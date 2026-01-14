https://ukraina.ru/20260114/armiya-rossii-osvobodila-komarovku-1074277660.html

Армия России освободила Комаровку

Армия России освободила Комаровку

Подразделения российской группировки войск освободили ещё один населенный пункт в Сумской области. Об этом 14 января сообщает Минобороны РФ

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области", - сказано в официальном сообщении.В сводке Минобороны России отмечено, что за минувшие сутки группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. "На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области", - сообщили также в Минобороны РФ.По официальным данным, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронемашины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад горючего и три склада материальных средств.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кем он будет? ЕС обсуждает назначение переговорщика по Украине. Хроника событий на утро 14 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

