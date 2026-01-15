https://ukraina.ru/20260115/kabala-raskryty-sekretnye-prilozheniya-k-resursnoy-sdelke-vashingtona-i-kieva-1074280146.html

Кабала! Раскрыты секретные приложения к "ресурсной сделке" Вашингтона и Киева

Кабала! Раскрыты секретные приложения к "ресурсной сделке" Вашингтона и Киева - 15.01.2026 Украина.ру

Кабала! Раскрыты секретные приложения к "ресурсной сделке" Вашингтона и Киева

Наконец стало известно, что на самом деле представляет собой так называемая "ресурсная сделка" между Вашингтоном и Киевом, между Дональдом Трампом и Зеленским. Речь идёт о крупнейшем литиевом месторождении на территории, контролируемой Киевом, о тендере и о победе в этом тендере, о которой сообщила премьер министр Свириденко.

2026-01-15T10:33

2026-01-15T10:33

2026-01-15T10:33

весь павлив

мнения

кабмин

дональд трамп

киев

вашингтон

владимир зеленский

запорожская аэс

каховская гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241808_0:7:1042:593_1920x0_80_0_0_caf92f61ed45b3425427d1407c40eb7a.jpg

Победителем, разумеется, стала американская компания. Более того, компания, напрямую связанная с личным давним другом Дональда Трампа, Рональдом Лаудером. Давайте разбираться, что же это за такое инвестиционное соглашение на самом деле.Почему этот момент принципиально важен? Потому что именно сейчас мы начинаем видеть, как раскрывается та самая закрытая, непубличная часть соглашения, о которой украинский Кабмин отказывался говорить даже в ответ на официальные запросы народных депутатов, ссылаясь на неразглашение. Речь идёт об уставе фонда, уже зарегистрированного в Нью Йорке, который станет сердцевиной всей конструкции под названием "восстановление Украины". Именно через этот фонд будут крутиться все шестерёнки этих сделок. А так же о приложениях к основному меморандуму.Что по факту засекречено?Во-первых, юридический механизм реализации соглашения. Во-вторых, существующее отдельное приложение, где содержится перечень активов которые де юре или де факто передадут американцам. И это не только потенциальные месторождения или лицензии на разработку, а уже действующие предприятия. Те самые предприятия, которые были национализированы, фактически отжаты у украинских олигархов, либо вообще никогда не находились в частной собственности и являлись государственными активами. Это прежде всего нефтегазовый сектор, титановые месторождения, другие предприятия горнорудного комплекса, такие как марганцевые месторождения, которые разрабатываются горно-обогатительными комбинатами группы Приват Коломойского*. Это Полтавский ГОК, крупнейший европейский производитель окатышей, принадлежавший Константину Жеваго и компании Ferrexpo, ныне находящийся в стадии национализации. И это далеко не полный список. Отдельной строкой идёт газотранспортная система Украины. Трамп не раз прямо или косвенно говорил о том, что она окажется под американским контролем. И не просто под контролем, а как инструмент торговли российскими углеводородами в Европу, где Соединённые Штаты становятся посредником и выгодоприобретателем. Речь идёт о десятках газопроводов и нефтепроводов, о продуктопроводах для дизеля и мазута, по которым сырьё идёт из России и Белоруссии в Европу. Это огромные подземные газохранилища, компрессорные станции, вся эта инфраструктурная машинерия. Всё это в рамках сделки также уходит под американский контроль. Дальше - энергетика. Запорожская АЭС, Каховская ГЭС, весь украинский Энергоатом и все атомные станции. Американцы плотно заходят в управление этими объектами и, с высокой вероятностью, становятся их конечными выгодоприобретателями. Где здесь место самой Украине, кто её об этом спрашивает, вопрос риторический.Но именно сделка по украинскому литию, по крупнейшему месторождению в центре Кировоградской области, и станет наглядной демонстрацией того, как в реальности выглядит эта ресурсная сделка. И как я говорил раньше, и как сейчас это лишь подтверждается, иначе как кабала, самая настоящая кабальная сделка, назвать её невозможно.