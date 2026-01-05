https://ukraina.ru/20260105/evgeniy-yuschuk-o-zakhvate-maduro-i-venesuele-zadacha-trampa--vykinut-rossiyu-i-kitay-iz-yuzhnoy-ameriki-1074005887.html

Евгений Ющук о захвате Мадуро и Венесуэле: Задача Трампа — выкинуть Россию и Китай из Южной Америки

Трамп может заниматься и Украиной, и Венесуэлой, и Европой, и Китаем, и так далее — никаких проблем с этим не возникнет. Другое дело, что Китай вряд ли откажется так просто от своего влияния в Венесуэле, а Россия от военно-технического сотрудничества с Ираном.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки Strategic Consortium of Intelligence Professionals (SCIP), кандидат экономических наук Евгений Ющук.Внезапный захват Николаса Мадуро американцами в Каракасе кардинально изменил баланс сил в мире. Как пишет The Telegraph, пока одни эксперты видят в этом новый виток американского империализма, другие считают, что операция неожиданно сыграла на руку России и Китаю. По мнению издания, рейд США по-настоящему потряс Москву и Пекин, и дальше будут последствия.— Евгений Леонидович, как бы вы прокомментировали действия Трампа в Венесуэле, в том числе в рамках вашего тезиса, обозначенного в СМИ, что идёт зачистка заднего двора США от Китая?— Ситуация с Венесуэлой, а точнее с Латинской Америкой — это история про доктрину Монро, которой на сегодня 202 года.[Доктрина Монро" — это внешнеполитический принцип США, провозглашённый президентом Джеймсом Монро в 1823 году, который объявил о закрытии американских континентов для европейской колонизации и невмешательстве в европейские дела, под лозунгом "Америка для американцев", устанавливая доминирование США в Западном полушарии. Доктрина запрещала дальнейшую колонизацию Нового Света и любое вмешательство европейских держав в дела независимых американских государств, при этом США обязывались не вмешиваться в дела Европы.]Под другими странами прежде всего в США понимали Испанию, которая имела колонии и пыталась их удержать. А американцы, наоборот, пытались их отобрать, и, не имея физической возможности этого сделать в полном объеме, тем не менее не хотели расширения влияния испанцев. В то время США опирались на Британию, не имея своих достаточно мощных военных сил. Параллельно с этим существовал Священный Союз России, Пруссии и Австрии, который мог поддержать Испанию.[Священный союз — консервативный союз России, Пруссии и Австрии, созданный с целью поддержания установленного на Венском конгрессе (1815) международного порядка. Священный союз вошёл в историю европейской дипломатии как "сплочённая организация с резко очерченной клерикально-монархической идеологией, созданная на основе подавления революционных настроений, где бы они ни проявлялись".]Таким образом родилась идея разделения сферы интересов: вы не лезьте к нам, мы не будем трогать вас. Но сегодня список стран, которые, по мнению Соединенных Штатов, угрожают их гегемонии, изменился. В первую очередь, туда вошел Китай, который в течение 25 лет распространил влияние на Южную Америку. Поэтому, по моему мнению, именно китайцев США сейчас выбивают оттуда.В целом же на мой взгляд, история с Венесуэлой выглядит довольно странно. Трамп отправил спецназ на рискованную операцию, чтобы выкрали Мадуро, и теперь имеет в сухом остатке пожилого мигранта в тюрьме. То, что венесуэльского экс-лидера закрыли в клетку, кроме пиар-эффекта никакого воздействия на данный момент не имеет. Тем более американцы реально рисковали, проводя такую операцию в Венесуэле. Напомню о похожей операции в Могадишо в 1993 году, когда дело закончилось глубоким провалом США, которые понесли тяжелые потери — причем потому, что у них просто сбили вертолет из противотанкового гранатомета. Окажись в кустах в Каракасе человек с ПЗРК (его со спутника не разглядишь) — и результат американского десанта мог быть, как в Могадишо.Даже если США разбомбят Венесуэлу— что дальше? Или в джунгли высадят войска? Может получиться еще один Вьетнам…— И все-таки, как мне кажется, Трампу стоило посоветоваться с Китаем и Россией, прежде чем вершить хаос в Венесуэле…— Есть доктрина Монро, которая была модернизирована Рузвельтом, а теперь — Трампом. Она четко говорит: никому на заднем дворе Соединенных Штатов, кроме их самих, делать нечего. Поэтому задача Трампа — выкинуть Россию и Китай из Южной Америки. Естественно, он не будет советоваться по этому поводу с нами и китайцами.Договариваться Трамп стал бы только в случае, если в этом был для него смысл с точки зрения противодействия России или Китая США. В 90-е годы у альтернативной власти (то есть у бандитов) был тезис: если хочешь вытащить кусок у кого-то изо рта, положи что-то взамен или закрой этот рот силой.Так вот, воспрепятствовать силой Соединенным Штатам ни Россия, ни Китай, к сожалению, не могут. Равно как и взамен нам нечего предложить Америке. Поэтому Трамп и мыслит в этом направлении: зачем договариваться с Москвой и Пекином, если с них взять нечего, и угрозы от них никакой, не считая глубокой озабоченности, которую выразил МИД. И президент США берет и недружественно эти страны из Венесуэлы выкидывает.Другой вопрос, что США придется договариваться в иных местах и направлениях с китайцами, да и с Россией — с точки зрения того, чтобы она не стала надежным тылом Китая. Но, повторюсь, это не относится к Венесуэле.— И как теперь могут действовать Китай и Россия? Какие последствия нас ждут в связи с венесуэльским кризисом?