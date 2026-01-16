Газа на Украине осталось примерно на 20 дней - Шмыгаль - 16.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260116/gaza-na-ukraine-ostalos-primerno-na-20-dney---shmygal-1074389383.html
Газа на Украине осталось примерно на 20 дней - Шмыгаль
Газа на Украине осталось примерно на 20 дней - Шмыгаль
Украина наращивает импорт энергоносителей из Евросоюза и располагает запасами на "20 дней плюс". Об этом 16 января заявил членам Верховной Рады новоназначенный вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль
2026-01-16T12:33
2026-01-16T12:59
Кабмин Украины в лице Шмыгаля отчитался за импорт моторного топлива и газа в ходе парламентского часа вопросов к правительству."Украина обеспечена полностью топливом. Запасов 20 плюс дней запасов горючего есть у нас сегодня. Более подробно по запасам, по распределению не могу с трибуны озвучивать, поскольку информация является сенситивной и чувствительной", - заявил Шмыгаль."Цены на топливо, они рыночные, они, они конечно, колеблются в зависимости от колебаний мировых цен на нефть, нефтепродукты, топливо в европейских странах. Украина даже сегодня, во время войны, остается рыночной экономикой, и это важно",- цитирует Шмыгалая издание РБК-Украина.Шмыгаль назвал нормальным колебание цен на топливо и отметил, что "очень важно, что сегодня мы имеем достаточный запас дизеля для гражданских и военных нужд в нашем государстве"."Ситуация с запасами газа контролируемая. Запасы есть. Ограничения по газу не применяются", - подчеркнул Шмыгаль.Украина почти на 20% увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии. Импорт вырос с примерно 26 млн кубометров в сутки до более 30 млн кубометров по направлениям из Словакии и Польши.Издание напомнило что 14 января руководство Украины решило ввести режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Этому предшествовали массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины, из-за которых больше всего пострадал Киев, где действуют экстренные отключения энергоснабжения, а у некоторых потребителей почти неделю нет теплоснабжения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина, россия, денис шмыгаль, ес, верховная рада, кабмин, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, всу, электроснабжение, электроэнергия, энергетический кризис, энергосистема украины, энергетика, теплоэнергетика, киев, украина-ес, газ, топливо
Новости, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, ЕС, Верховная Рада, Кабмин, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, ВСУ, электроснабжение, электроэнергия, энергетический кризис, Энергосистема Украины, энергетика, теплоэнергетика, Киев, Украина-ЕС, газ, топливо

Газа на Украине осталось примерно на 20 дней - Шмыгаль

12:33 16.01.2026 (обновлено: 12:59 16.01.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
- РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Украина наращивает импорт энергоносителей из Евросоюза и располагает запасами на "20 дней плюс". Об этом 16 января заявил членам Верховной Рады новоназначенный вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль
Кабмин Украины в лице Шмыгаля отчитался за импорт моторного топлива и газа в ходе парламентского часа вопросов к правительству.
"Украина обеспечена полностью топливом. Запасов 20 плюс дней запасов горючего есть у нас сегодня. Более подробно по запасам, по распределению не могу с трибуны озвучивать, поскольку информация является сенситивной и чувствительной", - заявил Шмыгаль.
"Цены на топливо, они рыночные, они, они конечно, колеблются в зависимости от колебаний мировых цен на нефть, нефтепродукты, топливо в европейских странах. Украина даже сегодня, во время войны, остается рыночной экономикой, и это важно",- цитирует Шмыгалая издание РБК-Украина.
Шмыгаль назвал нормальным колебание цен на топливо и отметил, что "очень важно, что сегодня мы имеем достаточный запас дизеля для гражданских и военных нужд в нашем государстве".
"Ситуация с запасами газа контролируемая. Запасы есть. Ограничения по газу не применяются", - подчеркнул Шмыгаль.
Украина почти на 20% увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии. Импорт вырос с примерно 26 млн кубометров в сутки до более 30 млн кубометров по направлениям из Словакии и Польши.
Издание напомнило что 14 января руководство Украины решило ввести режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Этому предшествовали массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины, из-за которых больше всего пострадал Киев, где действуют экстренные отключения энергоснабжения, а у некоторых потребителей почти неделю нет теплоснабжения.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаРоссияДенис ШмыгальЕСВерховная РадаКабминСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасВСУэлектроснабжениеэлектроэнергияэнергетический кризисЭнергосистема УкраиныэнергетикатеплоэнергетикаКиевУкраина-ЕСгазтопливо
 