Теперь конкретно о месторождении "Добра". Это два участка, разведанные запасы оцениваются примерно в 72 миллиона тонн. Около 70 миллионов тонн с относительно средним содержанием и чуть более миллиона тонн с высоким содержанием лития, порядка 1,4 процента в руде. Основные носители это так называемые петалиты, которые составляют основное наполнение месторождения. И вот здесь начинаются детали. По оценкам даже украинских профильных экспертов, из этих семидесяти с лишним миллионов тонн реально экономически извлекаемыми являются лишь 20–40 миллионов. Только их добыча имеет смысл с точки зрения экономики, по состоянию на сегодняшний день и при использовании существующих технологий, которыми располагают потенциальные инвесторы и производители.Украина технологически здесь вообще ни при чём. Украина никогда не добывала литий, никогда его не обогащала и никогда не производила конечный продукт. Соответственно, вся эта история изначально полностью инвесторская. И вот здесь появляется первый, по сути ключевой момент, где дьявол, как обычно, скрыт в деталях. По условиям сделки до момента полного покрытия всех расходов инвестор получает 70 процентов валовой добычи. В соглашении зафиксирован минимальный уровень инвестиций около 179 миллионов долларов, из которых порядка 167 идут непосредственно на добычу и первичное обогащение, ещё примерно 12 миллионов на дополнительную геологоразведку. Это минимальный порог. При этом профильные эксперты рынка оценивают реальные минимальные инвестиции, необходимые для полноценной разработки месторождения и дальнейшего обогащения руды до концентрата, не менее чем в один миллиард долларов. Но весь цимес, как говорят в Одессе, именно в этом юридическом механизме. До момента компенсации всех своих затрат инвестор забирает 70 процентов валовой добычи, то есть фактически весь объём извлечённой руды. Оставшиеся 30 процентов делятся между инвестором и государством Украина. И делятся они крайне показательно. Украине достаётся от 4 до 6 процентов от валовой добычи. Если же смотреть на общий объём, то это менее 2 процентов. Дальше важный момент, что по соглашению предполагается строительство мощностей по обогащению. Потому что сырой рудой, этим самым петалитом, в мире практически никто не торгует.Но и здесь есть нюанс. Вероятнее всего, обогащение будет производится на месте. Но, допустим, даже будет некий план строительства обогатительных мощностей. Вопрос – когда? Срок сделки 50 лет. Никто не мешает начать строительство этих мощностей через 20 или 30 лет. А до этого руду будут просто вывозить. В вагонах, как сырьё. Хотя возить воздух по жд – такое себе развлечение. Дальше будем исходить в расчетах из верхней оценки извлекаемого объема. Предположим, что извлекаемые объёмы составят 40 миллионов тонн. Беру именно верхнюю планку, чтобы было максимально наглядно. И дальше считаю исключительно для того, чтобы было понятно, как именно облапошат будущие поколения грэчкосиив, как по большому счёту расторговывают будущим этой территории. Считать буду по текущим рыночным ценам и по приблизительным затратам на обогащение. Это будут оценки округленные, но достаточно близкие к реальности.Итак, допустим, за несколько десятилетий извлекается около 40 миллионов тонн. Что такое эти 40 миллионов тонн? Повторюсь, в мире почти нет практики, когда просто сырую руду грузят, везут по железке в порт, потом отправляют на обогащение, а затем ещё и на глубокую химическую переработку. А это отдельная инфраструктура, отдельные инвестиции, железная дорога, терминалы, логистика. Конечным продуктом производственной цепочки сегодня являются преимущественно литий карбонат и литий гидроксид. Именно они торгуются на рынке и используются в промышленности. Сырьем для них является концентрат. Средняя цена на рынке сегодня составляет порядка 1700–1800 долларов за тонну. Если из этой суммы вычесть порядка 400–500 долларов себестоимости, включая добычу, первичную переработку, логистику и доставку до порта, то остаётся примерно 1300 долларов на тонне.