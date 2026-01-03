https://ukraina.ru/20260103/cheburashkiny-rekordy-ironiya-sudby-idt-na-zapade-ukrainskie-pisateli-voyuyut-za-rynok-sobytiya-kultury-1073932947.html

Новогодние праздники – лучшее время, чтобы заняться культурой. Оценить новинки кинематографа и обсудить новогодние ТВ-шоу, прочесть давно намеченную книгу, на которую не хватало времени в предновогодней "гонке", а может, просто оторваться в караоке и вспомнить "старые песни о главном". Кстати, тренды 2026 года – винтаж, ретро и сказочные мотивы

Дуэль "Чебурашки" и "Буратино"Уже в первые дни нового года в кинотеатрах развернулась настоящая сказочная дуэль. За зрителя и кассу сражаются сразу три волшебных персонажа: Буратино, Чебурашка и кот Матроскин.Действительно, в прокат с 1 января вышли сразу три масштабные и высокобюджетные сказки. А уже 2 января фильм "Чебурашка-2" собрал в прокате миллиард рублей – настоящее новогоднее чудо!Конечно, вторая серия приключений ушастого героя начала "зарабатывать" еще до выхода на экраны: реклама, предпродажа билетов. Но после Нового года случился настоящий чебурашка-бум. Уверены, что и сами создатели сиквела такого не ожидали. Напомним, что первый фильм "Чебурашка" собрал в прокате семь миллиардов рублей. А второй уже "переплюнул" рекорд по продажам "Волшебника Изумрудного города" – этот фильм стал лидером прошлого года.На втором месте – продолжение мультсериала "Простоквашино" в котором появляется президент Путин, на третьем "Буратино". Кстати, картина вышла на экраны ровно через 50 лет после премьеры легендарного советского телефильма "Приключения Буратино", который зрители впервые увидели 1 января 1976 года. Замыкают пятерку лидеров новогодние "Ёлки 12" и мультфильм "Три богатыря и свет клином".Кстати, на мегапопулярность Чебурашки откликнулась уже министр культуры Ольга Любимова, которая напомнила, что "Чебурашка-2" стал сороковым отечественным фильмом, преодолевшим в прокате отметку миллиард рублей:"История о новых приключениях Чебурашки и его друзей продолжает традицию доброго семейного кино. Над фильмом вновь работала команда, хорошо знакомая зрителям по первой части: в картине снялись Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие актеры. Режиссёром выступил Дмитрий Дьяченко. Отрадно видеть, что российское кино для семейного просмотра остается востребованным и собирает полные залы".А мы в итоговой колонке 2025 года писали, что погружение в сказочный мир – отличительная черта современного российского кинематографа, который переключился в последнее время на волшебные истории богатырей, горынычей, принцесс и леших. И это не случайно: суровая действительность заставляет искать душевного приюта в мире чудес, где добро всегда побеждает зло – в отличие от жизненных реалий. Так что сказки ещё будут…Советская новогодняя сказка на ЗападеКстати, к волшебству с натяжкой можно отнести и включение культового новогоднего советского фильма "Ирония судьбы" в западный плей-лист. Британская газета The Guardian включила комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" в подборку фильмов, которые стоит посмотреть перед Новым годом. Кинокритик Фил Хоуд назвал картину новогодней классикой, знакомой каждому русскому зрителю.Отдельно он отметил: интригующий сюжет, ту самую "славянскую меланхолию" и великолепную музыку Микаэла Таривердиева.В компанию к "Иронии судьбы" попали "Квартира" и "Бульвар Сансет" Билли Уайлдера; "Сияние" Стэнли Кубрика; "Когда Гарри встретил Салли…"; трилогия "Властелин колец"; "Странные дни", "Дни радио", "Призрачная нить". То есть, пока одни спорят о качестве отечественного кинематографа, а другие критикуют "совковое кино", Женя Лукашин тихо заходит в мировой канон.В этом противоречии и заключается главный парадокс, когда культурные коды, выдавленные из одних пространств, продолжают жить и работать в других, разрушая привычные идеологические конструкции. Уж кого-кого, а украинцев этот факт убьет наповал: ведь фильм Рязанова давно декоммунизирован и запрещён к просмотру. А тут хозяева-британцы прямо рекомендуют в новогодний вечер исследовать загадочную русскую душу и славянскую меланхолию. Кое у кого явно произойдет разрыв шаблона.