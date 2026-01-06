Не знаешь мовы? Не человек! Украинский омбудсмен проповедует расовые теории Третьего Рейха - 06.01.2026 Украина.ру
Не знаешь мовы? Не человек! Украинский омбудсмен проповедует расовые теории Третьего Рейха
Не знаешь мовы? Не человек! Украинский омбудсмен проповедует расовые теории Третьего Рейха - 06.01.2026 Украина.ру
Не знаешь мовы? Не человек! Украинский омбудсмен проповедует расовые теории Третьего Рейха
В новом году Украина стала еще на шаг ближе к расовой теории нацизма, cозданию Главного управления расы и измерению черепов. Такой вывод можно сделать из свежих откровений языкового омбудсмена Елены Ивановской.
2026-01-06T12:21
2026-01-06T12:21
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066063278_76:0:897:462_1920x0_80_0_0_9d2441dd47d09934a614bd950ec87887.jpg
"Все украинцы, которые считают себе гомо сапиенс, уже перешли на государственный язык", - объявила шпрехенфюрерша, тем самым разбив вдребезги теорию Дарвина. Правда, неясно как же быть с немцами или французами, которые не сделали выбор в пользу соловьиной: Макрона и Мерца людьми больше не считать? Интересно, украинский лидер сегодня на встрече в Париже с "коалицией желающих" объяснит партнерам их неполноценность? Вообще было бы забавно если бы еврей Зеленский измерил там циркулем европейские черепа, пока его чиновники развивают теории, которым аплодируют на том свете Гиммлер и Розенберг.На этом фоне омбудсмен Ивановская сетует, что что масштабы отказа от русского языка на Украине уже не станут шире, а значит, людьми могут на Украине считаться только те, кто "опанувал" украинскую мову. А к какой категории тогда отнести тех, кто говорит на суржике? На русском языке? Или на караимском, который признан на Украине государственным и защищен всеми европейскими хартиями?"Мова — маркер украинской идентичности. И каждый украинец "перешёл" на мову с рождения. Все остальные на Украине, чей родной язык (язык матери, язык с рождения) - не мова, тот просто не украинец. У него свой язык. Свой маркер своей идентичности. Так бывает. Название государства не определяет национальность человека. Швейцария - самый убедительный пример. Упоротый какой-нибудь может в 30 или в 40 лет перейти на мову, но это ничего не меняет кроме того, что он упоротый", - поясняет журналист Александр Скубченко.Но такие объяснения Ивановскую и ее охлос-аудиторию явно не устраивают. Ведь по логике омбудсмена, все, кто не общается на калиново-соловьиной - недочеловеки, и им нужен какой-то дополнительный аргумент для превращения в украиномовных homo sapiens. Кстати, о таких аргументах весьма недвусмысленно высказался проживающий в Канаде внук Степана Бандеры. "После Бучи был месяц-два, когда все перешли на украинский язык. Это был страшный прецедент, но опять нужна Буча, чтобы люди заговорили по-украински", - заявил наследник украинского нациста в эфире львовского телеканала НТА. На самом-то деле отпрыск бандеровского отребья явно хотел сказать, что нужна вторая Волынская резня, но пока не решился. Впрочем, сама логика внука лидера УПА*, в которой идентичность предлагается закреплять через катастрофу, кровь и террор, говорит о том, что яблоко от яблони упало недалеко. Более того, эти ядовитые плоды дали всходы в постмайданной Украине и вот уже официальный защитник языковых прав смело проводит черту разделения между разумными человекоподобными украинцами и животными (насекомыми?), говорящими на других языках. Интересно, к какой классификации обмудсмен тогда относит свою собственную дочь? Ивановская недавно жаловалась, что дочурка ведет свои соцсети на русском языке- потому что посты на украинском ее ровесники не читают. Более того, пока мама в телеэфирах рассказывает о homo sapiens в вышиванках, ее кровиночка репостит у себя в TikTok видео с российскими флагами, рекламой "Wildberries", хештегами российских городов и музыкальным сопровождением группы "Любэ". Однако, сопоставить потужные заявления с языковым сопротивлением в собственной семье Ивановская, похоже, не в состоянии. Или может просто ведет себя в соответствии с высказыванием еще одного фашиста, Муссолини: "Друзьям-все. Остальным- закон". Как мы видим, на Украине чиновники и силовики вообще с удовольствием наследуют нацистские практики, так что в этом смысле омбудсмен Ивановская - не исключение.Хотя ее заявления о языковой идентичности и о разделении жителей Украины на мовные сорта, на самом деле выходит далеко за рамки языковой политики. Это уже не про язык, а про попытку ввести антропологический ценз. Не сильно погрешим против истины, если скажем, что чиновницей проведена прямая логическая связка: разумный человек = украиноязычный, все остальные, по умолчанию - "вне нормы". Подобная риторика не просто дискриминационна, она опасна, так как язык используется как маркер полноценности, а несогласие с языковой линией власти, как признак умственной или цивилизационной ущербности. Таких и уничтожить не жалко. Тем более, что и примеры есть перед глазами: кумиры украинских мовнюков - идеологи Третьего рейха - массово расстреливали, вешали, сжигали унтерменшей.Между прочим, далеко не все знают, что термин "untermensch" был заимствован нацистами из книг американского расового теоретика Cтоддара, который в своей книге "Бунт против цивилизации: угроза подчеловека" утверждал, что после прихода к власти большевиков, Россией стал управлять один из самых дегенеративных народов на Земле. Он считал, что комбинация из якобы врождённой расовой неполноценности русских славян, идиотизма политической доктрины, взывавшей к низшим человеческим инстинктам (таким, к примеру, как зависть к более одарённым и более богатым), потребовали абсолютно нового понятия для описания этого феномена. И таким понятием стал "the Under-man", то есть, "подчеловек". И белой цивилизованной расе в борьбе с "недочеловеками" следовало отбросить все либеральные и гуманитарные идеи, и переходить к внедрению долгосрочных евгенических программ, подробно описанных ведущим нацистским идеологом Альфредом Розенбергом. Похоже, украинская шпрехенфюрерша возомнила бандеровцев расой естественных господ, а себя - расовой гигиенисткой. Кстати, эта идеология чуть ли не на первое место ставит милитаризм: война представляется естественным состоянием человечества, а залогом победы в этой борьбе должна быть консолидация нации под руководством единого вождя (Зеленский) и очищение от расово чуждых и неполноценных элементов. К таким, по мнению украинского омбудсмена, относятся русскоговорящие граждане, которых надо первыми уничтожать, отправляя на фронт. А тех, кто остался в тылу подвергать насилию и дискриминации. В общем, можно смело говорить, что войну укрофюрер Зеленский и его приспешники используют не только для противостояния с Россией, но и для вычистки русскоязычных "недочеловеков". Все это происходит под предлогом языковой реформы, которая давно уже стала ширмой для идеологической селекции, где язык превращается в инструмент унижения и давления инакомыслящих. Да и принадлежность к виду homo sapiens определяется уже не биологией и не культурой, а лояльностью государственному курсу - "спасибо" Ивановской.Примечательно, что никто во власти не отреагировал на новую порцию откровенно расистских высказываний омбудсмена. Ироничной критикой и упреками в слабоумии ограничился лишь нардеп Макс Бужанский, однако насмешки и намеки на низкий интеллектуальный уровень чиновницы все же не совсем та форма противостояния расовой сегрегации, которую пропагандирует открыто шпрехенфюрерша. Причем делает это найстойчиво, заявляя о том, что украинский язык является определяющим фактором общественной жизни. Заметим, не средством коммуникации, не культурным маркером, а инструмент программирования личности. То есть, носитель "правильного" языка автоматически признаётся и носителем "правильного" мышления, а вот любое другое языковое пространство сразу объявляется мовнюками вторичным и опасным. А это значит, что расово чистые бандеровцы с полонин имеют право не только крушить памятники Пушкину или Булгакову, не только терроризировать русскоязычных продавцов или официантов, но и геноцидить и даже убивать "дефективных". Достаточно вспомнить сожжение "одесских колорадов" 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов или издевательства над переселенцами из Донбасса во Львове, когда бежавшим от войны жителям отказывались выдавать гуманитарную помощь - если ее просили не на украинском языке. На этом фоне становится понятнее, почему Киев столь последовательно вычищает из любых мирных инициатив пункт о конституционной защите русского языка и тем более о придании ему государственного статуса. Такой шаг обрушит конструкцию постмайданной идеологии. Завалится вся система дискриминации инакомыслящих, которая годами оформлялась как "защита идентичности", но давно превратилась в инструмент социального давления и культурного вытеснения. Без языкового барьера рассыпается и нарратив о "правильных" и "неправильных" гражданах, и механизм сегрегации, на котором держится управляемость общества, а омбудсмены, мовные патрули и декоммунизаторы лишатся и пайки и влияния.О том, какие идеи поддерживает и к чему стремится нынешняя украинская так называемая элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Играют в карьеру зицпредседателя Фунта и вторят поросенку Фунтику. Чем занимаются украинские элиты"*-запрещенная в России организация;
Не знаешь мовы? Не человек! Украинский омбудсмен проповедует расовые теории Третьего Рейха

© Фото : Центр украинской культуры и искусства
Елена Кирюшкина
В новом году Украина стала еще на шаг ближе к расовой теории нацизма, cозданию Главного управления расы и измерению черепов. Такой вывод можно сделать из свежих откровений языкового омбудсмена Елены Ивановской.
