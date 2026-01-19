https://ukraina.ru/20260119/chto-zapad-sozdat-vokrug-rossii-kak-budut-raskachivat-situatsiyu-dalshe-i-chto-delat-nam--mendkovich-1074481030.html

Что Запад создаёт вокруг России, как будут раскачивать ситуацию дальше и что делать нам — Мендкович

Что Запад создаёт вокруг России, как будут раскачивать ситуацию дальше и что делать нам — Мендкович - 19.01.2026

Что Запад создаёт вокруг России, как будут раскачивать ситуацию дальше и что делать нам — Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о риске, который возникает для стран СНГ при создании Западом... Украина.ру, 19.01.2026

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о риске, который возникает для стран СНГ при создании Западом враждебного пояса вокруг России: 00:26 - Изменилась ли стратегия Трампа? 03:19 - Цели США в разных точках мира; 07:00 - Враждебный пояс вокруг России; 12:33 - Реакция европейских лидеров на действия США; 15:45 - О создании новых фронтов в 2026 году. ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

2026

