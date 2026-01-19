Что Запад создаёт вокруг России, как будут раскачивать ситуацию дальше и что делать нам — Мендкович - 19.01.2026 Украина.ру
Что Запад создаёт вокруг России, как будут раскачивать ситуацию дальше и что делать нам — Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о риске, который возникает для стран СНГ при создании Западом враждебного пояса вокруг России
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о риске, который возникает для стран СНГ при создании Западом враждебного пояса вокруг России: 00:26 - Изменилась ли стратегия Трампа? 03:19 - Цели США в разных точках мира; 07:00 - Враждебный пояс вокруг России; 12:33 - Реакция европейских лидеров на действия США; 15:45 - О создании новых фронтов в 2026 году. ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Украина.ру
Что Запад создаёт вокруг России, как будут раскачивать ситуацию дальше и что делать нам — Мендкович

09:30 19.01.2026 (обновлено: 09:31 19.01.2026)
 
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о риске, который возникает для стран СНГ при создании Западом враждебного пояса вокруг России:
00:26 - Изменилась ли стратегия Трампа?
03:19 - Цели США в разных точках мира;
07:00 - Враждебный пояс вокруг России;
12:33 - Реакция европейских лидеров на действия США;
15:45 - О создании новых фронтов в 2026 году.
ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Лента новостейМолния