https://ukraina.ru/20260116/timoshenko-zayavila-chto-na-ukraine-ustanovlen-fashistskiy-rezhim-1074396717.html
Тимошенко заявила, что на Украине установлен "фашистский режим"
Тимошенко заявила, что на Украине установлен "фашистский режим" - 16.01.2026 Украина.ру
Тимошенко заявила, что на Украине установлен "фашистский режим"
Подозреваемая в подкупе депутатов парламента лидер партии "Битькивщина" Юлия Тимошенко 16 января заявила, что на Украине при Владимире Зеленском установлен "фашистский режим". По ее словам, ближайшая пятилетка станет последней для независимости постсоветской республики
2026-01-16T14:06
2026-01-16T14:06
2026-01-16T15:13
новости
украина
киев
россия
юлия тимошенко
владимир зеленский
виктор янукович
батькивщина
украина.ру
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074399222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f2fb4557e8b05fdec5ad178c75385f1.jpg
Отвечая в суде на заявление прокурора, уверенного, что глава "Батькивщины" может беспрепятственно покинуть территорию Украины, Тимошенко сказала, что останется до тех пор, "пока этот фактически фашистский режим будет существовать"."Буду в Украине до тех пор, пока этот фактически фашистский режим существует в Украине", — заявила Тимошенко. "Я не уехала из страны даже во времена [экс-президента Украины Виктора] Януковича, когда знала, что меня могут посадить. И сейчас я останусь в Украине", - цитирует Тимошенко издание "Страна.ua".Тимошенко заявила также, что "следующие 5 лет станут последними в истории независимой Украины"."У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет", - отметила глава "Батькивщины".Также стало известно, что Тимошенко в суде открестилась от миллионов в декларацииБольше новостей дня представлено в обзоре Визит чешского президента в Киев. Хроника событий к 13:00 16 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074399222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9adfc18ed7ab0c074c7493058d85db2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, юлия тимошенко, владимир зеленский, виктор янукович, батькивщина, украина.ру, коррупция, суд, скандал, фашизм, фашисты, украинцы о зеленском, ситуация на украине, неофашисты, украинские националисты, бывший ссср, постсоветское пространство
Новости, Украина, Киев, Россия, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Батькивщина, Украина.ру, коррупция, Суд, скандал, фашизм, фашисты, украинцы о Зеленском, ситуация на Украине, неофашисты, украинские националисты, бывший СССР, постсоветское пространство
Тимошенко заявила, что на Украине установлен "фашистский режим"
14:06 16.01.2026 (обновлено: 15:13 16.01.2026)
Подозреваемая в подкупе депутатов парламента лидер партии "Битькивщина" Юлия Тимошенко 16 января заявила, что на Украине при Владимире Зеленском установлен "фашистский режим". По ее словам, ближайшая пятилетка станет последней для независимости постсоветской республики
Отвечая в суде на заявление прокурора, уверенного, что глава "Батькивщины" может беспрепятственно покинуть территорию Украины, Тимошенко сказала, что останется до тех пор, "пока этот фактически фашистский режим будет существовать".
"Буду в Украине до тех пор, пока этот фактически фашистский режим существует в Украине", — заявила Тимошенко.
"Я не уехала из страны даже во времена [экс-президента Украины Виктора] Януковича, когда знала, что меня могут посадить. И сейчас я останусь в Украине", - цитирует Тимошенко издание "Страна.ua".
Тимошенко заявила также, что "следующие 5 лет станут последними в истории независимой Украины".
"У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет", - отметила глава "Батькивщины".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.