Британский эксперт рассказал, как министр обороны навредил подданным заявлениями о Путине

Британские наёмники на Украине станут приоритетной целью вследствие заявлений британского министра обороны Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина. Об этом 11 января заявил британский военный аналитик Александр Меркурис

В эфире своего YouTube-канала Меркурис отметил, что Путин исчез из поля зрения прессы с 29 декабря после встречи с высокопоставленными офицерами. После этого, 3 января по приказу президента США Дональда Трампа армия этой страны вторглась в Венесуэлу и вывезла венесуэльского президента Николаса Мадуро вместе с женой.После венесуэльской операции США регион Южной Америки оказался дестабилизирован, констатировал Меркурис. Он также обратил внимание на безответственные заявления министра обороны своей страны, который с опозданием присоединился к комментаторам, желающим повторить операцию США в других странах. В частности, Хили предложил провести похищение Путина подобно тому, как это было сделано с Мадуро. "Русские неоднократно демонстрировали способность атаковать различные военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению. Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наёмникам. Они могут стать приоритетной целью", — заявил британский военный аналитик.Он отметил, что министр обороны Британии своими комментариями не только усугубляет международные проблемы и создаёт угрозы для подданных британской короны, но и для граждан Евросоюза, из которого британское королевство вышло. Хили высказался о похищении президента России в конце минувшей недели. Глава британского министерства посетил Киев и встретился с Зеленским, который до этого присоединился к кампании комментаторов темы похищения Мадуро. Россия, Китай и многие другие государства осудили военную операцию США в Венесуэле, указав на грубое нарушение международного права. Официальный Вашингтон заявил, что руководствуется только своими национальными интересами и даже мнение ООН представляет ценность для США постольку, поскольку не противоречит этим интересам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

