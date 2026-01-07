Что известно о захвате российского танкера США и какой будет ответ? Военкоры и СМИ попытались разобраться - 07.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260107/chto-izvestno-o-zakhvate-rossiyskogo-tankera-ssha-i-kakoy-budet-otvet-voenkory-i-smi-popytalis-1074051361.html
Что известно о захвате российского танкера США и какой будет ответ? Военкоры и СМИ попытались разобраться
Что известно о захвате российского танкера США и какой будет ответ? Военкоры и СМИ попытались разобраться - 07.01.2026 Украина.ру
Что известно о захвате российского танкера США и какой будет ответ? Военкоры и СМИ попытались разобраться
В Северной Атлантике произошел масштабный инцидент: силы США осуществили силовой захват российского нефтяного танкера "Маринера". Как 7 января сообщает Reuters со ссылкой на Европейское командование ВС США, судно было задержано
2026-01-07T17:09
2026-01-07T17:09
новости
сша
россия
исландия
александр коц
rt
пентагон
танкер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073125842_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c7dde1026503661049fbd56837486c0.jpg.webp
По данным издания RT, на танкере, который более двух недель преследовали корабли береговой охраны США и авиация, была предпринята попытка высадки десанта, предположительно, американского. Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале сообщил, что с борта судна передавали фотографии зависшего рядом вертолета MH-6 Little Bird, который эксклюзивно используется спецподразделениями Пентагона.Канал "Военная хроника" уточняет, что операцию по захвату с воздуха обеспечивали топливозаправщик KC-135T Stratotanker, патрульный самолёт P-8A Poseidon ВВС США, британский Boeing Poseidon MRA1, а также самолёты специального назначения Pilatus U-28A Draco. Часть воздушных судов отключала транспондеры. Судя по всему, танкер был взят под контроль между Исландией и Фаррерскими островами.Ранее МИД РФ заявил, что наблюдает за ситуацией, отметив, что США и НАТО уделяют танкеру "несоразмерное его статусу внимание".Александр Коц оценивает инцидент как крайне опасный прецедент. По его мнению, успешный захват российского судна без жесткого ответа может убедить администрацию США, что "Россией можно вертеть и так, и этак", что спровоцирует дальнейшую эскалацию, вплоть до размещения американских войск на Украине и роста риска прямого конфликта.Параллельно, как сообщает издание The New York Times, у побережья Венесуэлы ещё пять подсанкционных танкеров, ранее перевозивших нефть из Ирана или России, сменили флаги на российские, указав в реестре порты приписки Сочи и Таганрог. Эта информация добавляет контекст к повышенному вниманию западных сил к судоходству в Атлантике и может быть связана с усилиями по противодействию санкционным схемам.О других событиях к сегодняшнему полудню — в ежедневном обзоре Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января.
сша
россия
исландия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073125842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76a19b48e397ffafd5ad67b823c45c34.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, исландия, александр коц, rt, пентагон, танкер
Новости, США, Россия, Исландия, Александр Коц, RT, Пентагон, танкер
Что известно о захвате российского танкера США и какой будет ответ? Военкоры и СМИ попытались разобраться

17:09 07.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной терминал в порту Новороссийска
Нефтяной терминал в порту Новороссийска - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Северной Атлантике произошел масштабный инцидент: силы США осуществили силовой захват российского нефтяного танкера "Маринера". Как 7 января сообщает Reuters со ссылкой на Европейское командование ВС США, судно было задержано
По данным издания RT, на танкере, который более двух недель преследовали корабли береговой охраны США и авиация, была предпринята попытка высадки десанта, предположительно, американского.
Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале сообщил, что с борта судна передавали фотографии зависшего рядом вертолета MH-6 Little Bird, который эксклюзивно используется спецподразделениями Пентагона.
Канал "Военная хроника" уточняет, что операцию по захвату с воздуха обеспечивали топливозаправщик KC-135T Stratotanker, патрульный самолёт P-8A Poseidon ВВС США, британский Boeing Poseidon MRA1, а также самолёты специального назначения Pilatus U-28A Draco. Часть воздушных судов отключала транспондеры. Судя по всему, танкер был взят под контроль между Исландией и Фаррерскими островами.
Ранее МИД РФ заявил, что наблюдает за ситуацией, отметив, что США и НАТО уделяют танкеру "несоразмерное его статусу внимание".
Александр Коц оценивает инцидент как крайне опасный прецедент. По его мнению, успешный захват российского судна без жесткого ответа может убедить администрацию США, что "Россией можно вертеть и так, и этак", что спровоцирует дальнейшую эскалацию, вплоть до размещения американских войск на Украине и роста риска прямого конфликта.
Параллельно, как сообщает издание The New York Times, у побережья Венесуэлы ещё пять подсанкционных танкеров, ранее перевозивших нефть из Ирана или России, сменили флаги на российские, указав в реестре порты приписки Сочи и Таганрог. Эта информация добавляет контекст к повышенному вниманию западных сил к судоходству в Атлантике и может быть связана с усилиями по противодействию санкционным схемам.
О других событиях к сегодняшнему полудню — в ежедневном обзоре Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияИсландияАлександр КоцRTПентагонтанкер
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:56Продвижение у Волчанска: фронтовая сводка
18:43МИД РФ требует немедленного освобождения судна "Маринэра". Главное к этому часу
18:31Взяты новые рубежи и южная окраина Ильиновки: что происходит на Константиновском направлении
18:11Зеленский готовится к эскалации и "сливу" конкурентов в ущерб фронту
17:40Глава Пентагона оправдал захват российского танкера в Атлантике борьбой с "нелегальной нефтью"
17:37Соцсети возмущены работой ТЦК на фоне ажиотажа в Буковеле
17:33Новая опасность для старой безопасности. Как "хотюнчики" устраивают в Европе Карибский кризис 2.0
17:15Куба сообщила о гибели 32 своих военнослужащих во время операции США в Венесуэле. Главное к этому часу
17:09Что известно о захвате российского танкера США и какой будет ответ? Военкоры и СМИ попытались разобраться
16:44Игорь Прокопенко: Если Украина и Европа выведут ВСУ из Славянска-Краматорска, рухнет "коалиция желающих"
16:07Украина не только не Россия, но даже не Венесуэла. Трамп готовит Стармеру много новых "моментов ситуаций"
16:00Василий Стус: поэт, ставший жертвой борьбы Брежнева и Шелеста
15:38Сценарий "Интервенция": исторический опыт против авантюры Макрона и Страмера
15:35Светлый праздник Рождества Христова в Туле
15:24Юридическая хитрость: украинский прокурор, грозивший "ухилянтам", сам ушел на пенсию в 30 лет
15:05ВСУ "роют норы" в Торецком, на Украине уже не будет добровольной мобилизации. Главное к этому часу
15:02После подписания Парижского соглашения: Макрон вновь заговорил о диалоге с Путиным
14:54Сценарий Венесуэлы не повторится: Рубио о возможности военного вторжения США в Гренландию
14:36Павел Данилин о вводе войск НАТО на Украину: Будем воевать открыто с Лондоном, ответим на их теракты
14:23Гарантии безопасности или гарантии провокации? Западные СМИ об итогах встречи "коалиции желающих"
Лента новостейМолния