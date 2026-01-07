https://ukraina.ru/20260107/chto-izvestno-o-zakhvate-rossiyskogo-tankera-ssha-i-kakoy-budet-otvet-voenkory-i-smi-popytalis-1074051361.html

Что известно о захвате российского танкера США и какой будет ответ? Военкоры и СМИ попытались разобраться

Что известно о захвате российского танкера США и какой будет ответ? Военкоры и СМИ попытались разобраться - 07.01.2026 Украина.ру

Что известно о захвате российского танкера США и какой будет ответ? Военкоры и СМИ попытались разобраться

В Северной Атлантике произошел масштабный инцидент: силы США осуществили силовой захват российского нефтяного танкера "Маринера". Как 7 января сообщает Reuters со ссылкой на Европейское командование ВС США, судно было задержано

2026-01-07T17:09

2026-01-07T17:09

2026-01-07T17:09

новости

сша

россия

исландия

александр коц

rt

пентагон

танкер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073125842_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c7dde1026503661049fbd56837486c0.jpg.webp

По данным издания RT, на танкере, который более двух недель преследовали корабли береговой охраны США и авиация, была предпринята попытка высадки десанта, предположительно, американского. Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале сообщил, что с борта судна передавали фотографии зависшего рядом вертолета MH-6 Little Bird, который эксклюзивно используется спецподразделениями Пентагона.Канал "Военная хроника" уточняет, что операцию по захвату с воздуха обеспечивали топливозаправщик KC-135T Stratotanker, патрульный самолёт P-8A Poseidon ВВС США, британский Boeing Poseidon MRA1, а также самолёты специального назначения Pilatus U-28A Draco. Часть воздушных судов отключала транспондеры. Судя по всему, танкер был взят под контроль между Исландией и Фаррерскими островами.Ранее МИД РФ заявил, что наблюдает за ситуацией, отметив, что США и НАТО уделяют танкеру "несоразмерное его статусу внимание".Александр Коц оценивает инцидент как крайне опасный прецедент. По его мнению, успешный захват российского судна без жесткого ответа может убедить администрацию США, что "Россией можно вертеть и так, и этак", что спровоцирует дальнейшую эскалацию, вплоть до размещения американских войск на Украине и роста риска прямого конфликта.Параллельно, как сообщает издание The New York Times, у побережья Венесуэлы ещё пять подсанкционных танкеров, ранее перевозивших нефть из Ирана или России, сменили флаги на российские, указав в реестре порты приписки Сочи и Таганрог. Эта информация добавляет контекст к повышенному вниманию западных сил к судоходству в Атлантике и может быть связана с усилиями по противодействию санкционным схемам.О других событиях к сегодняшнему полудню — в ежедневном обзоре Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января.

сша

россия

исландия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, исландия, александр коц, rt, пентагон, танкер