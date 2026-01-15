Петр Порошенко*. Хорошо смеется тот, кто смеется последним - 15.01.2026 Украина.ру
Петр Порошенко*. Хорошо смеется тот, кто смеется последним
Петр Порошенко – еще один непотопляемый линкор украинской политики. Никакие пробоины в репутации не могут поколебать его жажду власти. Экс-президент Украины снова хочет оказаться на вершине. Вопрос лишь в том, как это сделать со столь гигантским антирейтингом
2026-01-15T16:52
2026-01-15T17:16
Говорят, что Порошенко готов финансово вложиться в экс-главкома СБУ Валерия Залужного, сделать его президентом, чтобы самому усесться в кресле премьера.Может быть и так, однако есть сомнения, что бывший президент действительно раскошелится на такое дело. О скупости Порошенко ходят легенды. В бытность членом бюджетного комитета Верховной Рады он имел прозвище Туфель, т.к. все время ходил в стоптанных башмаках.Еще одно прозвище экс-главы украинского государства – Шоколадный король. Так его нарекли за любовь к главному бизнесу его жизни – кондитерской фабрики Roshen. Вплоть до 2017 года липецкий завод Roshen исправно платил налоги в российский бюджет, пока Порошенко клеймил Москву на чем свет стоит.Первый его поход во власть кончился бесславно, в 2019 году он с треском проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Не помогли ни дебаты на стадионе, ни услуги черных пиарщиков, ни пресловутая триада "армия, мова, вiра".Порошенко – мастер мимикрии. Новость от 2009 года: глава наблюдательного совета Нацбанка Украины Петр Порошенко стал дьяконом УПЦ Московского патриархата.А вот его цитата уже из 2022-го: "Я не знаю такой церкви – УПЦ. &lt;…&gt; Какое будущее у Русской православной церкви? Ужасное. Потому что это не церковь. Это кэгэбистский притон, который одобряет и благословляет убийство украинцев, яд для любого верующего человека".Еще один пример лицемерия и двуличности Порошенко. В медиа и на трибуне он – яростный патриот, готовый положить "душу" и "тiло" за "незалежную", а на деле укрывает своего сына Алексея Порошенко* от армии. Год назад украинский суд арестовал имущество Порошенко младшего за неявку по повесткам.Бывший украинский президент открыто смеется над рядовыми соотечественниками, которых как зайцев отлавливают военкомы на улицах городов. Да, говорит Порошенко, оба моих сына за границей, но они активно помогают оттуда ВСУ.Однако было бы смешно, кабы не было так грустно. Именно Порошенко несет ответственность за начало так называемой антитеррористической операции в Донбассе, за первую кровь и жертвы среди мирного населения. Именно при нем начались гонения и убийства оппозиционеров, переписывание истории, разрушение памятников, притеснение русского языка и церкви. Порошенко уже давно не президент, но дело его живет. До мрачного, но логического завершения сегодня его пытается довести уже Зеленский.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, что происходит с Порошенко в последнее время - в материале издания Украина.ру Стремится стать копией Зеленского и учит обманывать Трампа. Чем занимается Петр Порошенко.
Петр Порошенко*. Хорошо смеется тот, кто смеется последним

16:52 15.01.2026 (обновлено: 17:16 15.01.2026)
 
Павел Котов
Петр Порошенко – еще один непотопляемый линкор украинской политики. Никакие пробоины в репутации не могут поколебать его жажду власти. Экс-президент Украины снова хочет оказаться на вершине. Вопрос лишь в том, как это сделать со столь гигантским антирейтингом
Говорят, что Порошенко готов финансово вложиться в экс-главкома СБУ Валерия Залужного, сделать его президентом, чтобы самому усесться в кресле премьера.
Может быть и так, однако есть сомнения, что бывший президент действительно раскошелится на такое дело. О скупости Порошенко ходят легенды. В бытность членом бюджетного комитета Верховной Рады он имел прозвище Туфель, т.к. все время ходил в стоптанных башмаках.
Еще одно прозвище экс-главы украинского государства – Шоколадный король. Так его нарекли за любовь к главному бизнесу его жизни – кондитерской фабрики Roshen. Вплоть до 2017 года липецкий завод Roshen исправно платил налоги в российский бюджет, пока Порошенко клеймил Москву на чем свет стоит.
Первый его поход во власть кончился бесславно, в 2019 году он с треском проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Не помогли ни дебаты на стадионе, ни услуги черных пиарщиков, ни пресловутая триада "армия, мова, вiра".
Порошенко – мастер мимикрии. Новость от 2009 года: глава наблюдательного совета Нацбанка Украины Петр Порошенко стал дьяконом УПЦ Московского патриархата.
А вот его цитата уже из 2022-го: "Я не знаю такой церкви – УПЦ. <…> Какое будущее у Русской православной церкви? Ужасное. Потому что это не церковь. Это кэгэбистский притон, который одобряет и благословляет убийство украинцев, яд для любого верующего человека".
Еще один пример лицемерия и двуличности Порошенко. В медиа и на трибуне он – яростный патриот, готовый положить "душу" и "тiло" за "незалежную", а на деле укрывает своего сына Алексея Порошенко* от армии. Год назад украинский суд арестовал имущество Порошенко младшего за неявку по повесткам.
Бывший украинский президент открыто смеется над рядовыми соотечественниками, которых как зайцев отлавливают военкомы на улицах городов. Да, говорит Порошенко, оба моих сына за границей, но они активно помогают оттуда ВСУ.
Однако было бы смешно, кабы не было так грустно. Именно Порошенко несет ответственность за начало так называемой антитеррористической операции в Донбассе, за первую кровь и жертвы среди мирного населения. Именно при нем начались гонения и убийства оппозиционеров, переписывание истории, разрушение памятников, притеснение русского языка и церкви.
Порошенко уже давно не президент, но дело его живет. До мрачного, но логического завершения сегодня его пытается довести уже Зеленский.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
О том, что происходит с Порошенко в последнее время - в материале издания Украина.ру Стремится стать копией Зеленского и учит обманывать Трампа. Чем занимается Петр Порошенко.
