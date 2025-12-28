https://ukraina.ru/20251228/zapadnaya-ukraina-v-2025-godu-terror-ttsk-soprotivlenie-i-izobretatelnye-uklonisty-1073726464.html

Западная Украина в 2025 году: террор ТЦК, сопротивление и изобретательные уклонисты

Западная Украина в 2025 году: террор ТЦК, сопротивление и изобретательные уклонисты

На Западной Украине 2025 год прошёл под знаком мобилизации, сопротивления ей и попыток уклониться от неё. Политика в регионе исчезла, значимых кадровых изменений не было, как и резонансных коррупционных скандалов.

Тотальная мобилизация и террор со стороны ТЦКНа протяжении всего 2025 года в регионе усиливались мобилизация в формате "бусификации" и террор со стороны сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат — прим.). При этом руководство людоловов, как правило, оправдывало действия своих подчинённых. За решётку их бросали только в самых вопиющих случаях.В январе мэры Дрогобыча, Трускавца, Борислава, а также несколько глав сельских общин во Львовской области получили штрафы от местных ТЦК якобы за невыполнение мобилизационных задач. При этом у руководителей населённых пунктов нет никаких силовых подразделений, чтобы принудительно доставлять граждан в ТЦК. Единственная функция, которая им доступна, — это оповещение населения о мерах мобилизации. Кроме того, спущенные сверху планы по мобилизации просто невыполнимы, ведь в регионе нет достаточного человеческого ресурса.Мэры попытались оспорить наложение штрафов, однако проиграли суды и вынуждены были заплатить. Ходят слухи, что на самом деле они ещё и заплатили немалые суммы наличными руководству местных ТЦК — чтобы депутатов и чиновников их городских советов не мобилизовали, хотя формально у этих категорий мужчин нет "брони".При этом сотрудники ТЦК регулярно "бусифицируют" мужчин, имеющих право на отсрочку согласно закону. Так, в июне в Ровенской области был мобилизован отец троих несовершеннолетних детей Александр Пашко. Когда его жена рассказала об этом журналистам, в ТЦК заявили, что всё сделали законно, а Пашко теперь может подать документы на увольнение из рядов ВСУ — конечно, если успеет это сделать. О демобилизации мужчины никаких сообщений не было.Подобная тотальная мобилизация всё чаще оставляет жителей региона без жизненно необходимых услуг. Так, в начале августа была закрыта Государственная центральная районная аптека №33 в Любешове Камень-Каширского на Волыни — из-за мобилизации её единственного работника, заведующего Романа Бондарчука. Он уже из армии посоветовал пациентам с рецептами от психиатра или невропатолога обращаться в аптеки в Луцке. Однако до областного центра — 135 километров, и общественный транспорт из Любешова туда не ходит.Следует отметить, что в Камень-Каширском районе сотрудники ТЦК ведут себя как оккупационная администрация. 18 августа в селе Новые Червища один из военных выстрелил из травматического пистолета в голову 68-летней женщины, пытавшейся помешать "бусификации" односельчанина. Женщину прооперировали, её жизни ничего не угрожает. При этом дело было открыто по статье "Умышленное лёгкое телесное повреждение" (максимальное наказание — ограничение свободы до двух лет), а информации о наказании военного до сих пор нет.Собственно, к ответственности людоловов привлекают очень редко, только когда их преступления становятся резонансными. Один из таких случаев произошёл в ноябре в Верховинском районном ТЦК на Прикарпатье, где заместитель начальника во время медосмотра настолько сильно избил мобилизованного, что тому пришлось удалить яички. Подполковнику грозит 12 лет за решёткой, а о судьбе "бусифицированного" мужчины, который благодаря ТЦК стал кастратом, никакой открытой информации нет. Судя по всему, он до сих пор находится в рядах ВСУ.Сопротивление мобилизации тоже нарастает, есть первые жертвы среди сотрудников ТЦКВ начале февраля в Ровно и Каменец-Подольском мужчины мобилизационного возраста взорвали себя в помещениях ТЦК. В обоих случаях погибли только сами смертники, хотя были раненые среди персонала военкоматов — как военного, так и гражданского. Оба взрыва квалифицировали как теракты и обвинили в их организации Россию, привычно не предоставив никаких доказательств. А начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев и вовсе назвал российскими агентами всех журналистов, использующих термины "бусификация" и "людоловы".