Бандера и Кокотюха – сладкая новогодняя парочка УкраиныНа Украине же из новогодних развлечений только факельное (или – фекальное?) шествие в честь Бандеры и издевательства над рождественскими традициями и УПЦ.Во Львове 1 января прошел традиционный нацистский марш, посвященный герою Украины Стефану Бандере. Европейцы и либералы, живущие в "мисте Лева", чеканя шаг прошли по центральным улицам, чтобы напомнить всему миру о ценностях культуры, которые защищали во Второй мировой войне и защищают сегодня украинцы. "Ах эти милые украинские традиции в виде немецких факельных шествий штурмовиков по польскому городу, как же раньше их не хватало, когда клятi окупанты их запрещали", – пишут в соцсетях.Правда, стоит отметить, что чествования Бандеры вновь сместились на Западную Украину – в центре и на востоке страны нет света, затемнённые города освещаются по графику, а уставшие от войны и зверств ТЦК граждане не спешат вылазить с факелами на улицы – чтобы не попаcть под облавы людоловов. Так что основную праздничную нагрузку по случаю рождения прихвостня нацистов приняла Галичина.Основные мероприятия, как сказано выше, прошли в культурной столице Украины – Львове. Там в "народном вече" принимали участие не только бандеровские поклонники, но и государственные люди – чиновники, депутаты, представители партий. Среди собравшихся сновали тётки с пакетами, собиравшие пожертвования "на ВСУ", а местные власти рассказывали, что главный подарок Степке Сопле – это очистка области от храмов УПЦ. Вице-губернатор Андрей Годык похвастался перед духом Бандеры, что "площади наших сел и городов не засоряют больше памятники советским "освободителям" и НКВДистам".Поминали Бандеру и в городке Моршин в местном "музее-усадьбе", а в центре Ивано-Франковска хор раскольников из ПЦУ вместо молебна исполнил песню "Батька наш Бандера". То есть, региональная власть прямо связывает текущую политику идентичности с военным и культурным противостоянием.На этом фоне особенно показательно выглядит происходящее в Киеве, где параллельно разворачивается "интеллектуальный" конфликт уже не вокруг самих символов, а вокруг права на интерпретацию украинской идентичности.Пока в Карпатах молятся на "икону" сельского садиста, в Киеве идет интеллектуальная дискуссия между депутатом-публицистом Максимом Бужанским и украинским писателем-беллетристом Андреем Кокотюхой.Автор уголовной повести "Брачные игры жаб" усомнился в любви Бужанского к украинской Украине и пожелал ему исчезнуть вместе с Зеленским и Ермаком. В ответ депутат разоблачил "план Кокотюхи": "избавиться от Бужанского, и спокойно продавать россиянам свои книги про Жукова и Российскую Империю, как он делает это прямо сейчас".Действительно, книги украинского писателя, который требовал запретить читать украинским детям стихи Пушкина и настаивал на оккупации Курска и Белгорода, спокойно можно найти на полках "Читай-города" или заказать на "Озоне". Среди таких творений: "Последнее сокровище империи", "Охота на маршала", "Глубокая вода", "Тайна казацкого сокровища". Стоит ли добавлять, что все эти произведения изданы на ненавистном Кокотюхе русском языке? Но деньги не пахнут, а ради прибыли вышиваночные патриоты готовы и Бандеру воспевать, и Жукова.Но тут есть и еще одна пикантная деталь: Бужанский является творческим конкурентом Кокотюхи на ниве исторической литературы о Великой Отечественной войне, так что заруба имеет вполне себе соревновательный смысл, причём соревнование не только за деньги, но и за умы русских и русскоязычных читателей. Особенно если учесть, что депутат от "Слуги народа" намеревается на выборах стать лидером оппозиции для юго-восточных регионов и использовать свою литературу для манипуляции теми, кто возмущен уничтожением исторической памяти и нивелированием подвига советского солдата.Таким образом, культурные войны внутри Украины всё чаще оказываются не спором о ценностях, а прагматичной борьбой за рынки, аудиторию и политическое будущее.Читайте также: Разворот на Восток, смена кумиров и запрос на силу: культурные итоги года

