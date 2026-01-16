Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 января - 16.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260116/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-16-yanvarya-1074376394.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 января
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 января - 16.01.2026 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 16.01.2026
2026-01-16T09:58
2026-01-16T09:58
видео
россия
запорожская область
александр "варяг" матюшин
вс рф
наступление вс рф
сво
фронт
запорожский фронт
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074376196_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0bc822ed2c090b71c88fb5cecd6e28a.jpg
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ продвигаются на всех участках фронта, несмотря на тяжелые погодные условия, а наиболее интенсивные продвижения зафиксированы в Запорожской области.
россия
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074376196_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16459b28e6da9881bdbfafbf058c55ec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, запорожская область, александр "варяг" матюшин, вс рф, наступление вс рф, сво, фронт, запорожский фронт, украина.ру, видео
Видео, Россия, Запорожская область, Александр "Варяг" Матюшин, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, фронт, Запорожский фронт, Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 января

09:58 16.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ продвигаются на всех участках фронта, несмотря на тяжелые погодные условия, а наиболее интенсивные продвижения зафиксированы в Запорожской области.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияЗапорожская областьАлександр "Варяг" МатюшинВС РФнаступление ВС РФСВОфронтЗапорожский фронтУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:39Армия России освободила Жовтневое в Запорожской области
11:16Британия в Норвегии готовится к войне с Россией
11:04Киев пойдет на территориальные уступки, но с условием - FT
10:51Началась битва за Никифоровку на Славянском направлении
10:45О вырубании "Старлинка" в Иране, среднем козыре Трампа и новых целях для "Орешника" — Сергейцев
10:39В Севастополе задержали мужчину, готовившего теракты по заданию украинских кураторов - ФСБ
10:31Удары украинских БПЛА по КТК заставили Казахстан искать обходные пути для экспорта нефти
10:29Тимошенко прибыла в суд, где ей изберут меру пресечения
10:12В Москве и Чувашии задержали подростков, совершавших поджоги по указанию спецслужб Украины - ФСБ
10:00Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 января
09:58Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 января
09:57Киевлян придётся выселять, ВВС США потеряли F-35 в океане. Главное к этому часу
09:38Население Украины винит Зеленского и коррупционеров в новом ударе "Орешником"
09:12Улучшений со светом в Киеве в ближайшие недели ждать не стоит — гендиректор энергокомпании Yasno
08:47Главное за ночь 16 января
08:12ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией
07:42Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции
07:19В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico
06:00Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружие
05:50Алехин о ситуации в Купянске: "Наши штурмовики загнали ВСУ в лес и взяли Подолы и Куриловку"
Лента новостейМолния