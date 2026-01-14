Армия России освободила Комаровку - 14.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260114/armiya-rossii-osvobodila-komarovku-1074277660.html
Армия России освободила Комаровку
Армия России освободила Комаровку - 14.01.2026 Украина.ру
Армия России освободила Комаровку
Подразделения российской группировки войск освободили ещё один населенный пункт в Сумской области. Об этом 14 января сообщает Минобороны РФ
2026-01-14T12:21
2026-01-14T12:21
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области", - сказано в официальном сообщении.В сводке Минобороны России отмечено, что за минувшие сутки группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. "На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области", - сообщили также в Минобороны РФ.По официальным данным, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронемашины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад горючего и три склада материальных средств.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кем он будет? ЕС обсуждает назначение переговорщика по Украине. Хроника событий на утро 14 января
Украина.ру
Армия России освободила Комаровку

12:21 14.01.2026
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийПВО ГрВ "Север"
ПВО ГрВ Север - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Подразделения российской группировки войск освободили ещё один населенный пункт в Сумской области. Об этом 14 января сообщает Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области", - сказано в официальном сообщении.
В сводке Минобороны России отмечено, что за минувшие сутки группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области.
"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области", - сообщили также в Минобороны РФ.
По официальным данным, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронемашины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад горючего и три склада материальных средств.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кем он будет? ЕС обсуждает назначение переговорщика по Украине. Хроника событий на утро 14 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
