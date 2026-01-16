https://ukraina.ru/20260116/lvochkin-vernulsya-so-skandalom-gryaznoe-bele-byvshego-serogo-kardinala-ukrainy-vytaschili-naruzhu-1074390645.html

Лёвочкин вернулся со скандалом. Грязное белье бывшего "серого кардинала" Украины вытащили наружу

Прологом разворачивающемуся политическому процессу на Украине могут послужить слова Ивана Васильевича Бунши из известной комедии Гайдая: "Меня терзают смутные сомнения: у Шпака магнитофон, у посла медальон". Очень подходит для описания двух резонансных событий, происходящих одновременно.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102182/40/1021824039_0:2:900:508_1920x0_80_0_0_8d04e60ec4701dfa88b24444f1e045d4.jpg

Либо начался процесс по устранению политических конкурентов, либо борьба за финансовые потоки. Сегодня киевский суд избирает меру пресечения для Юлии Тимошенко. И именно в это же время бывшая супруга Сергея Лёвочкина, того самого соратника Виктора Януковича и его же главного предателя (архитектора госпереворота 2014 года), написала в своих соцсетях обвинительный пост и намерена идти в суд."Я, Зинаида Кубар (Лихачева), подала заявления в Национальную полицию Украины о преступлениях, совершенных моим бывшим мужем Сергеем Левочкиным. Да, тем самым Левочкиным, депутатом ОПЗЖ, бывшим главой администрации Виктора Януковича. Среди них: Статья 151-2 УКУ, принуждение к "восстановлению семьи", выражающееся в психологическом терроре, слежке, угрозах и преступном давлении на моего мужа. Статья 126-1 УК, домашнее насилие. На протяжении совместного проживания Сергей применял ко мне силу, о чем есть подтверждение врачей и фиксация вызова национальной полиции (которая, конечно, не захотела тогда открывать дело). Статья 182 УК, нарушение неприкосновенности частной жизни. Сергей позволил себе неслыханное: он присылал интимные видео, сделанные без моего разрешения во время нашего совместного проживания в прошлом, моему нынешнему мужу. Статья 289 УКУ. Речь идет об угоне моего автомобиля – наверное, с целью продемонстрировать мою крайнюю уязвимость и готовность Сергея на любые преступные меры, чтобы меня запугать. Все эти материалы дела у меня, я готова предоставить их журналистам, чтобы увеличить шансы на справедливое рассмотрение моих заявлений.Почему я молчала? Я до последнего не хотела выносить грязное белье и надеялась, что между нами все в прошлом и можно простить и забыть. Сергей так не считает. Он считает, что я его собственность, а он всемогущий вершитель судеб. И пока он прав: в Украине такие деятели, как Сергей, чувствуют себя очень хорошо и не имеют границ. Поэтому для меня это отчаянный шаг, который может стоить мне здоровье и даже жизни".Также супруга утверждает, что Лёвочкин инициировал перевод нынешнего мужа-военнослужащего Зинаиды в военную часть, где ему может угрожать смертельная опасность.Сергей Лёвочкин – один из самых влиятельных украинских политиков времен Кучмы и Януковича. Наиболее активный период его деятельности пришелся на 1999–2014 годы, после чего его публичная роль стала менее заметной. Но только публичная. Начинал свою карьеру с должности советника губернатора (1996–1999) Донецкой области Виктора Януковича. Далее дослужился до первого помощника президента Леонида Кучмы. Участвовал в переговорах между Кучмой и Виктором Ющенко во время Оранжевой революции (2004 год). Позже в правительстве Януковича (2006–2007 годы) был руководителем Аппарата премьер-министра Украины. Неоднократно избирался народным депутатом от провластной "Партии регионов". Наконец, вершиной карьеры Лёвочкина можно считать должность глава Администрации президента (2010–2014 годы). Его полномочия были настолько обширны, что Лёвочкина называли серым кардиналом украинской политики. Именно его называют режиссёром картины под названием "Онижедети". Когда на Майдан вышли десяток студентов и ночью был устроен силовой разгон митинга, все это было снято операторами карманного телеканала "Интер" и показано в эфире как доказательство диктатуры Януковича. Этот эпизод послужил триггером для массовых митингов в Киеве в 2013 году, которые в итоге привели к трагедии и госперевороту в феврале 2014 года.Парадокс фигуры Лёвочкина заключается в том, что он обязан своим влиянием, финансовым, в том числе России. Так как именно он фактически имел бизнес-влияние на компанию РосУкрЭнерго – главного поставщика российского газа на Украину. При этом именно Лёвочкин вкладывал в уши Януковича националистические ренессансы, галицизмы, и евроинтеграцию.Сейчас Лёвочкин публично не фигурирует в политике. По некоторым данным проживает то ли во Франции, то ли в Австрии. Однако его влияние на политические и финансовые процессы на Украине так же велико. Его связывают, прежде всего, с Андреем Ермаком. Давидом Арахамией и многими другими. Лёвочкин умеет диверсифицировать политические риски. Но накат от бывшей супруги может подпортить ему жизнь. Явно за этим "женским делом" стоят более профессиональные игроки. Тем более, что сейчас Лёвочкин реализует большой инвестиционный проект. Александр Дубинский из СИЗО сообщает: "Поздравляю Арахамию с тем, что он стал партнером Левочкина и Каськива по строительству горнолыжного курорта “Боржавські полонини”. Давид Георгиевич после бегства Миндича модерировал АРМА (через Татарова) и организовал продажу 460 Га земли по 2 000 грн за сотку “компании Каськива-Левочкина”. А вы говорите, зря стоял картонный майдан".Но очевидно и то, что на фоне дела Тимошенко и дело Лёвочкина имеет политический окрас. Украинские СМИ неоднократно указывали на связку Пинчук-Лёвочкин как главных агентов влияния Сороса на Украине. Сейчас, после атаки общественниками-соросятами на команду Зеленского, Офис президента тоже пошёл в атаку.Версии преследования Юлии Тимошенко - в статье Виктора Пироженко "Атака на Тимошенко. Какие цели преследуют противники Зеленского"

