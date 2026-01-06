Играют в карьеру зицпредседателя Фунта и вторят поросенку Фунтику. Чем занимаются украинские элиты - 06.01.2026 Украина.ру
Играют в карьеру зицпредседателя Фунта и вторят поросенку Фунтику. Чем занимаются украинские элиты
Представители украинской политической элиты сейчас более всего обсуждают масштабные кадровые перестановки Зеленского. Хотя, по сути, они сводятся к перемене мест внутри узкого круга знакомых лиц, но для кого-то это означает смену направления финансовых потоков.
2026-01-06T08:30
2026-01-06T08:30
Кто-то даже усматривает подготовку к более серьезным изменениям в политике. Украинцы же в соцсетях часто сравнивают такую кадровую чехарду с переменой кроватей в борделе. Однако больше это напоминает имитацию бурной деятельности с целью отмыться от прошлогодних коррупционных скандалов и продемонстрировать "перемены"."Кручу, верчу, запутать хочу"Бывший премьер-министр, бывший топ-менеджер Рината Ахметова и теперь бывший министр обороны Денис Шмыгаль вдруг стал министром энергетики. В свою очередь бывший организатор запорожских мошеннических колл-центров и министр цифровой трансформации Михаил Федоров становится министром обороны. Вернул Зеленский и бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу, который раньше обещал защищать Украину с одной лопатой и без оружия, но после отставки тайно ночью сбежал из страны и рассказывал в интервью, что Украину ждет тактическое поражение. Теперь ему прочат пост главы Службы внешней разведки.Такая "универсальность" министров Зеленского, которые просто не могут быть профессионалами во всех сферах, говорит лишь о том, что фигуры это подставные, а решения принимают совсем другие люди. Кроме того, как в известной игре в наперстки, постоянными перестановками легче запутать стороннего зрителя или расследователя коррупционных схем.Одесский анархист Вячеслав Азаров подозревает, что все эти странные "пятнашки" вызывают подозрения в кадровом дефиците, когда имеется лишь узкая прослойка топ-чиновников, которым доверяет Зеленский, которых одобряют западные союзники, поэтому именно их приходится ставить на непрофильные ведомства. Однако, по его словам, имеется и иное мнение: чиновники и профессионалы отказываются от этих должностей просто, чтобы не нести ответственность. "Поэтому всё, что себе может позволить Зеленский, - это перестановка кроватей. Идеальный образ государства, деградировавшего настолько, что чиновники не интересуются карьерой, потому что это карьера Фунта, - сидеть за других", - резюмирует Азаров.Перестановки террористов местамиВ рамках этой кадровой чехарды Зеленский добился отставки главы СБУ Василия Малюка. Теперь, по словам нардепа Алексея Гончаренко*, ему прочат пост главы СНБО. Нынешнего главу ведомства Рустема Умерова хотят сделать помощником президента по вопросам нацбезопасности. Накануне против отставки Малюка синхронно выступили медийные неонацисты, доказав тем самым, кто их кормит. Украинские СМИ, связанные с фондами Демпартии США, объясняют отставку главы СБУ с его отказом в прошлом году торпедировать атаки на НАБУ и САП.Бывшего главу ГУР МОУ и террориста Кирилла Буданова* на этой неделе назначили на место Андрея Ермака – главой офиса президента. Ранее украинские эксперты высказывали мнение, что Буданов имеет свои политические амбиции, поэтому постарается не топить себя заранее. Полковник СБУ в отставке и политический эксперт Олег Стариков говорит, что это назначение и было сделано для дискредитации Буданова, как политического конкурента. Стариков невысокого мнения об умственных и аналитических способностях Буданова, поэтому уверен, что на этом посту он быстро наделает ошибок.Политолог Кость Бондаренко считает, что эти перестановки говорят о том, что в украинской власти намечается "война всех против всех" с конечной целью – утверждения обратно власти Зеленского."Зеленский очень боится заговоров против себя. Вот он и сделал все для того, чтобы потенциальных заговорщиков столкнуть лбами и не допустить их альянса. После гипотетического свержения Зеленского они бы все равно перегрызли друг другу глотки в борьбе за власть - так почему бы не предоставить им такую возможность уже сейчас? И подобные схемы парадоксальным образом усиливают позиции Зеленского - каждая группа будет теперь апеллировать к нему", - пишет Бондаренко.Всплыла на Украине в ходе "перестановок кроватей" и бывшая член Кабмина Канады, националистка из диаспоры Христя Фриланд, внучка Михаила Хомяка, коллаборациониста, отметившегося зверствами в Польше. Она назначена Зеленским советницей по вопросам экономического развития. Дама претендовала в Канаде на должность премьер-министра, но и там не оценили её стремление втянуть эту страну в прямой конфликт с Россией. Депутат Александр Дубинский в связи с этим рекомендует посмотреть интервью Фриланд и Джорджа Сороса от 2015 года, где они без стеснения и с явным удовлетворением обсуждают, что значительная часть украинской управленческой элиты - прямо или косвенно - прошла через фонды Сороса."