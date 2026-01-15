https://ukraina.ru/20260115/mirom-budut-pravit-strazhi-severnogo-puti-dmitriy-vydrin-o-tom-pochemu-tramp--khozyaynichaet-v-arktike-1074297246.html

Миром будут править стражи Северного пути. Дмитрий Выдрин о том, почему Трамп хозяйничает в Арктике

"Трамп испугался. Не сомневаюсь, что Гренландия уйдет в Американский архипелаг", — заявил политолог, писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру.

Дональд Трамп 11 января заявил, что США "так или иначе" возьмут контроль над Гренландией. По его словам, в противном случае остров может оказаться под контролем России или Китая.— Дмитрий Игнатьевич, мы говорим в вами сразу после праздника — Старого нового года. А вы его отмечали?— А как же! Шампанское открывал лично.— В чем вы видите смысл этого чисто русского события?— Смысл вижу именно в русском принципе интеграции и гармонизации казалось бы несовместимых сущностей. На этом, собственно, и построен "русский мир".В данном случае есть официальный и канонизированный Новый год — с боем курантов и выступлением президента, с "огоньками" и "С легким паром", с созвоном всех друзей и знакомых… А есть скромный, незаметный Старый новый год с домашним постпразничным застольем — для утомленных шумом и звоном бокалов людей. Это немного грустный праздник, как "русский вальс" Шостаковича. При этом я подозреваю, что этой полупризнанной датой мы как бы добираем крохи радости, душевности, тепла, уюта, которые как бы доукомплектовывают Новый год. У меня даже сложилось пару устойчивых ассоциаций, раскрывающих суть этого феномена.— И в чем ассоциации, поделитесь, пожалуйста.— Одной точно поделюсь: мой отец Игнат, военный разведчик, будучи подростком, сколотил до Великой Отечественной войны пацанскую артель, которая домывала отвалы громадных государственных золотодобывающих драг. Какие-то крохи драгметалла эти механические монстры пропускали, а ребята, оформив разрешение, их добирали.Отец говорил, что был самым богатым школьником на Урале. Хватило выписать по почте весь набор музыкальных инструментов, кроме рояля. Играли всей бригадой в свободное время. Вот и Старый новый год как бы "домывка" эмоций, радости, пожеланий к основной массе уже озвученного добра. И нашим читателям пожелаю сложить полный комплект счастья!— Как считаете, что “Старый” новый год нам готовит. Трамп Гренландию заберет?— Да...— Хотелось бы для наших читателей подробностей.— А зачем? В праздники вериться в чудеса... У американцев на традиционный вопрос "Как дела?", традиционно отвечают "Прекрасно" (fine). То, что именно сенатор-республиканец по фамилии Файн внес законопроект о включении острова в состав США, уже почти ответ на вопрос "Как там Гренландия?" "Файн!" А если серьезно, то есть готовый законопроект, есть страстное желание президента Трампа [получить это остров], есть объективная логика обстоятельств. — Что это значит для России? Грубо говоря, это хорошо или плохо для нас?— Для нас это неизбежно. Трамп, как опять-таки мы с вами предсказали год назад, "заболел" проектом Берингова пролива. Не из-за ресурсов Арктики (это отдаленная перспектива), а в силу экзистенциальной важности Северного морского пути. Вскоре это будет единственный надежный трек мировых морских коммуникаций.Хаос в Иране, интриги вокруг турецкого аналога НАТО, война в ойкумене Красного моря и прочее сделают южную логистику чрезмерно рискованной. Миром будут править стражи Северного пути. Отсюда Аляска, "дух Анкориджа", тоннель под проливом, и так далее.— Но Трамп явно сдал назад, обвиняя Россию в окологрендланском присутствии. Он разочаровался в России как партнере по освоению Арктики?— Напротив. Он испугался. А для "рыжих" испуг — синоним крайнего интереса. Суть его страхов в некой недосказанности. Мол, я с Россией могу через Берингов пролив контролировать вход в Арктический трек. А кто будет контролировать выход — Дания, что ли? Да, вы издеваетесь! Отсюда такой интерес Трампа к Гренландии.— Вы согласны с такой логикой?— Частично. Поэтому и не сомневаюсь, что остров уйдет в Американский архипелаг.— Почему "частично" согласны? Что вас смущает?— Потому, что бабушки маленького Дональда (и Лиза, и Мэри) в отличии от моей бабы Кати не имели отношения к географии. Иначе бы он знал, что контролировать выход из Северного морского пути невозможно без Исландии. В этом плане этот сравнительно небольшой остров еще важнее, чем гигантский гренландский. И как последний он даже формально находится именно в западном полушарии.Но Трампу вот-вот подскажут. Сейчас идет конкуренция за политическое наследство Дональда Фредовича. Ясно, что наследник будет католиком. Даже своеобразная трамповская трактовка доктрины Монро предполагает усиление католической составляющей и скрепляющей западного полушария. Соответственно выбор не велик. Католик по рождению Рубио или католик по позднему крещению Вэнс. Кто из них первый объяснит начальнику роль Исландии и поднимет эту тему, тот и будет следующим президентом Штатов. Следите!— Хорошо, а что в таком случае станет с НАТО? Оно развалится?— Естественно. Организации фактически уже и нет. Альянс идет лесом, точнее льдами, на собачьих упряжках. — Что еще в Новом году вас впечатлило?— К сожалению, впечатления пока все больше негативные. Потряс, например, удар дронами ВСУ по новогоднему застолью в поселке Хорлы. Мне об этом необычном селе рассказывал еще Виталий Жолобов. Этот космонавт, герой Союза был губернатором Херсонщины в начале девяностых. Правда, термин "губернатор" тогда еще не прижился.Он и поведал удивительную историю. В Хорлах похоронена София Фальц-Фейн, которая была автором концепции реновации империи. Они с родственниками пришли к выводу, что империи необходимо интенсивно развивать внутренний рынок и принцип самодостаточности.Так вот мудрая София сделала акцент на важнейшей составляющей внутреннего рынка — местной логистике. Одесса была экспортным хабом, а из Хорлов баронесса пыталась сделать хаб внутриимперский. Ее пароходство с незамерзающим портом в Хорлах обслуживало внутренние торговые и пассажирские линии.А родичи параллельно создавали биосферный заповедник Аскания-Нова как символ того, что в России, как в Греции, "всё есть". Ну, пусть не "родина слонов", но "родина зебр" и даже лошадей Пржевальского. То есть культурную безграничность России они органично разбавляли безграничностью фауны.Если б эту великую даму не застрелил по недомыслию одесский Швондер, судьба державы могла бы сложиться иначе. Но что случилось, то случилось. Тем более, что одессита тут же покарали за самоуправство.Сейчас, я абсолютно уверен, подобные идеи будут востребованы. Возможно, киевская власть это интуитивно чувствует и наносит превентивный удар. Просматривается та же логика, что и при ударе по Судже, откуда на Украину пришли нарративы русского мира.— А вы не видите некой связи женщин, которые "могли бы изменить мир"? Я имею в виду баронессу и "газовую принцессу" Юлию Тимошенко. Она ведь тоже хочет мир изменить, за что и страдает как возможный конкурент Зеленскому.— Аналогий не вижу. София мир хотела изменить, а Юля свой мирок. Различные масштабы, различные мотивы, различные судьбы и роль в истории. Да, это совсем другая история…Лидер "Батькивщины", "оранжевая принцесса" Майдана, экс-премьер Юлия Тимошенко сидела при Леониде Кучме, сидела при Викторе Януковиче. Сядет при Владимире Зеленском, в материале Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко.

