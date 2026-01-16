https://ukraina.ru/20260116/gaza-na-ukraine-ostalos-primerno-na-20-dney---shmygal-1074389383.html

Газа на Украине осталось примерно на 20 дней - Шмыгаль

Украина наращивает импорт энергоносителей из Евросоюза и располагает запасами на "20 дней плюс". Об этом 16 января заявил членам Верховной Рады новоназначенный вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль

Кабмин Украины в лице Шмыгаля отчитался за импорт моторного топлива и газа в ходе парламентского часа вопросов к правительству."Украина обеспечена полностью топливом. Запасов 20 плюс дней запасов горючего есть у нас сегодня. Более подробно по запасам, по распределению не могу с трибуны озвучивать, поскольку информация является сенситивной и чувствительной", - заявил Шмыгаль."Цены на топливо, они рыночные, они, они конечно, колеблются в зависимости от колебаний мировых цен на нефть, нефтепродукты, топливо в европейских странах. Украина даже сегодня, во время войны, остается рыночной экономикой, и это важно",- цитирует Шмыгалая издание РБК-Украина.Шмыгаль назвал нормальным колебание цен на топливо и отметил, что "очень важно, что сегодня мы имеем достаточный запас дизеля для гражданских и военных нужд в нашем государстве"."Ситуация с запасами газа контролируемая. Запасы есть. Ограничения по газу не применяются", - подчеркнул Шмыгаль.Украина почти на 20% увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии. Импорт вырос с примерно 26 млн кубометров в сутки до более 30 млн кубометров по направлениям из Словакии и Польши.Издание напомнило что 14 января руководство Украины решило ввести режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Этому предшествовали массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины, из-за которых больше всего пострадал Киев, где действуют экстренные отключения энергоснабжения, а у некоторых потребителей почти неделю нет теплоснабжения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