При этом 29 мая в Каменец-Подольском произошло массовое выступление против сотрудников ТЦК. В одном из спальных районов города более 100 человек окружили внедорожник с людоловами, которые перед этим избили местного парня и сбили своим авто девушку. Люди пытались вытащить военных из автомобиля, а затем начали крушить его. Спасли сотрудников ТЦК от расправы полицейские.В тот же день на Закарпатье в ходе столкновения между военными и цыганами пролилась кровь. В одном из цыганских поселений посёлка Большой Березный вблизи границы со Словакией пограничники вместе с полицейскими и нацгвардейцами устроили облаву на организаторов переправки уклонистов через украинско-словацкую границу — но наткнулись на сопротивление. Служебный транспорт пограничников цыгане забросали камнями, а затем пытались заблокировать пограничную заставу, избили её начальника, начальника разведки заставы и его заместителя.Хотя в обоих случаях СМИ и провластные пропагандисты написали об "организованном сопротивлении законной деятельности" силовиков, на самом деле речь шла о классических бунтах, вызванных произволом людей в военной форме. Как только в конфликты вмешивалась полиция, они довольно быстро прекращались.Кстати, в конце мая спикер оперативного командования "Запад" Олег Домбровский признал, что на территории Львовской области сотрудникам ТЦК регулярно наносят ущерб при исполнении обязанностей. Это заявление прозвучало после того, как в городе Новый Раздол восемь мужчин избили одного из людоловов, да ещё и с криками "Сейчас ты пойдёшь за российским кораблём!.."А уже в сентябре прошёл первый спланированный штурм помещений ТЦК. Группа неизвестных разбила окна и двери одного из зданий, используемых Калушским районным ТЦК в качестве своеобразного "пересыльного пункта" для наловленных на улицах мужчин. После этого из помещения сбежали трое военнообязанных, причём ни их, ни нападавших до сих пор не поймали.Как военные, так и правоохранители пытаются замолчать инцидент в Калуше, и не только потому, что властям невыгодно распространение информации об успешном силовом освобождении "бусифицированных". По слухам, из "пересыльного пункта" мужчины могли выйти на свободу, если их родные или друзья привозили сотрудникам ТЦК взятку в несколько тысяч долларов. Не исключено, что калушские "повстанцы", оценив ситуацию, решили не платить, а просто освободить своих близких силой.В декабре дошло и до первого убийства сотрудника ТЦК при попытке "бусификации" мужчины — это произошло 3 декабря в центре Львова. 30-летний львовский программист ударил ножом в паховую артерию 37-летнего ветерана АТО из Харькова, который в последнее время служил во Львовском ТЦК. Военный скончался в больнице, его убийца арестован до конца января 2026 года.Несмотря на бешеную пропаганду в стиле "уклонист убил военнослужащего", подавляющее большинство пользователей западноукраинского сегмента социальных сетей сочувствует не убитому сотруднику ТЦК, а его убийце. Действия мужчины называют самообороной от группы неизвестных лиц, которые хотели его похитить, пишут, что в США его оправдал бы суд присяжных, да и вообще — "людоловы сами виноваты". Таких постов и комментариев — десятки тысяч, в том числе под настоящими именами. Это стало неожиданностью для поклонников "войны до последнего украинца", которых ещё немало на Западной Украине.Следует отметить, что против нынешнего формата мобилизации выступают и некоторые руководители ТЦК в регионе. В апреле начальник второго отдела Дубенского районного ТЦК Ровенской области подполковник Юрий Ковалюк подтвердил журналистам, что заработная плата его и подчинённых зависит от количества наловленного "мобилизационного материала", при этом только 10–20% мобилизованных действительно будут воевать — а остальные станут дезертирами или сдадутся.Ковалюк также сказал, что не пустит своего сына в армию, и призвал ребят в возрасте 18–24 года не подписывать контракты с Вооружёнными Силами, потому что им придётся служить в "мясных бригадах", где живучесть личного состава очень низкая. Через несколько дней после интервью подполковника уволили из ТЦК и отправили заместителем командира батальона под Краматорск. До перевода в ТЦК в январе 2025 года Юрий Ковалюк занимал должность заместителя командира бригады.Уклонисты придумывают всё новые способы побега за границуНа Западной Украине шутят, что после окончания военного положения и открытия границ нужно будет создать "Музей уклонистов", где по аналогии с "Музеем Берлинской стены" показать все методы, которыми пользовались мужчины, чтобы вырваться в Европу. 