Где вы видели на Украине нацизм"?Отличилась на этой неделе и "мовный омбудсмен" (уполномоченный по защите украинского языка) Елена Ивановская в своем комментарии об использовании украинского языка. "Все украинцы, кто считает себя homo sapiens (человеком разумным), уже перешли на украинский язык", - заявила чиновница. Её заявление – это даже не намек на нацистскую идеологию. Это она и есть в чисто виде, без попыток прикрыться демократической риторикой. Как у лидера Майдана Арсения Яценюка, назвавшего ополченцев Донбасса "недочеловеками". Как у лидера Майдана покойного Андрея Парубия, назвавшего Адольфа Гитлера величайшим демократом.Ивановская вторит им и фактически отказывает в принадлежности к человеческому виду даже ребенка, который живет на Украине, но изъясняется на любом другом языке. В этом же интервью она говорит, что, дескать, потенциал для "самоукраинизации" уже исчерпан. То есть, для самостоятельного перехода человека на украинский язык. Далее, надо полагать, имеются в виду уже газовые камеры для тех, кто не успел "самоукраинизироваться"."Как известно, Запад не считал многие национальности Homo sapiens довольно долго. Это удобно: у них не было прав собственности, да и права жизни зачастую. А потом такие как дедушка Христи Фриланд сжигали таких недолюдей в печках", - комментирует её слова украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада".Однако её нацистский бред особенно контрастно выглядит на фоне её же дочери. Украинцы обратили внимание, что её дочь репостит у себя в TikTok видео с российскими флагами, рекламой "Wildberries", хештегами российских городов и музыкальным сопровождением группы "Любэ". Общается девушка в соцсетях тоже на русском языке.Из этого можно сделать вывод, что "языковой омбудсмен" Украины даже свою кровиночку не считает homo sapiens.Как говорил поросенок Фунтик из советского мультфильма: "Они может быть плохие люди, но у них могут быть хорошие дети".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Играют в карьеру зицпредседателя Фунта и вторят поросенку Фунтику. Чем занимаются украинские элиты

08:30 06.01.2026
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Представители украинской политической элиты сейчас более всего обсуждают масштабные кадровые перестановки Зеленского. Хотя, по сути, они сводятся к перемене мест внутри узкого круга знакомых лиц, но для кого-то это означает смену направления финансовых потоков.
Кто-то даже усматривает подготовку к более серьезным изменениям в политике. Украинцы же в соцсетях часто сравнивают такую кадровую чехарду с переменой кроватей в борделе. Однако больше это напоминает имитацию бурной деятельности с целью отмыться от прошлогодних коррупционных скандалов и продемонстрировать "перемены".
"Кручу, верчу, запутать хочу"
Бывший премьер-министр, бывший топ-менеджер Рината Ахметова и теперь бывший министр обороны Денис Шмыгаль вдруг стал министром энергетики. В свою очередь бывший организатор запорожских мошеннических колл-центров и министр цифровой трансформации Михаил Федоров становится министром обороны. Вернул Зеленский и бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу, который раньше обещал защищать Украину с одной лопатой и без оружия, но после отставки тайно ночью сбежал из страны и рассказывал в интервью, что Украину ждет тактическое поражение. Теперь ему прочат пост главы Службы внешней разведки.
Такая "универсальность" министров Зеленского, которые просто не могут быть профессионалами во всех сферах, говорит лишь о том, что фигуры это подставные, а решения принимают совсем другие люди. Кроме того, как в известной игре в наперстки, постоянными перестановками легче запутать стороннего зрителя или расследователя коррупционных схем.
Одесский анархист Вячеслав Азаров подозревает, что все эти странные "пятнашки" вызывают подозрения в кадровом дефиците, когда имеется лишь узкая прослойка топ-чиновников, которым доверяет Зеленский, которых одобряют западные союзники, поэтому именно их приходится ставить на непрофильные ведомства. Однако, по его словам, имеется и иное мнение: чиновники и профессионалы отказываются от этих должностей просто, чтобы не нести ответственность. "Поэтому всё, что себе может позволить Зеленский, - это перестановка кроватей. Идеальный образ государства, деградировавшего настолько, что чиновники не интересуются карьерой, потому что это карьера Фунта, - сидеть за других", - резюмирует Азаров.
