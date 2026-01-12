https://ukraina.ru/20260112/glava-ofisa-zelenskogo-budanov-iz-mamkinogo-pirozhka-v-zayadlogo-terrorista--1074184802.html

Глава Офиса Зеленского Буданов*. Из "мамкиного пирожка" в заядлого террориста

Глава Офиса Зеленского Буданов*. Из "мамкиного пирожка" в заядлого террориста

Ровно десять дней назад Офис президента Украины получил нового руководителя

2026-01-12

"Маленький, щупленький парнишка, правда с хорошей мазой" - именно таким Буданова помнят его однокашники по Одесскому институту сухопутных войск.По одной версии, своим карьерным взлетом Буданов обязан матери, которая имела соответствующие выходы на "нужных" людей. По другой, его заприметили американцы, благодаря чему уже в 34 года он возглавил ГУР.Так или иначе, личными качествами будущий глава украинской военной разведки не блистал. Известно, например, что Буданов еще во время учебы питал пристрастие к алкоголю, "улетая" уже после первой рюмки.Одна из самых известных историй про Буданова – это его участие в неудачной диверсионной вылазке украинских спецназовцев в Крыму в 2016 году. Упоминают также, что он якобы воевал в Донбассе, был там ранен и лечился в США.В редких интервью он не упускает возможности прорекламировать свои "подвиги".По его словам, он живет с осколком противопехотной мины под сердцем, так как извлекать его опасно.Впрочем, недооценивать Буданова также не стоит. Это матерый враг, который прошел серьезную подготовку в ЦРУ, готовый к проведению самых безумных и откровенно террористических акций. В России на него заведено несколько уголовных дел, он обвиняется в более сотни эпизодов преступлений по статье о теракте.Свое террористическое кредо он озвучил пару лет назад – "мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира".Теперь же Владимир Зеленский выбрал этого кровожадного генерала на роль главы своей администрации. Для Буданова это первый опыт на "гражданке" и сразу в такой должности, которую на Украине считают одной из ключевых в плане влияния на политические процессы в стране.Версии разнятся – кто-то полагает, что он выбран как удобная для США фигура. Другие же считают, что таким назначением Зеленский "хоронит" карьеру Буданова, который мог рассматриваться им как потенциальный конкурент на выборах.Но есть и третий, противоположный вариант – Буданова готовят в президенты Украины, а его нынешнее возвышение – лишь первый шаг на этом пути.Какими бы мотивами не руководствовался Зеленский, для России назначение Буданова является еще одним подтверждением, что правящий на Украине режим не собирается сворачивать с проторенной террористической дорожки.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о Кирилле Буданове - в материале издания Украина.ру Кирилл Буданов, биография.

