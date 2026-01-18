https://ukraina.ru/20260118/vlast-slabeet-dengi-tayut-ekspert-rasskazala-pochemu-ukrainskie-elity-uzhe-pakuyut-chemodany--1074410139.html

"Власть слабеет, деньги тают": эксперт рассказала, почему украинские элиты уже "пакуют чемоданы"

Владимир Зеленский пребывает в состоянии безысходности: власть слабеет, а способные управленцы отказываются работать в правительстве, запятнанном военными преступлениями. Сейчас Киеву нужно удержать страну, а Западу — плавно от неё отвернуться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-01-18T06:00

новости

запад

киев

украина

владимир зеленский

елена маркосян

юлия тимошенко

украина.ру

кабмин

набу

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073833040_130:206:1201:809_1920x0_80_0_0_da89f18d074190bcc94003ee5f28e37b.jpg

Отвечая на вопрос о кадровых перестановках на Украине, Маркосян описала безвыходную ситуацию, в которой глава киевского режима. "А что ещё остается Зеленскому? Власть слабеет, деньги тают. Очередь к портфелям Кабмина заметно поредела", — заявила публицист.Она раскрыла причину острого кадрового кризиса. "Те, кто "всегда готов", не профессиональны или глупы, а те, кто может и способен решать проблемы, не хочет становиться в один ряд с командой военных преступников и ворюг", — сказала Маркосян. По ее словам, "одни бегут, другие пакуют чемоданы, готовят "аэродромы", а остальные в ожидании чуда".Обозреватель обозначила противоположные задачи, стоящие перед киевским режимом и его западными кураторами. "Зеленскому нужно держать страну, быть в центре политических процессов, а Западу нужно плавно отвернуться и не допустить резкого обвала Украины", — резюмировала собеседница издания.Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Подробнее о подоплеке нового дела против Тимошенко — в материале издания Украина.ру "Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

