребления — потребителем удобнее управлять, он верит рекламе, надеется на чудо и не задаёт сложные вопросы надеясь получить такой же сложный ответ. Цифровизация жизни отбила потребность в получении фундаментальных знаний и формирования целостной картины мира, а обилие контента убило в человеке любознательность, подсадив его на доступный дофамин из соцсетей и стримингов. Верхом мечтаний стала карьера IT-специалиста, а для многих и вовсе блогера/стримера или и вовсе OnlyFans-модели.Как итог, жизненное пространство обывателя скукожилось до пределов его же квартиры, которая воспринимается им в отрыве от всего дома с его сложными инженерными системами, закрытыми стальными дверями подвалов. Этой деградации подвержены все постсоветские страны, вопрос лишь в её глубине, а её апогеем стал киевский коммунальный коллапс, доведенный до абсолюта действиями ВКС России, суровыми морозами и десятилетиями бесхозяйственности украинской власти.Оказалось, без слесаря и электромонтёра исчезает коммунальный базис и в миг рушится надстройка в виде сферы обслуживания, а также креативных индустрий.Киевский коммунальный коллапс и череда коммунальных проблем, которых в России с годами становится всё больше, должны быть отрефлексированы на всех уровнях от чиновника в федеральных органах исполнительной власти до рядового горожанина.Мы должны осознать, что сохранение и поддержание работоспособности систем жизнеобеспечения — безусловный приоритет государства, общества и индивида. Жильцы должны знать откуда в дом приходят коммуникации, понимать первые признаки проблем с ними, знать номера диспетчерских служб.Жители МКД обязаны вновь обрести базовые навыки самоорганизации и научиться решать бытовые проблемы самостоятельно: можешь починить сам — сделай это.Нам необходимо усвоить простую истину: слесари и электромонтёры — не сброд и нищеброды, а люди, от чьего труда зависит ваша комфортная жизнь. "Синим" воротничкам — достойная оплата труда, почёт и уважение. Практика постУкраины — как той её части, что находится под контролем киевской власти, так и республик Донбасса — показывает, что в условиях дефицита представителей рабочих профессий, мобилизация и без того крайне дефицитных сотрудников УК недопустима в принципе.Чиновники должны осознать, что советский запас прочности проеден окончательно и безвозвратно — система ЖКХ катастрофически недоинвестирована и России нужен отдельный нацпроект по замене инженерных коммуникаций. На системах жизнеобеспечения нельзя экономить, а без восстановления престижности рабочих специальностей и компенсации недоинвестированных на протяжении десятилетий в ЖКХ, тепло-, и электроэнергетику средств нас ждёт коллапс.И, наконец, взрослых необходимо вовлекать в управление МКД, а детей — приучать к физическому труду и поддержанию порядка в квартире, доме и на придомовой территории. Собственник — не потребитель, у него кроме прав есть и обязанности.

