"Власть слабеет, деньги тают": эксперт рассказала, почему украинские элиты уже "пакуют чемоданы"
Владимир Зеленский пребывает в состоянии безысходности: власть слабеет, а способные управленцы отказываются работать в правительстве, запятнанном военными преступлениями. Сейчас Киеву нужно удержать страну, а Западу — плавно от неё отвернуться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Власть слабеет, деньги тают": эксперт рассказала, почему украинские элиты уже "пакуют чемоданы"
Отвечая на вопрос о кадровых перестановках на Украине, Маркосян описала безвыходную ситуацию, в которой глава киевского режима. "А что ещё остается Зеленскому? Власть слабеет, деньги тают. Очередь к портфелям Кабмина заметно поредела", — заявила публицист.
Она раскрыла причину острого кадрового кризиса. "Те, кто "всегда готов", не профессиональны или глупы, а те, кто может и способен решать проблемы, не хочет становиться в один ряд с командой военных преступников и ворюг", — сказала Маркосян.
По ее словам, "одни бегут, другие пакуют чемоданы, готовят "аэродромы", а остальные в ожидании чуда".
Обозреватель обозначила противоположные задачи, стоящие перед киевским режимом и его западными кураторами. "Зеленскому нужно держать страну, быть в центре политических процессов, а Западу нужно плавно отвернуться и не допустить резкого обвала Украины", — резюмировала собеседница издания.