"Все украинцы, которые считают себе гомо сапиенс, уже перешли на государственный язык", - объявила шпрехенфюрерша, тем самым разбив вдребезги теорию Дарвина. Правда, неясно как же быть с немцами или французами, которые не сделали выбор в пользу соловьиной: Макрона и Мерца людьми больше не считать? Интересно, украинский лидер сегодня на встрече в Париже с "коалицией желающих" объяснит партнерам их неполноценность? Вообще было бы забавно если бы еврей Зеленский измерил там циркулем европейские черепа, пока его чиновники развивают теории, которым аплодируют на том свете Гиммлер и Розенберг.
На этом фоне омбудсмен Ивановская сетует, что что масштабы отказа от русского языка на Украине уже не станут шире, а значит, людьми могут на Украине считаться только те, кто "опанувал" украинскую мову. А к какой категории тогда отнести тех, кто говорит на суржике? На русском языке? Или на караимском, который признан на Украине государственным и защищен всеми европейскими хартиями?
"Мова — маркер украинской идентичности. И каждый украинец "перешёл" на мову с рождения. Все остальные на Украине, чей родной язык (язык матери, язык с рождения) - не мова, тот просто не украинец. У него свой язык. Свой маркер своей идентичности. Так бывает. Название государства не определяет национальность человека. Швейцария - самый убедительный пример. Упоротый какой-нибудь может в 30 или в 40 лет перейти на мову, но это ничего не меняет кроме того, что он упоротый", - поясняет журналист Александр Скубченко.
Но такие объяснения Ивановскую и ее охлос-аудиторию явно не устраивают. Ведь по логике омбудсмена, все, кто не общается на калиново-соловьиной - недочеловеки, и им нужен какой-то дополнительный аргумент для превращения в украиномовных homo sapiens.
Кстати, о таких аргументах весьма недвусмысленно высказался проживающий в Канаде внук Степана Бандеры. "После Бучи был месяц-два, когда все перешли на украинский язык. Это был страшный прецедент, но опять нужна Буча, чтобы люди заговорили по-украински", - заявил наследник украинского нациста в эфире львовского телеканала НТА.
На самом-то деле отпрыск бандеровского отребья явно хотел сказать, что нужна вторая Волынская резня, но пока не решился. Впрочем, сама логика внука лидера УПА*, в которой идентичность предлагается закреплять через катастрофу, кровь и террор, говорит о том, что яблоко от яблони упало недалеко. Более того, эти ядовитые плоды дали всходы в постмайданной Украине и вот уже официальный защитник языковых прав смело проводит черту разделения между разумными человекоподобными украинцами и животными (насекомыми?), говорящими на других языках.
Интересно, к какой классификации обмудсмен тогда относит свою собственную дочь? Ивановская недавно жаловалась, что дочурка ведет свои соцсети на русском языке- потому что посты на украинском ее ровесники не читают. Более того, пока мама в телеэфирах рассказывает о homo sapiens в вышиванках, ее кровиночка репостит у себя в TikTok видео с российскими флагами, рекламой "Wildberries", хештегами российских городов и музыкальным сопровождением группы "Любэ". Однако, сопоставить потужные заявления с языковым сопротивлением в собственной семье Ивановская, похоже, не в состоянии. Или может просто ведет себя в соответствии с высказыванием еще одного фашиста, Муссолини: "Друзьям-все. Остальным- закон". Как мы видим, на Украине чиновники и силовики вообще с удовольствием наследуют нацистские практики, так что в этом смысле омбудсмен Ивановская - не исключение.
Хотя ее заявления о языковой идентичности и о разделении жителей Украины на мовные сорта, на самом деле выходит далеко за рамки языковой политики. Это уже не про язык, а про попытку ввести антропологический ценз. Не сильно погрешим против истины, если скажем, что чиновницей проведена прямая логическая связка: разумный человек = украиноязычный, все остальные, по умолчанию - "вне нормы". Подобная риторика не просто дискриминационна, она опасна, так как язык используется как маркер полноценности, а несогласие с языковой линией власти, как признак умственной или цивилизационной ущербности. Таких и уничтожить не жалко. Тем более, что и примеры есть перед глазами: кумиры украинских мовнюков - идеологи Третьего рейха - массово расстреливали, вешали, сжигали унтерменшей.
