https://ukraina.ru/20260119/chto-zapad-sozdat-vokrug-rossii-kak-budut-raskachivat-situatsiyu-dalshe-i-chto-delat-nam--mendkovich-1074481030.html
Что Запад создаёт вокруг России, как будут раскачивать ситуацию дальше и что делать нам — Мендкович
Что Запад создаёт вокруг России, как будут раскачивать ситуацию дальше и что делать нам — Мендкович - 19.01.2026 Украина.ру
Что Запад создаёт вокруг России, как будут раскачивать ситуацию дальше и что делать нам — Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о риске, который возникает для стран СНГ при создании Западом... Украина.ру, 19.01.2026
2026-01-19T09:30
2026-01-19T09:30
2026-01-19T09:31
видео
россия
запад
сша
дональд трамп
снг
никита мендкович
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074480787_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b34d50844720beb5ded7234387ded1ea.png
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о риске, который возникает для стран СНГ при создании Западом враждебного пояса вокруг России: 00:26 - Изменилась ли стратегия Трампа? 03:19 - Цели США в разных точках мира; 07:00 - Враждебный пояс вокруг России; 12:33 - Реакция европейских лидеров на действия США; 15:45 - О создании новых фронтов в 2026 году. ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
россия
запад
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074480787_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b655bc16514d0a0d8d7bba7a388b166e.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, запад, сша, дональд трамп, снг, никита мендкович, украина.ру, видео
Видео, Россия, Запад, США, Дональд Трамп, СНГ, Никита Мендкович, Украина.ру
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о риске, который возникает для стран СНГ при создании Западом враждебного пояса вокруг России:
00:26 - Изменилась ли стратегия Трампа?
03:19 - Цели США в разных точках мира;
07:00 - Враждебный пояс вокруг России;
12:33 - Реакция европейских лидеров на действия США;
15:45 - О создании новых фронтов в 2026 году.
ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich