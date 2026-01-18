https://ukraina.ru/20260118/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-lyudolovov-rezhut-i-strelyayut-1074446681.html

Западная Украина за минувшую неделю: людоловов режут и стреляют

Во Львове, где в декабре 2025 года в ходе "бусификации" зарезали сотрудника ТЦК, зафиксированы очередные вооружённые атаки против людоловов в форме. В этот раз никто не погиб, однако тенденция очевидна

Во Львове растёт сопротивление произволу ТЦКВо Львове произошли сразу две акции силового сопротивления мужчин попыткам их "бусифицировать". В первом случае мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат — прим.), во втором — обстрелял бус людоловов.Мужчина мобилизационного возраста ножом ранил военнослужащего ТЦК, сообщили 13 января в пресс-службе Львовской областной прокуратуры. Это произошло во время "мер по оповещению населения по мобилизации" — так официально называется охота на рекрутов, которую на улицах населённых пунктов ведут группы из сотрудников ТЦК и полиции.Событие произошло в Шевченковском районе Львова, пострадал 47-летний сотрудник Галицко-Франковского объединённого районного ТЦК, находившийся при исполнении служебных обязанностей."В то время военнослужащие вместе с полицией проводили мероприятия по оповещению населения относительно мобилизации вблизи одного из торговых центров. Во время проверки учётно-регистрационных документов 46-летний местный житель вытащил нож и ударил им военного в живот", — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, после этого мужчина сел в свой микроавтобус и скрылся. Раненого военнослужащего доставили в больницу, где он находится до сих пор.Полицейские разыскали напавшего и задержали его. Мужчине сообщили о подозрении в насилии в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг (ч. 3 ст. 350 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет.А на следующий день в посёлке Рудно (входит в состав Львова) неизвестный обстрелял бус "группы оповещения" ТЦК. В отделе коммуникации полиции Львовской области сообщили, что около 10:00 на перекрёстке улиц Леси Украинки и Небесной Сотни в Рудно водитель авто Volkswagen Passat произвёл несколько выстрелов из травматического оружия по микроавтобусу Volkswagen Transporter, где находились военнослужащие ТЦК, которые осуществляли "мероприятия по оповещению". После этого водитель легковушки уехал с места происшествия в неизвестном направлении.Представитель полиции Львовской области Алина Подрейко сообщила, что в результате происшествия никто не пострадал, а бус военнослужащих ТЦК получил механические повреждения. На обнародованных в интернете фото и видео видно, что нападавший совершил, по меньшей мере, три выстрела по микроавтобусу — именно столько отверстий от пуль видно на стекле с левой стороны авто.Полицейские предприняли меры по установлению места нахождения и задержанию предполагаемого стрелка. Во Львове объявили план-перехват, однако мужчину до сих пор не задержали. 15 января полиция сообщила, что установила личность стрелка — это якобы 28-летний житель Львовского района. Его поиски продолжаются.По факту обстрела буса ТЦК в Рудно следственные полиции возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.Напомним, 3 декабря 2025 года во Львове во время попытки "бусификации" 30-летний местный житель ударил ножом в бедренную артерию сотрудника ТЦК, от чего тот скончался в больнице. Мужчину задержали и арестовали, на суде он заявил, что не считает себя виновным, поскольку защищался от попытки его похитить.В начале января командование Сухопутных войск ВСУ, в чьём подчинении находится сеть ТЦК, сообщило, что всего в 2025 году совершено 272 нападения на сотрудников ТЦК, четверо из которых погибли. Региональное распределение нападений неизвестно, а погибшие сотрудники ТЦК, кроме Львова, зафиксированы также в Одесской и Полтавской областях — соответственно, двое и один.Лицемерная поддержка беженцев с Востока Украины в ЗакарпатьеВ Ужгород на минувшей неделе прибыл Алексей Харченко, начальник так называемой Луганской областной военной администрации (ОВА), под контролем которой нет ни одного населённого пункта в Луганской области. Чиновник 16 января подписал с начальником Закарпатской ОВА Мирославом Билецким меморандум о сотрудничестве между двумя администрациями.Кроме того, Харченко провёл встречу со специально отобранными беженцами из Луганской области — на Украине этих людей называют "внутренне перемещёнными лицами" (ВПЛ). Однако "картинку" испортила обнародованная на днях информация о злоупотреблении закарпатских общин со средствами, выделенными западными донорами на проекты поддержки ВПЛ.О подписании меморандума сообщил в социальных сетях Мирослав Билецкий, который подчеркнул, что главная цель документа — объединить усилия по поддержке жителей Луганской области, внутренне перемещённых лиц и пострадавших от военной агрессии, проживающих сейчас в Закарпатье. Речь идёт об обеспечении постоянным или временным жильём, доступе к социальным гарантиям. "Помогали, поддерживали и продолжим это делать, потому что мы — единый народ, в национальном коде которого заложено: подставить дружеское плечо ближнему в затруднительной ситуации", — пафосно написал губернатор Закарпатья.После этого Харченко, Билецкий и мэр Ужгорода Богдан Андреев поехали в так называемый "гуманитарный штаб Новоайдарской поселковой военной администрации Луганской области", который ещё в сентябре 2022 года открыл в Ужгороде тогдашний начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.Напомним, Сергей Гайдай тесно связан с Закарпатской областью. В 2015–2018 годах он был главой Мукачевской районной государственной администрации (РГА). Затем он некоторое время был советником патронатной службы главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко, фактически выполняя функции "теневого губернатора".