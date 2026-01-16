Тимошенко заявила, что на Украине установлен "фашистский режим" - 16.01.2026 Украина.ру
Тимошенко заявила, что на Украине установлен "фашистский режим"
Тимошенко заявила, что на Украине установлен "фашистский режим"
Подозреваемая в подкупе депутатов парламента лидер партии "Битькивщина" Юлия Тимошенко 16 января заявила, что на Украине при Владимире Зеленском установлен "фашистский режим". По ее словам, ближайшая пятилетка станет последней для независимости постсоветской республики
2026-01-16T14:06
2026-01-16T15:13
новости
украина
киев
россия
юлия тимошенко
владимир зеленский
виктор янукович
батькивщина
украина.ру
коррупция
Отвечая в суде на заявление прокурора, уверенного, что глава "Батькивщины" может беспрепятственно покинуть территорию Украины, Тимошенко сказала, что останется до тех пор, "пока этот фактически фашистский режим будет существовать"."Буду в Украине до тех пор, пока этот фактически фашистский режим существует в Украине", — заявила Тимошенко. "Я не уехала из страны даже во времена [экс-президента Украины Виктора] Януковича, когда знала, что меня могут посадить. И сейчас я останусь в Украине", - цитирует Тимошенко издание "Страна.ua".Тимошенко заявила также, что "следующие 5 лет станут последними в истории независимой Украины"."У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет", - отметила глава "Батькивщины".Также стало известно, что Тимошенко в суде открестилась от миллионов в декларацииБольше новостей дня представлено в обзоре Визит чешского президента в Киев. Хроника событий к 13:00 16 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
бывший ссср
Подозреваемая в подкупе депутатов парламента лидер партии "Битькивщина" Юлия Тимошенко 16 января заявила, что на Украине при Владимире Зеленском установлен "фашистский режим". По ее словам, ближайшая пятилетка станет последней для независимости постсоветской республики
Отвечая в суде на заявление прокурора, уверенного, что глава "Батькивщины" может беспрепятственно покинуть территорию Украины, Тимошенко сказала, что останется до тех пор, "пока этот фактически фашистский режим будет существовать".
"Буду в Украине до тех пор, пока этот фактически фашистский режим существует в Украине", — заявила Тимошенко.
"Я не уехала из страны даже во времена [экс-президента Украины Виктора] Януковича, когда знала, что меня могут посадить. И сейчас я останусь в Украине", - цитирует Тимошенко издание "Страна.ua".
Тимошенко заявила также, что "следующие 5 лет станут последними в истории независимой Украины".
"У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет", - отметила глава "Батькивщины".
Также стало известно, что Тимошенко в суде открестилась от миллионов в декларации
Больше новостей дня представлено в обзоре Визит чешского президента в Киев. Хроника событий к 13:00 16 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаКиевРоссияЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичБатькивщинаУкраина.рукоррупцияСудскандалфашизмфашистыукраинцы о Зеленскомситуация на Украиненеофашистыукраинские националистыбывший СССРпостсоветское пространство
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостейМолния