Британский эксперт рассказал, как министр обороны навредил подданным заявлениями о Путине - 12.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260112/britanskiy-ekspert-rasskazal-kak-ministr-oborony-navredil-poddannym-zayavleniyami-o-putine-1074160120.html
Британский эксперт рассказал, как министр обороны навредил подданным заявлениями о Путине
Британский эксперт рассказал, как министр обороны навредил подданным заявлениями о Путине - 12.01.2026 Украина.ру
Британский эксперт рассказал, как министр обороны навредил подданным заявлениями о Путине
Британские наёмники на Украине станут приоритетной целью вследствие заявлений британского министра обороны Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина. Об этом 11 января заявил британский военный аналитик Александр Меркурис
2026-01-12T09:52
2026-01-12T09:52
новости
британия
сша
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
мария захарова
мид
ес
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058805204_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c988926beec5f61f958d22e53dd17475.png
В эфире своего YouTube-канала Меркурис отметил, что Путин исчез из поля зрения прессы с 29 декабря после встречи с высокопоставленными офицерами. После этого, 3 января по приказу президента США Дональда Трампа армия этой страны вторглась в Венесуэлу и вывезла венесуэльского президента Николаса Мадуро вместе с женой.После венесуэльской операции США регион Южной Америки оказался дестабилизирован, констатировал Меркурис. Он также обратил внимание на безответственные заявления министра обороны своей страны, который с опозданием присоединился к комментаторам, желающим повторить операцию США в других странах. В частности, Хили предложил провести похищение Путина подобно тому, как это было сделано с Мадуро. "Русские неоднократно демонстрировали способность атаковать различные военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению. Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наёмникам. Они могут стать приоритетной целью", — заявил британский военный аналитик.Он отметил, что министр обороны Британии своими комментариями не только усугубляет международные проблемы и создаёт угрозы для подданных британской короны, но и для граждан Евросоюза, из которого британское королевство вышло. Хили высказался о похищении президента России в конце минувшей недели. Глава британского министерства посетил Киев и встретился с Зеленским, который до этого присоединился к кампании комментаторов темы похищения Мадуро. Россия, Китай и многие другие государства осудили военную операцию США в Венесуэле, указав на грубое нарушение международного права. Официальный Вашингтон заявил, что руководствуется только своими национальными интересами и даже мнение ООН представляет ценность для США постольку, поскольку не противоречит этим интересам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
британия
сша
венесуэла
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058805204_49:0:1188:854_1920x0_80_0_0_0b4f915ea1b34e48f733506c69c96c9a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, сша, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, мария захарова, мид, ес, оон, россия, украина, дональд трамп, украина.ру, международные отношения, международная политика, международное право
Новости, Британия, США, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Мария Захарова, МИД, ЕС, ООН, Россия, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, международные отношения, Международная политика, международное право

Британский эксперт рассказал, как министр обороны навредил подданным заявлениями о Путине

09:52 12.01.2026
 
© commons.wikimedia.org / UKinUSAДжон Хили
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© commons.wikimedia.org / UKinUSA
Читать в
ДзенTelegram
Британские наёмники на Украине станут приоритетной целью вследствие заявлений британского министра обороны Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина. Об этом 11 января заявил британский военный аналитик Александр Меркурис
В эфире своего YouTube-канала Меркурис отметил, что Путин исчез из поля зрения прессы с 29 декабря после встречи с высокопоставленными офицерами. После этого, 3 января по приказу президента США Дональда Трампа армия этой страны вторглась в Венесуэлу и вывезла венесуэльского президента Николаса Мадуро вместе с женой.
После венесуэльской операции США регион Южной Америки оказался дестабилизирован, констатировал Меркурис. Он также обратил внимание на безответственные заявления министра обороны своей страны, который с опозданием присоединился к комментаторам, желающим повторить операцию США в других странах. В частности, Хили предложил провести похищение Путина подобно тому, как это было сделано с Мадуро.
"Русские неоднократно демонстрировали способность атаковать различные военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению. Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наёмникам. Они могут стать приоритетной целью", — заявил британский военный аналитик.
Он отметил, что министр обороны Британии своими комментариями не только усугубляет международные проблемы и создаёт угрозы для подданных британской короны, но и для граждан Евросоюза, из которого британское королевство вышло.
Хили высказался о похищении президента России в конце минувшей недели. Глава британского министерства посетил Киев и встретился с Зеленским, который до этого присоединился к кампании комментаторов темы похищения Мадуро.
Россия, Китай и многие другие государства осудили военную операцию США в Венесуэле, указав на грубое нарушение международного права. Официальный Вашингтон заявил, что руководствуется только своими национальными интересами и даже мнение ООН представляет ценность для США постольку, поскольку не противоречит этим интересам.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБританияСШАВенесуэлаВладимир ПутинНиколас МадуроМария ЗахароваМИДЕСООНРоссияУкраинаДональд ТрампУкраина.румеждународные отношенияМеждународная политикамеждународное право
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Теракт в Пермском крае, Минобороны Британии против мира на Украине. Главное к 11.00
10:55Российский зенитно-ракетный комплекс уничтожил "неубиваемый" истребитель ВСУ
10:03ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь - губернатор
10:00Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, вытягивание средств Запада. Хроника событий на утро 12 января
09:58Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 12 января
09:57Армия России просачивается сквозь боевые порядки ВСУ и атакует за Гуляйполем
09:52Британский эксперт рассказал, как министр обороны навредил подданным заявлениями о Путине
09:27Трамп снова высказался о будущем НАТО и Гренландии
09:08ВС РФ уничтожили более 110 объектов ВСУ за неделю в Сумской и Харьковской областях
08:57Экзамен на русскость: что изменилось в сфере миграции и как начать новую жизнь в России – Бублик
08:18Главное за ночь 12 января
07:44ПВО ночью расправилась с украинскими беспилотниками над Россией
07:19Масштабный пожар в столице: ВС РФ ночью атаковали противника
05:31Как Брюссель кинул Киев и продал европейских фермеров
05:13Вернется ли шах за сапогами. Или иранская трагедия
05:10Бои за коррупцию. Что говорят на Украине об отставке верного пса режима - главы СБУ Малюка*
05:05Мицухиро Кимура: Япония должна снять санкции с России, а Украина — провести выборы и отказаться от НАТО
05:00Украина за неделю. Кого испугал "Орешник"
04:47"Календарные войны" на Западной Украине обострились в Рождественские праздники
04:37"Киев и другие города станут городами-призраками". Эксперты и политики о будущем Украине
Лента новостейМолния