С октября 2019 по март 2023 года Гайдай руководил Луганской областной государственной, позже военной администрацией, но был уволен из-за обоснованных подозрений в коррупционной деятельности. В марте 2024 года Зеленский назначил его начальником Мукачевской районной военной администрации, но в августе 2025-го чиновник был уволен за коррупцию во время закупок дронов и средств РЭБ, и сейчас находится под следствием.Однако все эти перипетии не повлияли на деятельность упомянутого "гуманитарного штаба", используемого властями для освоения средств, предназначенных для поддержки ВПЛ, — как бюджетных, так и западных. Поэтому неудивительно, что на встречу с чиновниками пригласили менее десятка бывших жителей Луганской области, которые чуть ли не с листочка озвучивали потребности, проблемы и предложения от имени ВПЛ.Судя по всему, это была спешно организованная антикризисная акция, ведь 14 января омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил об обнаружении на Закарпатье грубого нарушения — одна из общин использовала в коммерческих целях отремонтированное за средства международных партнёров помещение, предназначенное для проживания ВПЛ.Речь идёт о Дубриницко-Малоберезнянской общине в Ужгородском районе. По данным проверки, жильё для ВПЛ было готово ещё более двух лет назад: ремонт завершён, условия созданы, средства западных доноров — использованы. Но вместо поселения людей здание передали в аренду местному бизнесу сроком на три года, за 500 тысяч гривен в год."Согласно действующим государственным механизмам, проживание для внутренне перемещённых лиц бесплатно, а расходы на коммунальные услуги должны покрываться из государственного бюджета. В то же время в этом здании вынужденно перемещённых лиц так и не было. Дубриницкая община лишила 100 человек, пострадавших в результате вооружённой агрессии, без крова. Пока государство ежедневно эвакуирует гражданское население из зон боевых действий, в тыловом Закарпатье местная община зарабатывает деньги на человеческом горе", — написал Лубинец в социальных сетях.Никаких комментариев по поводу этой информации не прозвучало ни от Мирослава Билецкого, ни от его предшественника Виктора Микиты, ныне являющегося заместителем руководителя Офиса президента. Микита несколько последних дней находился в Закарпатье, где участвовал в торжествах по случаю открытия пешеходной полосы на пункте пересечения границы со Словакией. Ожидали его и в "гуманитарном штабе", однако в последний момент чиновник на встречу не пришёл.Смена губернаторов на Западной Украине продолжаетсяНа минувшей неделе Зеленский назначил нового председателя Тернопольской областной военной администрации, а также уволил председателя Волынской ОВА. Смена третьего подряд губернатора в регионе вызвала тревожные ожидания в других областях Западной Украины, прежде всего во Львовской.Долгое время фаворитом по борьбе за должность губернатора Тернопольской области считался присланный из Киева Владимир Василенко, однако вечером 12 января появился указ Зеленского о назначении начальником Тернопольской ОВА действующего вице-губернатора Тараса Пастуха. Пастух родился и вырос, в том числе в политическом смысле, в Тернопольской области.Политическую карьеру он начал в конце 1990-х, был помощником депутата Верховной Рады Михаила Ратушного, а с 2006 года — депутатом Тернопольского облсовета. В 2008–2010 годах Пастух возглавлял Бучачскую районную администрацию Тернопольской области. В июле 2014 года он пошёл добровольцем в армию, служил в разведывательной роте 128-й горно-пехотной бригады, участвовал в карательной операции в Донбассе. Осенью того же года прошёл в Верховную Раду от одного из округов Тернополя при поддержке партии "Самопомощь" (проект мэра Львова Андрея Садового).В новый состав Верховной Рады в 2019 году Пастух не попал. В 2020–2021 годах он работал вице-губернатором Харьковской области, с началом СВО вернулся в армию. В июле 2022 года подорвался на мине и потерял часть ноги. После длительной реабилитации и протезирования, в феврале 2025 года Тарас Пастух был назначен заместителем начальника Тернопольской ОВА.Понятно, что с такой героической биографией он победил в аппаратной войне Владимира Василенко, хотя того и поддерживал вице-премьер Алексей Кулеба. Пастух полностью вписывается в логику назначений на посты губернаторов на Западной Украине людей с боевым опытом — вроде нового начальника Черновицкой ОВА, полицейского генерала из Донбасса Руслана Осипенко.Кого-то подобного стоит ожидать и на посту нового губернатора Волыни, ведь 12 января начальник Волынской ОВА Иван Рудницкий был уволен, и он сразу же стал заместителем главы Службы безопасности Украины. Рудницкий — генерал СБУ, и до назначения губернатором работал на руководящих должностях в главках спецслужбы в нескольких областях Западной Украины, однако участия в боевых действиях он не принимал. Нынешний исполняющий обязанности начальника Волынской ОВА, классический чиновник Роман Романюк, вряд ли займёт губернаторское кресло, считают местные комментаторы.В ряде соседних областей тоже обсуждается возможная смена губернаторов. Если Мирослав Билецкий может рассчитывать на поддержку Виктора Микиты в Офисе президента, а Сергей Тюрин (Хмельницкий) — на протекцию спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, то Александр Коваль (Ровно), Светлана Онищук (Ивано-Франковск) и Максим Козицкий (Львов) не могут чувствовать себя уверенно.В частности, во Львове снова пошли разговоры о переходе Козицкого в Киев, особенно после назначения 14 января Дениса Шмыгаля вице-премьером и министром энергетики. Шмыгаль со времён работы директором департамента экономики Львовской ОГА хорошо знаком с отцом нынешнего губернатора Львовщины Зиновием Козицким, для бизнеса которого назначение сына заместителем министра энергетики было бы очень выгодным.Читайте также: Западная Украина в 2025 году: террор ТЦК, сопротивление и изобретательные уклонисты