2025-й увеличил количество будущих экспонатов.Если в предыдущем году значительная часть уклонистов пыталась выехать из Украины через пункты пересечения границы, используя фальшивые документы о статусе священника, инвалидности, количестве детей и т.п., то в 2025-м большинство беглецов предпочли нелегальное пересечение границы. Речь шла в основном о её сухопутных участках с Румынией, Венгрией и Словакией, ведь берег легендарной Тисы украинские пограничники взяли под особый контроль.При этом очень часто уклонистам помогали сами пограничники или другие силовики из Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областей. Так, в конце января был задержан инспектор пограничной службы из Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам нелегально покинуть Украину. А в марте в Закарпатье разоблачили сразу две группы людей в погонах, которые занимались переправкой мужчин мобилизационного возраста за границу. Причем если в первом случае речь шла о двух таможенных инспекторах, то во втором — о начальнике одного из районных управлений ГСЧС. К концу года количество подобных групп силовиков перевалило за десяток.Стоит отметить, что закарпатские пограничники, которые должны останавливать мужчин, ищущих светлое будущее в странах ЕС, сами всё чаще присоединяются к ним. Как сообщил близкий к СБУ журналист Виталий Глагола, около 20 военнослужащих Чопского пограничного отряда оставили несение службы. "В указанных случаях военнослужащие покинули места несения службы прямо во время охраны границы, бросили оружие и экипировку на украинской территории и скрылись в направлении Словакии и Венгрии", — написал журналист. По его информации, бум побегов начался в мае — с тех пор ежемесячно бежали до шести пограничников.В июне же в Закарпатской области разоблачили двоих бывших полицейских, организовавших схему незаконного пересечения границы для уклонистов, используя настоящий автомобиль скорой медицинской помощи. В течение нескольких месяцев им удавалось обходить проверки на блокпостах.Мужчины через знакомого волонтёра и благотворительную организацию приобрели карету скорой помощи Fiat Ducato, ввезённую из Польши в качестве гуманитарной помощи. В ней и перевозили военнообязанных, одетых в форменную медицинскую одежду, избегая проверок на блокпостах. Финальный этап маршрута пролегал до реки Тиса — там уклонисты получали гидрокостюмы, платили по 8 тысяч долларов США и самостоятельно переплывали в Румынию. Задокументированы по меньшей мере четыре успешных переправки.А в конце октября в Закарпатской области произошёл очередной силовой прорыв через границу с Венгрией, на этот раз — на новом КПП "Великая Паладь — Надьгодош", открытом только этой весной. "Мужчина на автомобиле во время пересечения границы в данном пункте пропуска включил дальний свет и на высокой скорости протаранил шлагбаум на выезд в Венгрию", — сообщили пограничники. Это удалось сделать, поскольку на новом пункте пропуска отсутствуют стационарные средства принудительной остановки авто — есть только шлагбаум."На всех обычных КПП в асфальт врыт швеллер и с помощью ручного управления снизу поднимаются наваренные из арматуры „зубы“ — это быстро останавливает движение в случае необходимости. Этот человек знал, что ничего похожего на КПП „Великая Паладь — Надьгодош“ нет", — объяснили пограничники. Скорее всего, так и было, ведь за рулём автомобиля находился известный закарпатский адвокат Эдуард Пуканыч, незаконно мобилизованный в июне 2025 года.Попытка повторить аналогичный трюк на двух колёсах не удалась. 13 декабря в пункт пропуска "Порубное" на украинско-румынской границе в Черновицкой на мотоцикле прибыл 33-летний львовянин. Мужчина намеревался уехать за границу, однако проходить погранично-таможенный контроль не собирался, зная, что не имеет оснований для выезда с Украины, сообщили пограничники. Он просто попытался на большой скорости прорваться через пункт пропуска в соседнюю страну, но пограничники подали команду "Барьер" и задержали нарушителя с помощью средств принудительной остановки.Последний случай чрезвычайно символичен: киевская власть для жителей Западной Украины всё больше превращается в барьер — на пути в Европу и просто к свободе.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: чиновники, олигархи, военные – воруют все

