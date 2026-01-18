"Власть слабеет, деньги тают": эксперт рассказала, почему украинские элиты уже "пакуют чемоданы" - 18.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260118/vlast-slabeet-dengi-tayut-ekspert-rasskazala-pochemu-ukrainskie-elity-uzhe-pakuyut-chemodany--1074410139.html
"Власть слабеет, деньги тают": эксперт рассказала, почему украинские элиты уже "пакуют чемоданы"
"Власть слабеет, деньги тают": эксперт рассказала, почему украинские элиты уже "пакуют чемоданы" - 18.01.2026 Украина.ру
"Власть слабеет, деньги тают": эксперт рассказала, почему украинские элиты уже "пакуют чемоданы"
Владимир Зеленский пребывает в состоянии безысходности: власть слабеет, а способные управленцы отказываются работать в правительстве, запятнанном военными преступлениями. Сейчас Киеву нужно удержать страну, а Западу — плавно от неё отвернуться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-01-18T06:00
2026-01-18T06:00
новости
запад
киев
украина
владимир зеленский
елена маркосян
юлия тимошенко
украина.ру
кабмин
набу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073833040_130:206:1201:809_1920x0_80_0_0_da89f18d074190bcc94003ee5f28e37b.jpg
Отвечая на вопрос о кадровых перестановках на Украине, Маркосян описала безвыходную ситуацию, в которой глава киевского режима. "А что ещё остается Зеленскому? Власть слабеет, деньги тают. Очередь к портфелям Кабмина заметно поредела", — заявила публицист.Она раскрыла причину острого кадрового кризиса. "Те, кто "всегда готов", не профессиональны или глупы, а те, кто может и способен решать проблемы, не хочет становиться в один ряд с командой военных преступников и ворюг", — сказала Маркосян. По ее словам, "одни бегут, другие пакуют чемоданы, готовят "аэродромы", а остальные в ожидании чуда".Обозреватель обозначила противоположные задачи, стоящие перед киевским режимом и его западными кураторами. "Зеленскому нужно держать страну, быть в центре политических процессов, а Западу нужно плавно отвернуться и не допустить резкого обвала Украины", — резюмировала собеседница издания.Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Подробнее о подоплеке нового дела против Тимошенко — в материале издания Украина.ру "Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко".
запад
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073833040_5:0:1250:934_1920x0_80_0_0_422329bcce39bd1b5ede0512a91cb03a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, киев, украина, владимир зеленский, елена маркосян, юлия тимошенко, украина.ру, кабмин, набу, власти украины, киевский режим, преступность, кабинет министров, новости украины
Новости, Запад, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Елена Маркосян, Юлия Тимошенко, Украина.ру, Кабмин, НАБУ, власти Украины, киевский режим, преступность, Кабинет министров, Новости Украины

"Власть слабеет, деньги тают": эксперт рассказала, почему украинские элиты уже "пакуют чемоданы"

06:00 18.01.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский пребывает в состоянии безысходности: власть слабеет, а способные управленцы отказываются работать в правительстве, запятнанном военными преступлениями. Сейчас Киеву нужно удержать страну, а Западу — плавно от неё отвернуться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Отвечая на вопрос о кадровых перестановках на Украине, Маркосян описала безвыходную ситуацию, в которой глава киевского режима. "А что ещё остается Зеленскому? Власть слабеет, деньги тают. Очередь к портфелям Кабмина заметно поредела", — заявила публицист.
Она раскрыла причину острого кадрового кризиса. "Те, кто "всегда готов", не профессиональны или глупы, а те, кто может и способен решать проблемы, не хочет становиться в один ряд с командой военных преступников и ворюг", — сказала Маркосян.
По ее словам, "одни бегут, другие пакуют чемоданы, готовят "аэродромы", а остальные в ожидании чуда".
Обозреватель обозначила противоположные задачи, стоящие перед киевским режимом и его западными кураторами. "Зеленскому нужно держать страну, быть в центре политических процессов, а Западу нужно плавно отвернуться и не допустить резкого обвала Украины", — резюмировала собеседница издания.
Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
Подробнее о подоплеке нового дела против Тимошенко — в материале издания Украина.ру "Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападКиевУкраинаВладимир ЗеленскийЕлена МаркосянЮлия ТимошенкоУкраина.руКабминНАБУвласти Украиныкиевский режимпреступностьКабинет министровНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Власть слабеет, деньги тают": эксперт рассказала, почему украинские элиты уже "пакуют чемоданы"
05:45Освобождение Одессы: военный эксперт заявил, что план операции уже "лежит на столе Генштаба"
05:30Гибкая, как "китайские мальчики": станет ли Тимошенко "мостиком между всеми" — мнение Елены Маркосян
05:15"Эффект яичной скорлупы": дезертиры ВСУ теперь бегут с оружием, а у ТЦК — проблемы с бусификацией
05:00Елена Маркосян: Украина не понимает, что России нужен не "какой-то мир", а стратегическая победа
04:45"Наши ракеты достанут до любого агрессора": эксперт о технологическом превосходстве России
04:30Дрейфующий Трамп: эксперт раскрыл, почему президент США отошел от MAGA и движется к позиции Рубио
04:15Свой человек для западных элит: Маркосян объяснила, чем Тимошенка похожа на "европейских болтунов"
02:45Рауль Кастро в борьбе с США. Семейная история
01:05“Слон в посудной лавке” или в чём секрет гренландской авантюры Трампа
23:25Кто же настоящий президент Венесуэлы? История семьи Родригес
22:07Настоящая причина подозрения Тимошенко
20:39Не предательство, а самосохранение: Европа бросает Украину ради союза с Россией
18:40Мирные как заложники, прибытие украинской делегации в США. Итоги 17 января
18:04Россия и Украина обменялись партиями гуманитарных посылок для военнопленных. Главное к этому часу
17:57NYT: Прибалтика обвиняет российских иноагентов в "кремлёвских нарративах" и "языке Путина"
17:38Глава администрации Харькова заявил о серьёзных повреждениях энергообъекта после обстрела
17:35Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах
17:21Четырём украинцам и одному россиянину в Польше грозит пожизненное заключение
17:17Когда слова ничего не стоят. В Евросоюзе заговорили о диалоге с Путиным, но это еще ничего не значит
Лента новостейМолния