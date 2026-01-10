https://ukraina.ru/20260110/kurdskiy-sindrom-v-irane-lyubov-k-grablyam-i-ukraina-golovnogo-mozga-1074124649.html

Курдский синдром в Иране: любовь к граблям и "Украина головного мозга"

Курдский синдром в Иране: любовь к граблям и "Украина головного мозга"

Есть народы, о которых очень точно сказано в песне из фильма "Бриллиантовая рука": "Вроде не бездельники, и могли бы жить: им бы понедельники взять, и отменить".

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/04/1073984958_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_46d6804c705d0e85020a238098c96791.jpg

Только под понедельниками имеется в виду иррациональная вера в то, что американцы на самом деле обожают туземцев и свято выполняют данные им красивые обещания – то самое "Америка з нами!".Исторически главными импортёрами грабель были курды.Во время Первой мировой войны большая часть курдских племен была верна Оттоманской империи (в том числе сражалась с Россией). Тем не менее, после обещаний западных держав поддержать создание независимого Курдистана, курды начали поднимать против турок восстания. После поражения Оттоманов в 1920 году был подписан Севрский мирный договор, согласно которому курды по­лу­чали ши­ро­кую ав­то­но­мию с пер­спек­ти­вой пол­ной не­за­ви­си­мо­сти че­рез год по­сле всту­п­ле­ния договора в си­лу.Но (опаньки!) Севрский договор почему-то не вступил в силу, а в подписанном вместо него в 1923 году Лозаннском договоре все упоминания про независимый Курдистан магическим образом испарились, а курдские территории были разделены между Турцией, Ираком, Сирией и Ираном.Следующая масштабная попытка курдов потоптаться по граблям произошла в 1972 году, когда курдские лидеры тайно встретились с тогдашним главой ЦРУ США, где им была обещана поддержка курдской автономии в Ираке. Для контекста: тогда США больше любили Иран, чем Ирак, и по просьбе тогдашнего иранского шаха президент Никсон и его советник Киссинджер одобрили курдское восстание против иракцев. Курдам пошло оружие и деньги. Свет свободы и независимости сиял все ярче, но грабли нетерпеливо позвякивали в сарае.Прошло совсем немного времени, и Иран помирился с Ираком. И (опаньки опять) американская помощь немедленно остановилась.Лидер курдских повстанцев, Мустафа Барзани, отправил Киссинджеру депешу на чистой курдской мове: "Ваше превосходительство, Соединенные Штаты имеют моральную и политическую ответственность за наш народ!".Ответа не последовало.Курдское восстание было разгромлено, разрушено более 1400 курдских деревень, убито более 100 000 человек.Когда на слушаниях в Конгрессе Киссинджера спросили, как же так, он ответил: "Не надо путать тайную операцию с миссионерской деятельностью".Но на этом дело, конечно, не закончилось – любовь к граблям перетерпит любые невзгоды.Во время "Войны в Заливе" 1991 года президент США Джордж Буш призвал жителей Ирака поднять восстание против Саддама Хусейна. Естественно, первыми в очередь встали курды. Однако (опаньки!) Саддам быстро подавил восстание и устроил курдам кровавую баню, на которую Буш ответил некоей "временной бесполетной зоной", которая не помешала иракским властям раздолбить Пешмергу.Впрочем, в 2003 году, когда американцы вторглись в Ирак, все должно было пойти совсем по-другому. Как иначе? Курдские формирования играли серьезную роль в поддержке американской наземной операции, и в новую красивую конституцию Ирака была вписана красивая автономия курдского региона. Впрочем, поддерживаемые США иракские власти полностью забили на обещания курдам и сосредоточились на централизации власти.Но граблей никогда не бывает слишком много.В 2017 году после ожесточенной войны против ИГИЛ*, где они понесли серьезные потери и считали, что им это зачтется, иракские курды провели масштабный референдум о создании независимого курдского государства на территории Ирака, а сирийские курды – по поводу создания "Законодательного совета Роджавы" (Западного Курдистана) в Сирии. Понятно, что Турция, Сирия, Иран и Ирак синхронно отказались признавать результаты референдума.Но самое поучительное – против выступил никто иной, как наш старый знакомый Дональд Трамп, который заявил, что "создание курдского государства будет дестабилизирующим фактором". Когда иракские подразделения двинулись на курдские территории для "вразумления" (в том числе используя американские танки), американцы не сделали ничего.Примерно то же самое произошло с сирийскими курдами: они с энтузиазмом поддерживали свержение ужасного Асада (даже хуже Януковича), но в итоге новые демократические власти приказали им сложить оружие и "влиться" в единые вооруженные силы Новой Прекрасной Сирии. Курды не оценили широкого жеста, и начались боевые столкновения. По последним данным, боевики Джулани уже зачистили от курдов Алеппо, и дела там пахнут геноцидом.А что Трамп? Представитель Трампа призвал "снизить напряженность".Прямо сейчас в Иране охвачены беспорядками именно районы с преимущественно курдским населением. Есть данные, что беспорядки поддерживаются (и не только добрым словом, а оружием и боеприпасами) со стороны иракских курдов. Бунтовщики заявляют: "наша надежда — на Трампа!" (а сам Трамп прямо поддержал бунты и пригрозил Тегерану "жёстким ударом" в случае их подавления).Курды никак не могут понять одного: американцам на них плевать, и они нужны им только как инструмент для раскачивания неугодного режима. Даже если нынешняя власть в Иране падет, что не факт, никто и никогда из государств региона не позволит курдам обрести независимость.Почему? Потому что слишком удобно иметь их как послушное мясо, и преступно не использовать тех, кто верит тебе так искренне. Британские ученые даже объявили, что восставших в Иране поразила "Украина головного мозга", но скорее всего брешут, как всегда.Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