Между прочим, далеко не все знают, что термин "untermensch" был заимствован нацистами из книг американского расового теоретика Cтоддара, который в своей книге "Бунт против цивилизации: угроза подчеловека" утверждал, что после прихода к власти большевиков, Россией стал управлять один из самых дегенеративных народов на Земле. Он считал, что комбинация из якобы врождённой расовой неполноценности русских славян, идиотизма политической доктрины, взывавшей к низшим человеческим инстинктам (таким, к примеру, как зависть к более одарённым и более богатым), потребовали абсолютно нового понятия для описания этого феномена. И таким понятием стал "the Under-man", то есть, "подчеловек". И белой цивилизованной расе в борьбе с "недочеловеками" следовало отбросить все либеральные и гуманитарные идеи, и переходить к внедрению долгосрочных евгенических программ, подробно описанных ведущим нацистским идеологом Альфредом Розенбергом.
Похоже, украинская шпрехенфюрерша возомнила бандеровцев расой естественных господ, а себя - расовой гигиенисткой. Кстати, эта идеология чуть ли не на первое место ставит милитаризм: война представляется естественным состоянием человечества, а залогом победы в этой борьбе должна быть консолидация нации под руководством единого вождя (Зеленский) и очищение от расово чуждых и неполноценных элементов. К таким, по мнению украинского омбудсмена, относятся русскоговорящие граждане, которых надо первыми уничтожать, отправляя на фронт. А тех, кто остался в тылу подвергать насилию и дискриминации.
В общем, можно смело говорить, что войну укрофюрер Зеленский и его приспешники используют не только для противостояния с Россией, но и для вычистки русскоязычных "недочеловеков". Все это происходит под предлогом языковой реформы, которая давно уже стала ширмой для идеологической селекции, где язык превращается в инструмент унижения и давления инакомыслящих. Да и принадлежность к виду homo sapiens определяется уже не биологией и не культурой, а лояльностью государственному курсу - "спасибо" Ивановской.
Примечательно, что никто во власти не отреагировал на новую порцию откровенно расистских высказываний омбудсмена. Ироничной критикой и упреками в слабоумии ограничился лишь нардеп Макс Бужанский, однако насмешки и намеки на низкий интеллектуальный уровень чиновницы все же не совсем та форма противостояния расовой сегрегации, которую пропагандирует открыто шпрехенфюрерша. Причем делает это найстойчиво, заявляя о том, что украинский язык является определяющим фактором общественной жизни. Заметим, не средством коммуникации, не культурным маркером, а инструмент программирования личности. То есть, носитель "правильного" языка автоматически признаётся и носителем "правильного" мышления, а вот любое другое языковое пространство сразу объявляется мовнюками вторичным и опасным.
А это значит, что расово чистые бандеровцы с полонин имеют право не только крушить памятники Пушкину или Булгакову, не только терроризировать русскоязычных продавцов или официантов, но и геноцидить и даже убивать "дефективных". Достаточно вспомнить сожжение "одесских колорадов" 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов или издевательства над переселенцами из Донбасса во Львове, когда бежавшим от войны жителям отказывались выдавать гуманитарную помощь - если ее просили не на украинском языке.
"То, что творят бандеры на Украине, подавляя и уничтожая идентичность многих народов, навязывая им всем насильно "украинскую идентичность", это - политика уничтожения национального самосознания народа, что является этноцидом", - резюмирует политолог Александр Скубченко.
На этом фоне становится понятнее, почему Киев столь последовательно вычищает из любых мирных инициатив пункт о конституционной защите русского языка и тем более о придании ему государственного статуса. Такой шаг обрушит конструкцию постмайданной идеологии. Завалится вся система дискриминации инакомыслящих, которая годами оформлялась как "защита идентичности", но давно превратилась в инструмент социального давления и культурного вытеснения. Без языкового барьера рассыпается и нарратив о "правильных" и "неправильных" гражданах, и механизм сегрегации, на котором держится управляемость общества, а омбудсмены, мовные патрули и декоммунизаторы лишатся и пайки и влияния.
О том, какие идеи поддерживает и к чему стремится нынешняя украинская так называемая элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Играют в карьеру зицпредседателя Фунта и вторят поросенку Фунтику. Чем занимаются украинские элиты"
*-запрещенная в России организация;