Перестановки террористов местами
В рамках этой кадровой чехарды Зеленский добился отставки главы СБУ Василия Малюка. Теперь, по словам нардепа Алексея Гончаренко*, ему прочат пост главы СНБО. Нынешнего главу ведомства Рустема Умерова хотят сделать помощником президента по вопросам нацбезопасности. Накануне против отставки Малюка синхронно выступили медийные неонацисты, доказав тем самым, кто их кормит. Украинские СМИ, связанные с фондами Демпартии США, объясняют отставку главы СБУ с его отказом в прошлом году торпедировать атаки на НАБУ и САП.
Бывшего главу ГУР МОУ и террориста Кирилла Буданова* на этой неделе назначили на место Андрея Ермака – главой офиса президента. Ранее украинские эксперты высказывали мнение, что Буданов имеет свои политические амбиции, поэтому постарается не топить себя заранее. Полковник СБУ в отставке и политический эксперт Олег Стариков говорит, что это назначение и было сделано для дискредитации Буданова, как политического конкурента. Стариков невысокого мнения об умственных и аналитических способностях Буданова, поэтому уверен, что на этом посту он быстро наделает ошибок.
Политолог Кость Бондаренко считает, что эти перестановки говорят о том, что в украинской власти намечается "война всех против всех" с конечной целью – утверждения обратно власти Зеленского.
"Зеленский очень боится заговоров против себя. Вот он и сделал все для того, чтобы потенциальных заговорщиков столкнуть лбами и не допустить их альянса. После гипотетического свержения Зеленского они бы все равно перегрызли друг другу глотки в борьбе за власть - так почему бы не предоставить им такую возможность уже сейчас? И подобные схемы парадоксальным образом усиливают позиции Зеленского - каждая группа будет теперь апеллировать к нему", - пишет Бондаренко.
Всплыла на Украине в ходе "перестановок кроватей" и бывшая член Кабмина Канады, националистка из диаспоры Христя Фриланд, внучка Михаила Хомяка, коллаборациониста, отметившегося зверствами в Польше. Она назначена Зеленским советницей по вопросам экономического развития. Дама претендовала в Канаде на должность премьер-министра, но и там не оценили её стремление втянуть эту страну в прямой конфликт с Россией. Депутат Александр Дубинский в связи с этим рекомендует посмотреть интервью Фриланд и Джорджа Сороса от 2015 года, где они без стеснения и с явным удовлетворением обсуждают, что значительная часть украинской управленческой элиты - прямо или косвенно - прошла через фонды Сороса.
"Где вы видели на Украине нацизм"?
Отличилась на этой неделе и "мовный омбудсмен" (уполномоченный по защите украинского языка) Елена Ивановская в своем комментарии об использовании украинского языка. "Все украинцы, кто считает себя homo sapiens (человеком разумным), уже перешли на украинский язык", - заявила чиновница. Её заявление – это даже не намек на нацистскую идеологию. Это она и есть в чисто виде, без попыток прикрыться демократической риторикой. Как у лидера Майдана Арсения Яценюка, назвавшего ополченцев Донбасса "недочеловеками". Как у лидера Майдана покойного Андрея Парубия, назвавшего Адольфа Гитлера величайшим демократом.
Ивановская вторит им и фактически отказывает в принадлежности к человеческому виду даже ребенка, который живет на Украине, но изъясняется на любом другом языке. В этом же интервью она говорит, что, дескать, потенциал для "самоукраинизации" уже исчерпан. То есть, для самостоятельного перехода человека на украинский язык. Далее, надо полагать, имеются в виду уже газовые камеры для тех, кто не успел "самоукраинизироваться".
"Как известно, Запад не считал многие национальности Homo sapiens довольно долго. Это удобно: у них не было прав собственности, да и права жизни зачастую. А потом такие как дедушка Христи Фриланд сжигали таких недолюдей в печках", - комментирует её слова украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада".
Однако её нацистский бред особенно контрастно выглядит на фоне её же дочери. Украинцы обратили внимание, что её дочь репостит у себя в TikTok видео с российскими флагами, рекламой "Wildberries", хештегами российских городов и музыкальным сопровождением группы "Любэ". Общается девушка в соцсетях тоже на русском языке.
Из этого можно сделать вывод, что "языковой омбудсмен" Украины даже свою кровиночку не считает homo sapiens.
Как говорил поросенок Фунтик из советского мультфильма: "Они может быть плохие люди, но у них могут быть хорошие дети".
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