— С одной стороны, теоретически это может означать низкие цены на нефть и, соответственно, проблемы с бюджетом в РФ. С другой стороны, Китай заинтересован в России как поставщике энергоресурсов. Затопление танкеров в Черном море показывает, что технически Запад может заблокировать морские пути, а если дальше начнут топить судна, которые идут в Китай, страна останется без нефти. Тогда у Китая останется только наш сухопутный маршрут.Третье. Необходимо при этом понимать, что у Китая свои интересы и развивать Россию он не стремится. Напомню, что КНР поднялась на том, что сыграла важную роль на стороне американцев в нанесении поражения Советскому Союзу в Афганистане, где присутствовали китайские советники и вооружения. За это Китаю открыли доступ на мировые рынки — не без его собственных усилий, конечно. Теперь значимость сильно выросшего экономически Китая пытаются понизить.Полагаю, сейчас идет поиск некого баланса. Американцы, как мне кажется, пытаются предложить нам вариант, при котором мы займем более нейтральную позицию по отношению к Китаю и дадим Трампу с ним разобраться. За это нам, возможно, помогут приподнять нашу экономику (да, на какое-то время, но в мировой политике в принципе нет ничего вечного).— Поддерживать Венесуэлу Россия не будет?— А как это сделать? Она находится на другом конце земного шара. Быстро туда добраться мы не сможем, да и наша армия занята сейчас на СВО. В Венесуэле сейчас участвовать будут китайцы.Если верна версия, американцы попытаются мягкой силой расшатывать Венесуэлу, не входя туда войсками; постараются установить отношения с нынешним руководством страны, которое после захвата Мадуро получается, что повысили в должности; начнут под видом демократизации взращивать местную оппозицию, чтобы потом развить это, например, в смещение властей через цветную революцию, как это обычно делают США. Но китайцы в эти игры играть умеют, и деньги у них есть, и инфраструктурные проекты в Венесуэле.И самое главное, Пекин не собирается оккупировать венесуэльцев — в отличие от США. Нельзя не учитывать, что у Венесуэлы есть историческая травма — воспоминания о колониальном прошлом, с которым она боролась и победила. Население не хочет снова стать колонией.— На ваш взгляд, насколько глубоко Трамп ушёл в решение вопросов в западном полушарии? То есть будет ли он заниматься Украиной и переговорным процессом?— На мой взгляд, есть существенная разница между подходами человека-обывателя и государства к решению вопросов. Государство — многозадачная среда, которая может одновременно вести несколько разных тем. Более того, государство может одновременно по одному вопросу с кем-то "дружить", а по другому — воевать. Например, борьба с международным терроризмом объединяет многие государства, даже являющиеся непримиримыми врагами на других направлениях.В политике, и во внутренней, и в международной, все альянсы носят временный характер. Допустим, часто слышим сожаление, что политик "переобулся". А на самом деле у него была временная цель, он ее достиг, и альянс с союзниками распался. И теперь может сформироваться новая группа с новыми задачами — в том числе это возможно с бывшими противниками, если цель одна (но и это – не навсегда).Поэтому, конечно, Трамп может заниматься и Украиной, и Венесуэлой, и Европой, и Китаем — никаких проблем с этим не возникнет.— Пойдет ли Трамп в таком случае на эскалацию с Ираном?— Израиль подбивает американцев на то, чтобы ему разрешили снова воевать с Ираном. Но проблема в том, что Иран — огромная страна, и у израильтян нет вооружений, которые, условно говоря, достанут до дальней стороны исламской республики.Напомню, что в период 12-дневной войны, Тегеран значительную часть вооружений и производственных мощностей перебазировал на восток своей территории. Израильтяне не могли туда дотянуться, и позвали на помощь американцев. В итоге Израиль вышел из конфликта, потому что у него начали разносить инфраструктуру.Израиль — маленькое государство, у него нефтеперерабатывающих заводов по пальцам пересчитать можно. С электростанциями примерно так же. И если их разбомбить (а Иран начинал это делать), то страна скатится почти что в каменный век. Но в то же время у Израиля стоит вопрос выживания — вот они и пытаются подбить американцев, чтобы снова США нанесли удар по Ирану. Они, видимо, разведали новые цели, говорят "давайте бомбу скидывать".— Как думаете, скинут бомбу на Иран?— Может быть, скинут, а, возможно, и нет. Потому что, если один раз получилось напасть незаметно, не значит, что удастся сделать так же в следующий. В конце концов американский бомбардировщик-невидимку могут сбить над Ираном, а потом это будет крутиться по всем каналам в публичном поле. И что Трамп с этим делать будет?— Вы сказали Венесуэла далеко от России, поэтому за нее на нет смысла "впрягаться". Иран ближе. Как на этом направлении Россия может действовать?— У России с Ираном военно-техническое сотрудничество идет. У нас есть коридор, через который можно возить грузы в Иран, как по воздуху, так и по Каспийскому морю. Таким образом,у нас есть возможность добраться до Ирана физически — для того, чтобы оказать ему помощь как в военном, так и в экономическом плане.И ведь дроны-камикадзе "Шахеды", которые у нас стали "Геранями", пришли в РФ из Ирана. Эта страна также сильный сдерживающий фактор для Израиля и Турции на Ближнем Востоке. В этом плане Иран нам, конечно, нужен, тем более, как я уже сказал, с ним возможно физическое взаимодействие в отличие от Венесуэлы, которая на другом конце земли.Также о том, что получит Трамп от свержения режима Мадуро в Венесуэле, в интервью Владимир Васильев об атаках США на Венесуэлу: Следующими могут стать Куба, Гренландия и даже Иран.

