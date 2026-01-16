https://ukraina.ru/20260116/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-16-yanvarya-1074376394.html

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 16.01.2026

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ продвигаются на всех участках фронта, несмотря на тяжелые погодные условия, а наиболее интенсивные продвижения зафиксированы в Запорожской области.