Именно за счёт этой маржи инвестор будет отбивать свои вложения. Напомню, минимальный объём инвестиций по оценкам рынка составляет около одного миллиарда долларов. Причём я вас уверяю, с учётом того, что сделка изначально не в пользу Киева и не в пользу Украины, инвестор будет выкручивать руки по максимуму, записывая в расходы всё, что возможно, и самым наглым образом их завышая. Там легко может нарисоваться и полтора миллиарда. То есть до момента, когда инвестор формально покроет все свои инвестиции, будет извлечён минимум миллион тонн руды, а может и больше. И с этого объёма украинское государство получит меньше двух процентов. То есть фактически ничего. Ноль. Просто ноль. Идём дальше. Предположим, инвестор всё это отбил, все расходы закрыл, и начинается так называемое честное распределение. Я сильно сомневаюсь, что оно действительно будет честным, но предположим, что после покрытия всех затрат делёж пойдёт 50 на 50 от валового дохода. Хотя я уверен, что для государства Украины условия будут куда менее выгодными. Допустим, построены обогатительные мощности прямо в Кировоградской области, концентрат произведён, доставлен в порт. Повторюсь, при сегодняшних ценах выхлоп около 1300 долларов на тонне. Цены, конечно, могут измениться через пять, десять или пятнадцать лет, но мы считаем в текущих параметрах. Берём те же 40 миллионов тонн. Округляем и не считаем первый миллион тонн, по которому Украина вообще ничего не получает. Пусть всё равно будет 40 миллионов. Что получается? Получается валовая выручка порядка 5,2–5,3 миллиарда долларов. Суть в том, что инвестор почти наверняка будет занижать цену реализации, продавать концентрат ниже рынка, обосновывая это дополнительными затратами и логистикой. В результате фактический доход после всех вычетов может быть ближе к 1000 долларов на тонне.Даже если предположить, что потом это всё действительно делится пополам, то за десятки лет украинскому государству в лучшем случае достанется около 2 миллиардов долларов. То есть порядка 50 миллионов в год. Деньги уровня булочки с маслом для бюджета. А что делает американский инвестор? Он по демпинговым ценам довозит концентрат до порта, грузит его на суда и отправляет на собственное химическое производство, где доводит концентрат до конечного продукта. А конечный продукт сегодня стоит уже 17–18 тысяч долларов за тонну. Да, сама химическая переработка стоит порядка 5–6 тысяч долларов за тонну. Но итоговый заработок там совершенно иной. В итоге инвестор зарабатывает на Украине, по самым скромным оценкам, минимум 8–10 миллиардов долларов. То есть в четыре-пять раз больше, чем получает государство Украина. И это при условии, что после покрытия всех расходов делёж будет 50 на 50. Если же предположить, что логика распределения сохранится такой же, как и до покрытия затрат, когда Украина получает 4–6 процентов, то разрыв будет не в четыре-пять раз, а в десять-двадцать раз. То есть крупнейшее литиевое месторождение на контролируемой Киевом территории, стратегическое сырьё, фактически отдали почти бесплатно.При таких раскладах, если за 20 лет Украина в итоге получит миллиард или полмиллиарда долларов, то инвестор заработает совершенно другие деньги. Это уже не инвестиция. Это разбой на большой дороге. Но к таким условиям Зеленский был вынужден прибегнуть под давлением. А вообще, его и его ближайшее окружение не интересует будущее. Они получили свои бонусы и бенефиты здесь и сейчас, продлили своё пребывание у власти, сохранили возможность безнаказанно грабить остатки этой Химеры. Почти такие же деньги, которые инвестор будет зарабатывать десятилетиями, они наворуют за один год без американских персональных санкций и без давления со стороны администрации Трампа, который выторговали себе, подписав сделку.Стоит ли эта игра свеч для них? Конечно, стоит. А то, что незалежная потеряла стратегическое сырьё, кого это волнует на печерских холмах среди этих клептоманов? У них нет ни сомнений, ни сожалений. Они довольны и счастливы. Вот такая она, кабальная ресурсная сделка Вашингтона и Киева. Выгодная Вашингтону и выгодная верхушке киевского режима. А всем остальным, как всегда, по остаточному принципу. А скорее всего вообще ничего.О политической подоплеке ресурсной сделки - в статье Ресурсная сделка как шаг к прямым переговорам. Нужен ли Трампу мир с РФ и зачем переврали слова Вэнса*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

киев

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

весь павлив, мнения, кабмин, дональд трамп, киев, вашингтон, владимир зеленский, запорожская аэс, каховская гэс