Стремится стать копией Зеленского и учит обманывать Трампа. Чем занимается Петр Порошенко*

Проект мирного плана американской администрации и коррупционный скандал на Украине резко активизировали "близнецов-конкурентов" Зеленского, включая экс-президента Петра Порошенко. Он сейчас постоянно пиарится, раздает интервью, но, критикуя Зеленского, фактически предлагает продолжение той же политики только с собой во главе

Если Зеленский, унаследовав лозунг Порошенко "Армия, мова, вера", став плохой копией пятого президента, то теперь уже Порошенко стремится стать будущей копией Зеленского. В западных "демократиях" это называется "устойчивым" курсом страны.Депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, пишет из украинского СИЗО, что Порошенко готовится к выборам. "Порошенко, тем временем, начал взбадривать свою сетку по всей Украине - проводит zoom-конференции с депутатами территориальных общин, где есть его представители. На днях проводил совещание по грядущим выборам", - констатирует Дубинский.Для западных спонсоров экс-президент пытается продать свою непримиримость в отношении к РФ, хотя и требует быть очень осторожным в общении с Дональдом Трампом. Относительно мирного плана Трампа пятый президент Украины рассказывает, что Киеву необходимо повторить тот же маневр, что и в июле текущего года.В июле, после февральского скандала в Овальном кабинете, Зеленский многократно благодарил Трампа за помощь, лебезил перед ним и привез на новую встречу целый сонм европейских политиков в качестве группы поддержки. После этого Трамп, как писала Washington Post, говорил, что Зеленский хочет перейти в наступление, чтобы изменить ход войны, чего невозможно сделать в обороне.Сейчас Порошенко ставит в пример эти июльские переговоры, призывая повторить тот же финт. "Нужно повторить успешный опыт объединения усилий в Белом доме в июле 2025 года, после Аляски", - пишет Порошенко на своей странице в Facebook.На этой неделе в интервью американскому телеканалу MS NOW Порошенко, комментируя мирный план Трампа, говорил, что сначала должно быть прекращение огня, а уже затем – переговоры. Проще говоря, для него, как и для Зеленского, сейчас важно заболтать, затянуть процесс, чтобы остановить продвижение российской армии.Он рассказывал также, что "красными линиями" являются, дескать, территориальная целостность Украины, численность ВСУ и стремление в НАТО. По сути, это отказ от проекта мирного плана Трампа, но Порошенко призывает действовать осторожно, не говоря "да", но и не говоря "нет". Примечательно, что Зеленский и Андрей Ермак проводят такую же политику, словно у всех одни и те же суфлёры.В качестве примера мирного урегулирования Порошенко называет Минские соглашения, которые, как потом выяснилось, он выполнять не собирался. Сейчас он предлагает точно так же хитрить. "Моя рекомендация – а я имею опыт очень тяжелых переговоров в 2015 году – сначала нужно начать с безусловного, всеобъемлющего и немедленного прекращения огня. Мы ведь не позволим Путину сказать: "ОК, я за мир, но хочу продолжать войну". Нет, все детали можно обговорить во время мирных переговоров", - советует пятый президент "незалежной". Он подчеркивает, что нужно лишь начать говорить, но при этом не пересекать украинских "красных линий". Об этом же Порошенко рассказывал 24 ноября президенту Европейской народной партии Максу Веберу, советуя требовать немедленного прекращения огня, а затем – координации действий с европейскими партнерами.Как показал опыт АТО в Донбассе при Порошенко, когда для ВСУ складывается тяжелая ситуация – нужно требовать прекращения огня и "начать говорить", когда ситуация улучшается – пробовать идти в новое наступление.Как и Зеленский с Ермаком, Петр Порошенко требует включать в переговоры европейских союзников Киева, что тоже является гарантированным забалтыванием процесса. Единственное, что отличает его от Зеленского, Порошенко требует включать в переговорную команду "профессионалов", которые уже имеют опыт переговоров с россиянами. То есть, намекает на себя.Позиция Порошенко, как двойника Зеленского, последнее время существенно отличается от позиции "фронтмэна" его фракции "Евросолидарность" Алексея Гончаренко*. Тот, похоже, начал собственную политическую игру, а переобуваться ему не впервой.Относительно мирного плана Трампа Гончаренко не столь категоричен как его шеф. Гончаренко советует соглашаться на него в первоначальном виде из 28 пунктов. Он утверждает, что территории, дескать, все равно не вернуть, НАТО – не светит. Нардеп от партии "Евросолидарность" выступил и против вступления Украины в ЕС, утверждая, что это приведет к потере суверенитета.Telegram-каналы Офиса президента злорадствуют, утверждая, что "антиевропейский демарш" депутата Гончаренко – спланированный выход из партии Порошенко. После этого "Евросолидарность" его якобы с пафосом выгонит, чтобы тот занялся самостоятельным политическим плаванием.Ситуация в партии Порошенко очень напоминает раскол внутри фракции "Слуга народа", где часть депутатов выражает недовольство Ермаком и его фактическим отказом от реалистичного мирного плана.В то же время некоторые украинские политологи допускают, что имеет место согласованный "раскол" внутри обеих фракций. Руководство партий придерживается непримиримой позиции европейских "ястребов", но под будущие выборы отправляет в свободной плавание своих "диссидентов". Порошенко, одному из основателей Партии регионов не привыкать к таким уловкам.Кроме того, Порошенко и Зеленский тесно связали себя с предыдущей администрацией США. Им вряд ли стоит надеяться на особую милость Трампа. Однако их миньоны – другое дело.О том, что стоит за конфликтом внутри команды Трампа по поводу фейковых прослушек - в статье Михаила Павлива "Кто срывает мирные переговоры, и при чем тут Рубио и Вэнс".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

